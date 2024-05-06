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Terrasoft Creatio Service
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Terrasoft Creatio Service и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Александр 55 2
|Тотмакова Софья 14 2
|Левиков Антон 69 1
|Бартенева Мария 35 1
|Занин Виталий 23 1
|Широких Алексей 72 1
|Следь Алексей 1 1
|Макаров Станислав 118 1
|Мякишева Марина 84 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Микоян Александр 44 1
|Хавторин Антон 25 1
|Махлин Дмитрий 123 1
|Майорова Юлия 9 1
|Ромашин Максим 5 1
|Климов Евгений 19 1
|Сулицкий Роман 4 1
|Письменский Олег 7 1
|Абрамова Дарья 6 1
|Баринов Игорь 11 1
|Карпман Ольга 9 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Фалдин Максим 7 1
|Зубарев Дмитрий 10 1
|Ермишкин Михаил 4 1
|Калайдов Марк 2 1
|Карманов Андрей 3 1
|Захарцев Сергей 5 1
|Меньшиков Сергей 3 1
|Знаменский Сергей 3 1
|Милованов Сергей 1 1
|Клейменов Дмитрий 1 1
|Служаева Марина 1 1
|Бурцева Надежда 1 1
|Латышева Ольга 1 1
|Кондратенко Юрий 4 1
|Долженкова Наталья 42 1
|Кривоносов Евгений 21 1
|Малиновская Ирина 1 1
|Аэров Олег 4 1
|Forbes - Форбс 1002 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.