Индексная книга (каталог) CNews*
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CSA Cloud Security Alliance
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
CSA и организации, системы, технологии, персоны:
|Климов Евгений 19 2
|Безкоровайный Денис 16 2
|Касперская Наталья 319 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Емельянников Михаил 40 2
|Занин Виталий 23 1
|Курило Андрей 39 1
|Широких Алексей 72 1
|Макаров Станислав 118 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Микоян Александр 44 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Хавторин Антон 25 1
|Майорова Юлия 9 1
|Биктимиров Рустам 2 1
|Ромашин Максим 5 1
|Сулицкий Роман 4 1
|Письменский Олег 7 1
|Абрамова Дарья 6 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Головлев Павел 12 1
|Тимофеев Илья 10 1
|Карпман Ольга 9 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Иванов Всеволод 7 1
|Гениевский Павел 7 1
|Зубарев Дмитрий 10 1
|Ермишкин Михаил 4 1
|Захряпин Михаил 7 1
|Меньшиков Сергей 3 1
|Служаева Марина 1 1
|Карпов Роман 80 1
|Бурцева Надежда 1 1
|Кондратенко Юрий 4 1
|Токаренко Александр 6 1
|Кривонос Алексей 1 1
|Eliyahu Roy - Элияху Рой 1 1
|Puhlmann Nils - Пульман Нильс 1 1
|Аэров Олег 4 1
|Forbes - Форбс 992 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.