MBO Management by Objectives Управление по целям целеполагание


 

 

"АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ" Евгения Устьянцева, Руководитель сервиса аналитики и оценки эффективности, ТМК, данные 2024 года

СОБЫТИЯ

18.02.2026 «Корус Консалтинг» перевел российское общество «Знание» на HRM-платформу K-Team 1
28.11.2025 Топ-8 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics 1
08.10.2025 «Корус Консалтинг» объединил сотрудников РКТ в едином цифровом пространстве K-Team HRM 1
08.09.2025 «Корус Консалтинг» разработал новый модуль «Оценка 360» K-Team HRM для комплексного анализа компетенций персонала 1
21.05.2025 Российским CRM пока не хватает функционала и масштабируемости 1
27.03.2025 «Корус Консалтинг» расширил функциональные возможности HRM-платформы K-Team 2
30.10.2024 HR-платформа K-Team вошла в топ-3 HCM-систем рейтинга CNews 1
21.10.2024 Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру 1
06.09.2024 «Улей» сменил дескриптор на Digital HR компания «Улей» 1
27.06.2024 Digital-интегратор «Улей»: импортозамещение HR-Tech решений для производителя кофе 1
03.06.2024 «Улей: HRM» вошло в реестр российского ПО 1
22.05.2024 Digital-интегратор «Улей»: импортозамещение HR-Tech решений для АО «Майнинг Элемент» 1
22.04.2024 Как управлять крупными проектами системно 1
17.04.2024 Digital-интегратор «Улей» нарастил выручку на 33% за счет продаж HRM продуктов на базе «Битрикс24» крупному и среднему российскому бизнесу 1
05.04.2024 Банк «БелВЭБ» автоматизирует организационное управление с помощью российского решения ForPeople 1
26.03.2024 В платформе In.Plan появился модуль Control tower 1
18.03.2024 «Диасофт» представила платформу Digital Q.TMS 1
11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 2
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
31.08.2023 Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа 1
20.06.2023 «Корус консалтинг» запустила корпоративный портал K-Team для FM Logistic 1
13.03.2023 Digital-интегратор «Улей» примет участие в конференции «Цифровизация HR» 1
10.02.2022 Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors 1
25.03.2021 Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA 1
13.08.2020 Сергей Лебедев, Schneider Electric: Облака упрощают запуск новых HR-проектов 1
19.05.2020 Решения Navicon теперь доступны в «Яндекс.Облаке» 1
27.05.2017 Константин Суслов -

Больницы ищут средства на зарплату врачам, а не компьютеры

 1
27.09.2016 Sercons автоматизирует деятельность на базе Elma BPM 1
19.01.2016 «Корус Консалтинг» создал CRM-систему в сети строительных магазинов «Стройландия» 1
16.07.2015 Фонд «Сколково» вложился в защиту онлайн-платежей 2
10.09.2014 «Техносерв Консалтинг» выходит на рынок корпоративного обучения с решениями Saba 1
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
01.10.2013 «Борлас» предлагает типовое решение «Управление талантами Fusion SaaS: быстрый старт» 2
06.09.2013 Программа «1C:Предприятие 8. Управление по целям и KPI» интегрирована с решениями «1С:CRM» 1
26.08.2013 ISG открыла практику построения комплексных бизнес-решений на платформе 1С 1
15.05.2013 Как ITSM работает на бизнес: российские примеры 1
11.03.2013 Управление проектами: что могут дать специальные решения 1
06.12.2011 «Вест Концепт» построила систему бюджетирования для «РТКомм» 1
08.07.2011 Softline разработала систему оценки уровня возврата инвестиций, вложенных при внедрении SAM 1
05.07.2011 «Эйр Астана» построила единую корпоративную систему на базе Oracle E-Business Suite 1

MBO и организации, системы, технологии, персоны:

