Axiom JDK СЗИ Axiom Runtime Container


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.02.2026 Итоги 2025 Axiom JDK: рост в 2,5 раза и фокус на команду и инженерные практики 1
07.08.2025 Axiom JDK и «Емдев» подтвердили совместимость отечественного Java-стека с решениями Entaxy и Incomand 3
17.07.2025 Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container 1
12.02.2025 На 80% выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2024 году 1
31.10.2024 Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости 2
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container 3
05.08.2024 «ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек 1
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java 2
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» 1
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat 1
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes 1
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий 2
08.02.2024 В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году 1
22.03.2023 Axiom JDK и Libercat расширили портфолио «Олли ИТ» по контейнеризации 1

Публикаций - 14, упоминаний - 21

Axiom JDK СЗИ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5327 3
Oracle Corporation 6902 3
Flant - Флант 158 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2601 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 136 2
Инверсия - Инверсия НПФ 148 2
Broadcom - VMware 2511 1
Yandex - Яндекс 8616 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Softline - Софтлайн 3334 1
9114 1
Ред Софт - Red Soft 1055 1
БАРС Груп 563 1
Diasoft - Диасофт 1056 1
Red Hat 1347 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 803 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 350 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 198 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 437 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 524 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 260 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
Upstream 52 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 1
ФОРС Дистрибуция 46 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
EmDev - ЕмДев 23 1
Softline - Luntry - Лантри - КлаудРан 24 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 23 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 2
Альфа-Банк 1891 2
Газпром ПАО 1425 1
Газпром нефть 680 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 271 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 21 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 92 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13045 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 47 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23244 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27180 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14915 9
Сервер приложений - Application server 345 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1778 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12414 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32049 6
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 311 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8209 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2280 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4697 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11598 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1188 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21816 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6703 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34047 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5894 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7045 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2725 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2143 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17201 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3077 2
DevOps - Development и Operations 1103 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8797 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2883 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1013 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1911 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6222 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7458 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17186 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 943 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5344 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 472 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 287 1
Oracle Java - язык программирования 3352 12
Oracle Java Development Kit - JDK 199 12
Axiom JDK СЗИ 140 12
Axiom JDK - LiberCat 63 10
Axiom JDK - Axiom Linux 7 7
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5202 4
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 132 4
OpenJDK - Open Java Development Kit 121 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 629 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 154 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 820 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 2
Docker Hub 25 2
EmDev Entaxy 9 2
OpenIDE 23 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 1
Linux OS 11024 1
Microsoft Windows 16438 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 704 1
Red Hat OpenShift 135 1
Docker - Платформа распределённых приложений 446 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 147 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 118 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 81 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
Broadcom - VMware - Spring Boot 18 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
JavaFX - OpenJFX 34 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 88 1
ФОРС - FORS Solution Center 9 1
Axiom JDK - Liberica NIK - BellSoft Liberica Native Image Kit 7 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 18 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 586 1
Кузнецов Александр 151 6
Карпов Роман 77 4
Гергель Никита 1 1
Макаров Валентин 243 1
Титов Александр 41 1
Смирнов Денис 25 1
Какунин Алексей 20 1
Борискин Александр 12 1
Гончаров Александр 19 1
Тамбовский Андрей 19 1
Аксенов Константин 50 1
Сорокин Игорь 24 1
Будкевич Антон 1 1
Лунегов Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10466 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3237 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1556 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20420 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26030 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1290 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6695 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7361 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2566 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5305 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5911 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2506 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1802 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2591 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8155 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8551 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3190 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8244 1
Gartner - Гартнер 3623 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3765 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 17 1
