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Кудинов Алексей

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Piklema и «ТерраЛинк Разработка» договорились о сотрудничестве в рамках цифровизации промышленности 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
08.02.2023 Factory5 и «Терралинк» заключили партнерский договор 1
24.10.2017 Как управлять бизнес-процессами при цифровой трансформации? 1
23.04.2014 «1С» лидирует на рынке CRM-систем по числу внедрений 1
06.09.2013 Программа «1C:Предприятие 8. Управление по целям и KPI» интегрирована с решениями «1С:CRM» 1
11.10.2011 Более 50 компаний протестировали работу «1С:CRM» как SaaS-сервиса 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Кудинов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

9600 4
1С-Рарус 983 3
TerraLink - ТерраЛинк 292 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
Энергосбертех 1 1
ASoft - АСофт 10 1
Волгасофт КБ 2 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
IT-Lite - АйТи Лайт 2 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Аусферр ИТЦ 44 1
SAP SE 5604 1
Amazon Inc - Amazon.com 3280 1
X Corp - Twitter 2939 1
Microsoft Corporation 25781 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15780 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 650 1
Oracle Corporation 7078 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3085 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1477 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 955 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 972 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 292 1
R-Vision - Р-Вижн 267 1
Atlassian 156 1
Ланит Интеграция 219 1
Comindware - Колловэар 202 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 809 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Монолит-Инфо 138 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8864 1
Почта России ПАО 2372 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1526 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Русагро Группа Компаний 380 1
Royal Dutch Shell - Шелл 234 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 1
ПСБ - Промсвязьбанк 964 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 628 1
Абсолют Банк 250 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ВТБ Факторинг 26 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 63 1
Uber 358 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Распадская угольная компания 15 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13882 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3653 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2071 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36249 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53967 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12260 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4860 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16277 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12220 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 146 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1380 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 259 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1251 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 1
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 49 1
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2801 1
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2079 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4881 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12919 1
1С:CRM 80 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2555 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 2
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 69 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1772 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 PMM - F5 Predictive Maintenance & Monitoring 6 1
ASoft CRM 7 1
OpenAI - ChatGPT 726 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Meta Platforms - React - React Native 21 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 659 1
НКТ - Р7-графика 47 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 77 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1290 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1601 1
Oracle Java - язык программирования 3471 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
1С:ERP Управление предприятием 844 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 1
НКТ - Р7-Офис 544 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 34 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 747 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Геклер Алена 30 1
Соловьев Виталий 52 1
Драчев Никита 10 1
Чернов Иван 40 1
Каушанский Александр 56 1
Тимонич Андрей 3 1
Калякин Павел 79 1
Денисов Анатолий 57 1
Харитонов Вадим 43 1
Шмаков Антон 72 1
Шаев Виталий 59 1
Простоквашин Игорь 35 1
Аксенов Олег 62 1
Зонов Валентин 4 1
Фитискин Алексей 3 1
Оберемок Надежда 45 1
Аникин Дмитрий 68 1
Милованов Андрей 46 1
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Белан Иван 41 1
Желнова Алина 42 1
Артюхов Сергей 67 1
Натрусов Артем 313 1
Шадаев Максут 1210 1
Чаркин Евгений 317 1
Абакумов Евгений 227 1
Нестеров Алексей 175 1
Малышев Сергей 99 1
Трефилов Алексей 49 1
Холинов Андрей 18 1
Никитин Сергей 96 1
Новикова Елена 105 1
Кирьянова Александра 169 1
Антипов Александр 23 1
Ульянов Николай 176 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Воронин Павел 196 1
Ржавин Георгий 5 1
Урусов Виктор 157 1
Петухов Антон 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 166373 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47636 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 1
Украина 7928 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12318 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53521 3
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Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 522 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33788 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8994 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6179 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1219 1
Аренда 2693 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8850 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2714 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1365 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4432 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3794 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11723 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6602 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3834 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2761 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4608 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1667 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27319 1
Экономический эффект 1349 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2264 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1343 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6589 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1075 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3964 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1282 1
CNews FORUM Кейсы 314 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
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