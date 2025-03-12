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Кривоносов Евгений
|12.03.2025
|Подтверждена совместимость «СДИ Базис» и российской ОС «Альт» 1
|02.12.2024
|Подтверждена совместимость «СДИ Базис» и российской СУБД Postgres Pro 1
|04.10.2023
|Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
|29.09.2023
|Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
|19.09.2023
|Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
|15.09.2023
|Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
|11.03.2010
|Поможет ли ITSM сделать бизнес эффективным? 1
|10.07.2009
|ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? 1
|11.06.2009
|Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России» 1
|06.04.2009
|Поможет ли ITSM выжить ИТ-отделам? 1
|26.02.2009
|Энергетики делают выбор между ИТ-аутсорсингом и инсорсингом 1
|04.12.2008
|Круглый стол «ИКТ в энергетике: пути после РАО ЕЭС» 1
|25.07.2008
|ИТ-инфраструктура: банки начинают апгрейд 1
|11.04.2008
|ITSM в России: учимся на примерах 1
Кривоносов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Евгений 20 4
|Ершова Элеонора 67 3
|Шевченко Владимир 147 3
|Тузиков Иван 6 3
|Эйгес Павел 97 2
|Любинский Александр 19 2
|Попова Мария 141 2
|Македонский Сергей 47 2
|Серова Елена 320 2
|Аншина Марина 78 2
|Сивидов Алексей 40 2
|Мякишева Марина 84 2
|Глазов Алексей 7 2
|Ованесян Георгий 15 2
|Лесниченко Максим 11 2
|Саввин Антон 18 2
|Баринов Игорь 11 2
|Кадощук Игорь 19 2
|Куропатов Леонид 4 2
|Грязнов Валентин 5 2
|Гришин Николай 2 2
|Комиссаров Кирилл 8 2
|Семенов Алексей 82 2
|Ивлев Валерий 3 2
|Прескур Вадим 5 2
|Леонов Алексей 79 2
|Легостаева Светлана 89 2
|Журавлев Илья 4 2
|Дуров Илья 2 2
|Григоренко Вадим 40 2
|Кирюшин Сергей 83 2
|Тарасов Сергей 40 2
|Славин Борис 34 2
|Макевнин Борис 44 2
|Анисов Ян 20 2
|Осипов Фаддей 7 2
|Кулешов Алексей 29 1
|Буш Сергей 15 1
|Малиновская Ирина 1 1
|Сорокин Святослав 27 1
|N+1 - Издание 165 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 4
|Forrester Research 821 2
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 130 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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