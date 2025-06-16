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Диджитал Улей HRM


Решение «Улей: HRM» позволяет автоматизировать процессы адаптации, обучения и вовлечения персонала. В состав лицензии входят готовые модули от digital-интегратора «Улей»: «Корпоративный университет», «Главная страница», «HelpDesk», «Геймификация», «База знаний», «Оценка 360», «Управление целями», «Бонусная программа», «Опросы», «Карта офиса + бронирование рабочих мест», «Интерактивные подсказки», «Брендирование Битрикс24».

Министерство цифрового развития РФ включило в 2024 году  решение для автоматизации HR-задач «Улей: HRM» в реестр отечественного ПО (реестровая запись №22697 от 24.05.2024).

 

Александр Григорян, Соучредитель Digital-интегратора Улей, амбассадор человекоцентричности в бизнесе "Метрики на миллион: как доказать ценность HRM-системы и получить финансирование"  Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024

 

 

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Digital HR компания «Улей»: корпоративный портал на «Битрикс24» сократил затраты «Латео» на 3 млн рублей 1
03.06.2024 «Улей: HRM» вошло в реестр российского ПО 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Диджитал Улей HRM и организации, системы, технологии, персоны:

Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12112 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5339 1
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 42 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 251 1
Бронирование - Booking 698 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3215 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11920 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 922 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20948 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32064 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 528 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2992 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52804 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9205 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365646, в очереди разбора - 751125.
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