Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Астерос Консалтинг
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Публикаций - 63, упоминаний - 186
Астерос Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Демидов Алексей 16 1
|Самойленко Максим 65 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Степанов Антон 56 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 8
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765427, в очереди разбора - 669113.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765427, в очереди разбора - 669113.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru