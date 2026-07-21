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Индексная книга (каталог) CNews*
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CSA Cloud Security Alliance

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Cloud Advisor теперь поддерживает все облачные платформы Cloud.ru 1
31.10.2024 Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости 1
27.12.2021 «Шлюмберже» и Yandex.Cloud открыли цифровую платформу DELFI для пользователей в России 1
23.11.2021 Уровень безопасности и защищенности платформы Yandex.Cloud подтвержден международной ассоциацией Cloud Security Alliance 1
19.08.2019 Искусственный интеллект подумает о безопасности 1
27.09.2018 Горе от ума: как сделать «умный» город безопасным? 1
28.10.2015 Российская платформа виртуализации на базе OpenStack проходит сертификацию по требованиям ФСТЭК 1
19.01.2015 «Теневые» облака угрожают безопасности 1
16.09.2013 Ведущие ИБ-специалисты выступят на DLP-Russia’2013 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
11.07.2011 ISO готовит стандарт облачной безопасности 1
09.06.2011 Опубликованы два документа, направленных на стандартизацию облачной безопасности 1
06.06.2011 Оборотная сторона популярности ИБ: проблемы множатся 1
11.03.2011 В России создано отделение международного альянса по облачной безопасности 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

CSA и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2603 4
Yandex - Яндекс 9159 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5629 3
Cisco Systems 5364 3
InfoWatch - Инфовотч 1177 3
Trend Micro 651 3
Google LLC 12648 3
Amazon Inc - Amazon.com 3264 2
Microsoft Corporation 25741 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1729 2
HP Inc. 5879 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Астерос Консалтинг 65 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 1
ПрограмБанк 98 1
headtechnology - хедтекнолоджи 12 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
Парадигма 168 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 28 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Keynote Systems 23 1
Cloud Advisor - Клаудэдвайзор 10 1
Neustar 20 1
Entrust - HyTrust 4 1
Инфорион 8 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест - Пацифика - Pacifica 7 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
SAP SE 5590 1
Dell EMC 5174 1
X Corp - Twitter 2935 1
Huawei 4651 1
Apple Inc 13113 1
Veeam Software 345 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 636 1
Intel Corporation 12797 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Softline - Софтлайн 3714 1
Новард УК - Novard 73 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 1
ГПБ - Газпромбанк 1266 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 570 1
Альфа-Банк 1971 1
Северсталь ПАО - Severstal 623 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 493 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 103 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 367 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 409 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5950 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3633 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3290 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 381 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6525 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5411 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1516 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
DLP-Эксперт 14 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 144 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14205 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7165 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5081 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2296 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8214 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3123 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3307 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5487 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7907 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9377 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3179 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 417 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7554 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16095 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22848 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1861 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4856 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6463 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3803 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1900 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 996 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6526 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8610 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2860 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5850 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1198 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4452 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 216 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5683 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 736 3
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 42 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
Sony Playstation Network - PSN 204 1
Dr.Web Office Shield 17 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Такском Файлер 10 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 7 1
Axiom JDK СЗИ 174 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 78 1
Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 17 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 2994 1
Microsoft Azure 1523 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6237 1
Oracle Java - язык программирования 3461 1
Oracle Java Development Kit - JDK 207 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 357 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 155 1
Broadcom - VMware vSphere 613 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 28 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 684 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2546 1
1С:CRM 80 1
Diasoft Flextera 57 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 109 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 476 1
Directum СЭД - ECM-система 304 1
Terrasoft Creatio Service 12 1
Apple Keynote 63 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Климов Евгений 19 2
Безкоровайный Денис 16 2
Касперская Наталья 319 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Лукацкий Алексей 140 2
Емельянников Михаил 40 2
Занин Виталий 23 1
Курило Андрей 39 1
Широких Алексей 72 1
Макаров Станислав 118 1
Филимонов Сергей 46 1
Микоян Александр 44 1
Потапенко Андрей 27 1
Хавторин Антон 25 1
Майорова Юлия 9 1
Биктимиров Рустам 2 1
Ромашин Максим 5 1
Сулицкий Роман 4 1
Письменский Олег 7 1
Абрамова Дарья 6 1
Митрейкин Александр 20 1
Головлев Павел 12 1
Тимофеев Илья 10 1
Карпман Ольга 9 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Иванов Всеволод 7 1
Гениевский Павел 7 1
Зубарев Дмитрий 10 1
Ермишкин Михаил 4 1
Захряпин Михаил 7 1
Меньшиков Сергей 3 1
Служаева Марина 1 1
Карпов Роман 80 1
Бурцева Надежда 1 1
Кондратенко Юрий 4 1
Токаренко Александр 6 1
Кривонос Алексей 1 1
Eliyahu Roy - Элияху Рой 1 1
Puhlmann Nils - Пульман Нильс 1 1
Аэров Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 3
Европа 24933 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 49 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3433 1
Швеция - Королевство 3775 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8529 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2205 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Америка Южная 884 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Африка - Африканский регион 3637 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 677 1
Венгрия 855 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 532 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1216 1
Россия - УФО - Тюменская область 1358 1
Нидерланды 3737 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3334 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2734 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7378 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4591 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8799 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 2
Энергетика - Energy - Energetically 5829 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5673 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12264 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6143 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 414 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7497 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8791 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3023 1
Аренда 2675 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2560 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1722 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3458 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2167 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 739 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2385 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4418 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1160 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7761 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6704 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1468 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5730 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1763 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2467 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5746 1
Forbes - Форбс 992 1
IDC - International Data Corporation 4971 2
Gartner - Гартнер 3654 2
Coleman Parkes 11 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Forrester Research 833 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3944 1
B2B International 50 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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