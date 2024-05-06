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Terrasoft Creatio Service

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда 1
28.09.2023 Состоялся релиз Elma365 Service Desk 2.0 1
21.04.2021 «Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond 1
18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями 1
18.11.2020 Navicon стандартизировал процессы маркетинга, сервиса и продаж в «ОСГ Рекордз Менеджмент» 1
08.10.2020 Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов 1
24.07.2015 «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для «Новатэк-Челябинск» 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
17.02.2011 Terrasoft анонсировала новую платформу для управления бизнес-процессами BPMonline 1
22.01.2009 Поставщик CRM-решений Terrasoft подвел итоги 2008 года 1
11.04.2008 ITSM в России: учимся на примерах 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Terrasoft Creatio Service и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 206 8
Navicon - Навикон 339 3
SAP SE 5601 2
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 2
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Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 1
ПрограмБанк 98 1
Парадигма 169 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
ИнфраМенеджер 15 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 28 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Keynote Systems 23 1
Neustar 20 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
Veeam Software 345 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Новард УК - Novard 73 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
ФинЭкспертиза 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Миэль ГК 38 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Абсолют Банк 249 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Assist - Ассист 218 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
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On-demand - "по требованию" 194 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 1
Terrasoft Creatio 109 5
Terrasoft CRM 26 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 3
Terrasoft Creatio Sales 12 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
Apple Keynote 63 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Ivanti Neurons 5 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
OmniNet - Omnitracker 70 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Terrasoft Community 2 1
Terrasoft XRM 1 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 1
Такском Файлер 10 1
BMC Helix - BMC Helix Remediate - TrueSight Vulnerability Management - BMC Helix Optimize - TrueSight Capacity Optimization - BMC Helix Monitor - TrueSight Operations Management 7 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 7 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 15 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
ServiceNow IT Service Automation 4 1
Cleverics - Omnitracker CleverEngine 16 1
ELMA 365 Service Desk 7 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
Cleverics - Altevics ESM-система 11 1
Terrasoft Creatio Marketing 6 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Microsoft Azure 1526 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
1С:CRM 80 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Diasoft Flextera 57 1
Телефонные Системы - IP ATC Oktell 36 1
Попов Александр 55 2
Тотмакова Софья 14 2
Левиков Антон 69 1
Бартенева Мария 35 1
Занин Виталий 23 1
Широких Алексей 72 1
Следь Алексей 1 1
Макаров Станислав 118 1
Мякишева Марина 84 1
Филимонов Сергей 46 1
Микоян Александр 44 1
Хавторин Антон 25 1
Махлин Дмитрий 123 1
Майорова Юлия 9 1
Ромашин Максим 5 1
Климов Евгений 19 1
Сулицкий Роман 4 1
Письменский Олег 7 1
Абрамова Дарья 6 1
Баринов Игорь 11 1
Карпман Ольга 9 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Фалдин Максим 7 1
Зубарев Дмитрий 10 1
Ермишкин Михаил 4 1
Калайдов Марк 2 1
Карманов Андрей 3 1
Захарцев Сергей 5 1
Меньшиков Сергей 3 1
Знаменский Сергей 3 1
Милованов Сергей 1 1
Клейменов Дмитрий 1 1
Служаева Марина 1 1
Бурцева Надежда 1 1
Латышева Ольга 1 1
Кондратенко Юрий 4 1
Долженкова Наталья 42 1
Кривоносов Евгений 21 1
Малиновская Ирина 1 1
Аэров Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Украина 7928 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 49 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Армения - Республика 2449 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Испания - Королевство 3840 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Нидерланды 3746 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Германия - Берлин 732 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 99 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Аренда 2687 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 1
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Forbes - Форбс 1002 1
Coleman Parkes 11 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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