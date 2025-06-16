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Индексная книга (каталог) CNews*
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Латео


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Digital HR компания «Улей»: корпоративный портал на «Битрикс24» сократил затраты «Латео» на 3 млн рублей 1
19.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
12.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Латео и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 2
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 10 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 82 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Группа Самолет 85 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2894 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 483 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 335 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2965 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10618 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 229 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9694 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15157 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11446 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20948 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30679 2
Передовые технологии - RuDesktop 28 2
Мураховский Эдуард 38 2
Григоренко Вадим 41 2
Анисов Ян 20 2
Прескур Вадим 5 2
Ивлев Валерий 3 2
Козлов Иван 23 2
Семенов Алексей 83 2
Леонов Алексей 88 2
Кривоносов Евгений 16 1
Тузиков Иван 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 3
Импортозамещение - параллельный импорт 523 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5960 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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