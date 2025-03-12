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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170526
ИКТ 13278
Организации 10420
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Кривоносов Евгений


12.03.2025 Подтверждена совместимость «СДИ Базис» и российской ОС «Альт» 1
02.12.2024 Подтверждена совместимость «СДИ Базис» и российской СУБД Postgres Pro 1
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
19.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
11.03.2010 Поможет ли ITSM сделать бизнес эффективным? 1
10.07.2009 ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? 1
11.06.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России» 1
06.04.2009 Поможет ли ITSM выжить ИТ-отделам? 1
26.02.2009 Энергетики делают выбор между ИТ-аутсорсингом и инсорсингом 1
04.12.2008 Круглый стол «ИКТ в энергетике: пути после РАО ЕЭС» 1
25.07.2008 ИТ-инфраструктура: банки начинают апгрейд 1
11.04.2008 ITSM в России: учимся на примерах 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Кривоносов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

BMC Software 92 6
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 7 6
Крок - Croc 1778 4
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
Verysell - Верисел 317 3
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 66 3
Россервис 53 3
HP Inc. 5697 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8791 2
SAP SE 5295 2
Oracle Corporation 6725 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1140 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1017 2
Открытые технологии 702 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 48 2
8306 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 50 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 2
Broadcom - VMware 2383 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
МегаФон 9018 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1016 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Kerio Technologies 64 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 92 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 114 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Ivanti - ранее LANDesk 89 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Мосэнерго ПАО 128 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 264 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 2
Абсолют Банк 234 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 2
Группа Самолет 79 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Газпром ПАО 1347 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 88 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Газпром энергосбыт 10 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 17 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Миэль ГК 38 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 592 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
МКБ - Московский кредитный банк 562 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Русагро Группа Компаний 280 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 840 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5993 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 236 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 317 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1438 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10353 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 6
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 747 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11498 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9478 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7506 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11719 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 945 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1911 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2258 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6722 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1038 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6171 3
Стандартизация - Standardization 2144 3
Управляемость - Manageability 1743 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 288 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6879 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 548 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12645 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5344 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12854 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20819 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5781 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2913 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 409 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2522 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 4
СДИ Базис DCIM 6 3
BMC Atrium CMDB - BMC Atrium Dashboards and Analytics - Atrium Configuration Management Database 8 2
Linux OS 10062 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 715 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 771 1
Stafory - робот Вера 331 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
SAP NetWeaver 137 1
Terrasoft Creatio Service 11 1
Fujitsu FlexFrame 21 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 6 1
Google Android 14104 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1352 1
Apple macOS 2080 1
РнД Софт - Агредатор 2 1
1С:MES - Кабельный завод 3 1
ВТБ - VTB.Cloud 9 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2293 1
Microsoft Windows 15765 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 189 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 27 1
Аксенов Евгений 20 4
Ершова Элеонора 67 3
Шевченко Владимир 147 3
Тузиков Иван 6 3
Эйгес Павел 97 2
Любинский Александр 19 2
Попова Мария 141 2
Македонский Сергей 47 2
Серова Елена 320 2
Аншина Марина 78 2
Сивидов Алексей 40 2
Мякишева Марина 84 2
Глазов Алексей 7 2
Ованесян Георгий 15 2
Лесниченко Максим 11 2
Саввин Антон 18 2
Баринов Игорь 11 2
Кадощук Игорь 19 2
Куропатов Леонид 4 2
Грязнов Валентин 5 2
Гришин Николай 2 2
Комиссаров Кирилл 8 2
Семенов Алексей 82 2
Ивлев Валерий 3 2
Прескур Вадим 5 2
Леонов Алексей 79 2
Легостаева Светлана 89 2
Журавлев Илья 4 2
Дуров Илья 2 2
Григоренко Вадим 40 2
Кирюшин Сергей 83 2
Тарасов Сергей 40 2
Славин Борис 34 2
Макевнин Борис 44 2
Анисов Ян 20 2
Осипов Фаддей 7 2
Кулешов Алексей 29 1
Буш Сергей 15 1
Малиновская Ирина 1 1
Сорокин Святослав 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 4
Европа 21832 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2518 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Украина 7639 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 1
Австрия - Австрийская Республика 1312 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5814 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3186 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2955 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7023 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6018 4
Энергетика - Energy - Energetically 5147 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4889 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3239 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4929 2
Аренда 2446 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 2
Аудит - аудиторский услуги 2710 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10033 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2443 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1600 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2872 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5888 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6218 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2333 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11044 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1973 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 506 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6017 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1920 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4405 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 189 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2511 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 526 1
N+1 - Издание 165 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 4
Forrester Research 821 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
Gartner - Гартнер 3562 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 130 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 3
itSMF - IT Service Management Forum 33 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346071, в очереди разбора - 764587.
Создано именных указателей - 170526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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