9117 10
Корус Консалтинг ГК 1372 8
SAP SE 5466 6
Ростелеком 10427 5
Microsoft Corporation 25340 3
IBM - International Business Machines Corp 9566 3
Oracle Corporation 6904 3
1С-Битрикс - Bitrix 631 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 260 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2608 2
Telegram Group 2661 2
Diasoft - Диасофт 1058 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4606 2
1С-Рарус 941 2
Leta Group - Лета Групп 279 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 38 2
Вест Концепт - West Concept 61 2
1С Mirapolis - Мираполис 25 2
Мегакампус - Megacampus 7 1
VK - Учи.ру - Тетрика 16 1
ServiceGuru - Сервис Гуру 2 1
Диджитал Улей - Digital Hive 5 1
Prodamus - Продамус 2 1
ИнтерВолга 2 1
Факт ЦИТ - Факт Центр Интернет-Технологий 2 1
Nord Clan - Норд Клан 17 1
Saba Software 12 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 1
Dell EMC 5107 1
Yandex - Яндекс 8621 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14658 1
Apple Inc 12761 1
Meta Platforms - Facebook 4556 1
Veeam Software 328 1
Accenture plc 697 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Softline - Софтлайн 3337 1
Autodesk 625 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 334 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 3
Лента - Сеть розничной торговли 2293 3
FM Logistic - ФМ Ложистик 20 3
МилФудс - Poetti 3 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1109 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 552 2
Альфа-Капитал УК 139 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 97 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 2
Стройландия 6 1
VK Skillbox - КЭСПА 2 1
Ай-Пласт - iPlast 1 1
Моситалмед 5 1
Михайлов и партнеры 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 75 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
Роснефть НК - нефтяная компания 535 1
Татнефть 240 1
Газпром нефть 680 1
АльфаСтрахование СГ 360 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
Транснефть 325 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Инвитро - Invitro 75 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 141 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 58 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
Air Astana - Эйр Астана - Казахстанская авиакомпания 8 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 92 1
Герофарм - Geropharm 12 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13054 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2754 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34069 22
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3759 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73912 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11500 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26144 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57586 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17207 10
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1196 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23281 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12368 9
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 294 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4053 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7677 7
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 573 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3417 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4525 7
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 191 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8162 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5677 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11606 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18823 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9815 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8215 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5838 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32011 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7357 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8808 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1516 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5303 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1143 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12309 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2015 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7120 4
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 4
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1042 4
HRM - Расчет отпуска 702 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 649 14
Корус Консалтинг - K-Team HRM 57 7
Microsoft Office 4003 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1336 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5930 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 661 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1377 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2385 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2460 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 400 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 2
Microsoft Dynamics 1185 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 2
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 72 2
Microsoft 365 Copilot 194 2
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Диджитал Улей HRM 2 1
1С-Битрикс - Битрикс24 HRM - Битрикс24 КЭДО 9 1
Факт ЦИТ - МояКоманда HR-платформа 6 1
Abbyy ScanStation 4 1
Adobe LiveCycle - Adobe LiveCycle Enterprise Suite 12 1
Verme - Моя смена - Биржа смен 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1056 1
Apple iPad 3945 1
Google Android 14828 1
Apple iOS 8327 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1420 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Microsoft Windows 16443 1
Oracle Java - язык программирования 3353 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 705 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 609 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 588 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 631 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1555 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Бобров Антон 53 4
Шиповалова Мария 3 2
Миняев Дмитрий 4 2
Григорян Александр 14 2
Голубцов Вадим 2 1
Метелин Арсений 3 1
Мельситов Максим 11 1
Гарбар Евгений 1 1
Болтенкова Анна 2 1
Башашин Сергей 2 1
Сорвачева Дарья 1 1
Грошев Павел 2 1
Хрущка Питер 3 1
Литягин Александр 1 1
Мицкевич Мария 1 1
Панкевич Дмитрий 1 1
Шаталов Роман 1 1
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 1
Ривкинд Илья 2 1
Ермачков Николай 2 1
Сорокина Вероника 2 1
Сухова Анастасия 2 1
Борщева Анастасия 1 1
Полазина Кристина 1 1
Унтилова Оксана 1 1
Бухарова Екатерина 1 1
Хохловкин Дмитрий 1 1
Богдановская Елена 1 1
Беляшин Александр 1 1
Цованян Роман 1 1
Шашкарова Ольга 1 1
Галушкин Олег 182 1
Коптелов Андрей 119 1
Филатов Андрей 115 1
Горбунов Сергей 23 1
Хомков Игорь 46 1
Родионов Александр 31 1
Бар-Бирюкова Мария 103 1
Будин Алексей 22 1
Ходаков Сергей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 158588 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46155 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18826 4
Казахстан - Республика 5849 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2245 3
Европа 24688 2
Беларусь - Белоруссия 6085 2
Франция - Французская Республика 8007 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1109 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2446 1
Земля - планета Солнечной системы 10698 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Исландия 250 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3215 1
Польша - Варшава 110 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1840 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Россия - ПФО - Самарская область 1486 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 1
Украина 7818 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2706 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 903 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 800 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 1
Россия - УФО - Курганская область 596 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 308 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 123 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 229 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3266 19
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1559 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10482 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51375 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15273 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26046 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55117 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31998 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7367 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20435 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2186 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6149 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1188 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2981 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2569 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5308 3
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 356 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2922 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1312 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4340 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4773 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2803 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2509 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6379 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1718 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1005 2
Аудит - аудиторский услуги 3117 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11451 1
Ведомости 1299 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8428 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 2
IDC - International Data Corporation 4946 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Microsoft Research 141 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
VK Skillbox - Скилбокс 130 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 684 1
University of Oxford - Оксфордский университет 209 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
