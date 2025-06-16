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Диджитал Улей HRM
Решение «Улей: HRM» позволяет автоматизировать процессы адаптации, обучения и вовлечения персонала. В состав лицензии входят готовые модули от digital-интегратора «Улей»: «Корпоративный университет», «Главная страница», «HelpDesk», «Геймификация», «База знаний», «Оценка 360», «Управление целями», «Бонусная программа», «Опросы», «Карта офиса + бронирование рабочих мест», «Интерактивные подсказки», «Брендирование Битрикс24».
Министерство цифрового развития РФ включило в 2024 году решение для автоматизации HR-задач «Улей: HRM» в реестр отечественного ПО (реестровая запись №22697 от 24.05.2024).
Александр Григорян, Соучредитель Digital-интегратора Улей, амбассадор человекоцентричности в бизнесе "Метрики на миллион: как доказать ценность HRM-системы и получить финансирование" Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|Digital HR компания «Улей»: корпоративный портал на «Битрикс24» сократил затраты «Латео» на 3 млн рублей 1
|03.06.2024
|«Улей: HRM» вошло в реестр российского ПО 2
Диджитал Улей HRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12112 1
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