Диджитал Улей HRM

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Решение «Улей: HRM» позволяет автоматизировать процессы адаптации, обучения и вовлечения персонала. В состав лицензии входят готовые модули от digital-интегратора «Улей»: «Корпоративный университет», «Главная страница», «HelpDesk», «Геймификация», «База знаний», «Оценка 360», «Управление целями», «Бонусная программа», «Опросы», «Карта офиса + бронирование рабочих мест», «Интерактивные подсказки», «Брендирование Битрикс24».

Министерство цифрового развития РФ включило в 2024 году решение для автоматизации HR-задач «Улей: HRM» в реестр отечественного ПО (реестровая запись №22697 от 24.05.2024).

Александр Григорян, Соучредитель Digital-интегратора Улей, амбассадор человекоцентричности в бизнесе "Метрики на миллион: как доказать ценность HRM-системы и получить финансирование" Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024