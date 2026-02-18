Получите все материалы CNews по ключевому слову
MBO Management by Objectives Управление по целям целеполагание
- KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности
"АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ" Евгения Устьянцева, Руководитель сервиса аналитики и оценки эффективности, ТМК, данные 2024 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
MBO и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобров Антон 53 4
|Шиповалова Мария 3 2
|Миняев Дмитрий 4 2
|Григорян Александр 14 2
|Голубцов Вадим 2 1
|Метелин Арсений 3 1
|Мельситов Максим 11 1
|Гарбар Евгений 1 1
|Болтенкова Анна 2 1
|Башашин Сергей 2 1
|Сорвачева Дарья 1 1
|Грошев Павел 2 1
|Хрущка Питер 3 1
|Литягин Александр 1 1
|Мицкевич Мария 1 1
|Панкевич Дмитрий 1 1
|Шаталов Роман 1 1
|Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 1
|Ривкинд Илья 2 1
|Ермачков Николай 2 1
|Сорокина Вероника 2 1
|Сухова Анастасия 2 1
|Борщева Анастасия 1 1
|Полазина Кристина 1 1
|Унтилова Оксана 1 1
|Бухарова Екатерина 1 1
|Хохловкин Дмитрий 1 1
|Богдановская Елена 1 1
|Беляшин Александр 1 1
|Цованян Роман 1 1
|Шашкарова Ольга 1 1
|Галушкин Олег 182 1
|Коптелов Андрей 119 1
|Филатов Андрей 115 1
|Горбунов Сергей 23 1
|Хомков Игорь 46 1
|Родионов Александр 31 1
|Бар-Бирюкова Мария 103 1
|Будин Алексей 22 1
|Ходаков Сергей 42 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11451 1
|Ведомости 1299 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419946, в очереди разбора - 726245.
Создано именных указателей - 190677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.