Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кудинов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Кудинов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
|Геклер Алена 30 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Драчев Никита 10 1
|Чернов Иван 40 1
|Каушанский Александр 56 1
|Тимонич Андрей 3 1
|Калякин Павел 79 1
|Денисов Анатолий 57 1
|Харитонов Вадим 43 1
|Шмаков Антон 72 1
|Шаев Виталий 59 1
|Простоквашин Игорь 35 1
|Аксенов Олег 62 1
|Зонов Валентин 4 1
|Фитискин Алексей 3 1
|Оберемок Надежда 45 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Милованов Андрей 46 1
|Солдатенкова Ксения 41 1
|Белан Иван 41 1
|Желнова Алина 42 1
|Артюхов Сергей 67 1
|Натрусов Артем 313 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Абакумов Евгений 227 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Малышев Сергей 99 1
|Трефилов Алексей 49 1
|Холинов Андрей 18 1
|Никитин Сергей 96 1
|Новикова Елена 105 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Антипов Александр 23 1
|Ульянов Николай 176 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Воронин Павел 196 1
|Ржавин Георгий 5 1
|Урусов Виктор 157 1
|Петухов Антон 62 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.