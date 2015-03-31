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Астерос Консалтинг


31.03.2015 «Астерос Консалтинг» создал систему формирования кредитной документации для Сбербанка 5
19.01.2015 Решение «Астерос Контакт Авиа» сертифицировано по стандартам SITA 1
22.12.2014 Новосибирский центр телемаркетинга «МегаФон» оптимизировал работу операторов с помощью решения «Астерос» 2
10.12.2014 «Астерос» помог «МРСК Урала» перейти на долгосрочный метод тарифного регулирования на базе SAP ERP 2
01.12.2014 «Газпром нефть» внедрила платформу для управления ИТ-инфраструктурой и организации ИТ-услуг с помощью «Астерос» 1
31.10.2014 Инвестиционные предпочтения банкиров: риски, анализ клиентов и «мобилизация» 1
22.09.2014 «Газпром нефть» внедряет отказоустойчивую платформу хранения данных Hitachi VSP G1000 с помощью «Астерос» 2
01.09.2014 Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках 1
04.06.2014 «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» запустил ERP-систему на базе SAP 5
28.05.2014 Реструктуризация ИТ меняет отрасли 1
26.02.2014 «Газпром нефть» модернизировала ИТ-платформу с помощью «Астерос Консалтинга» 3
10.02.2014 «Евраз» создал единую коммуникационную среду для сотрудников с помощью «Астерос Консалтинга» 4
03.02.2014 Аэропорт Уфы оптимизирует расходы и обслуживание авиапассажиров с внедрением «Астерос Контакт Авиа» 1
09.10.2013 «Астерос Консалтинг» расширил функционал КСЭД РКК «Энергия» 9
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 1
01.08.2013 Геотаргетинг оптимизирует затраты на рекламу 1
29.07.2013 «Астерос» взял на работу 200 специалистов и планирует увеличить штат на 30% 2
25.07.2013 Мобильность охватывает самые неожиданные отрасли 1
25.07.2013 Оценка отдачи от мобильности: возможности измерения 1
25.07.2013 Мобильные гаджеты работают на бизнес 1
26.06.2013 Российские разработчики BI заявили о себе на весь мир 1
26.06.2013 Мировой рынок BI: ясность отсутствует 1
26.06.2013 Big Data и мобильность стали драйверами рынка BI 1
16.04.2013 Александр Чижов будет развивать информационную безопасность в «Астерос» 3
18.12.2012 «Астерос» полностью изменил свою структуру 2
04.10.2012 Мобильный бизнес: набирая обороты 1
02.10.2012 «Астерос Консалтинг» создал новый портал знаний для операторов контакт-центра «МегаФона» 1
13.09.2012 «Восточный порт» оптимизировал кадровый учет с помощью «Астерос Консалтинг» 5
11.09.2012 «Астерос Консалтинг» автоматизировал документооборот «Мечела» на базе решений IBM 7
03.09.2012 Нацпроект: как построить национальную платежную систему 1
10.07.2012 Кино про МММ снимали на деньги топ-менеджеров «Компьюлинка» 1
04.07.2012 УК «Проект» внедряет СЭД и CRM-систему на базе решений Microsoft 4
29.06.2012 Какая аналитика нужна банкам 1
28.06.2012 «Астерос Консалтинг» получила новые специализации Oracle в сфере ИБ 5
13.06.2012 «Астерос Консалтинг» автоматизировал контроль расходования денежных средств для «АвтоСпецЦентра» 7
17.05.2012 Илья Слуцкий назначен управляющим партнером «Астерос Консалтинг» 6
10.05.2012 Presentation Room: мобильное приложение для интерактивных презентаций от «Астерос Консалтинг» 1
27.04.2012 Мобильные технологии необратимо трансформируют бизнес 3
27.04.2012 Оборот «Астерос» по итогам 2011 г. увеличился на 54% 1
10.04.2012 Круглый стол CNews: «Мобильные решения для бизнеса» 1

Публикаций - 63, упоминаний - 186

Астерос Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 16
Microsoft Corporation 11127 11
IBM 3551 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Астерос - Asteros 531 2
АйТи 752 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
SAP Consulting 28 1
Columbus - Колумбус 125 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Google LLC 7161 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 93 1
Астерос Лабс 21 1
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 4
Microsoft SharePoint 2010 43 3
SAP BO - SAP BusinessObjects Process Control 4 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
SAP NetWeaver Business Intelligence 1 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
Астерос Бизнес Контакт 10 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
SQL - Язык программирования 434 1
Астерос Контакт Авиа 14 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
OpenText Documentum 191 1
Microsoft Windows 10 6659 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Демидов Алексей 16 1
Самойленко Максим 65 1
Григорьева Евгения 57 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Европа 3774 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Украина 3378 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Япония 2802 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Кольцово 24 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
Великобритания - Лондон 823 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
CNews Analytics 1991 4
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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