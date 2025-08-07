Axiom JDK и «Емдев» подтвердили совместимость отечественного Java-стека с решениями Entaxy и Incomand

Компании Axiom JDK (АО «Аксиом») и «Емдев» расширяют технологическое сотрудничество. Разработчики подтвердили совместимость стека отечественных Java-технологий — среды разработки и исполнения Java Axiom JDK, сервера приложений Libercat и легковесного Java-контейнера Axiom Runtime Container — с корпоративным порталом «Инкоманд» (Incomand) и интеграционной шиной данных «Энтакси» (Entaxy). Испытания подтвердили полную функциональную совместимость продуктов и готовность к промышленной эксплуатации в составе критически важных ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Платформы Axiom JDK и «Емдев» прошли комплексную проверку, включая тесты на корректную работу под нагрузкой, безопасный обмен данными и надежность интеграции на уровне приложений и инфраструктуры. Совместное использование продуктов подтверждает их зрелость, технологическую устойчивость и соответствие требованиям информационной безопасности заказчиков из государственного и корпоративного секторов.

Все разработки Axiom JDK ведутся в соответствии с промышленной методологией безопасной разработки ПО (РБПО). Интеграция Incomand с Java-платформой Axiom JDK обеспечивает защиту данных как на уровне кода, так и на уровне транспортных протоколов, а инструментарий для создания Java-контейнеров Axiom Runtime Container обеспечивает дополнительную изоляцию сервисов и снижает риски внешних атак. Использование проверенных клиентских библиотек Axiom JDK позволяет минимизировать уязвимости при взаимодействии с API решений Entaxy и Incomand.

«Подтвержденная совместимость наших продуктов с Java-стеком Axiom JDK создает уникальную экосистему полностью российских технологий. Это позволяет нашим клиентам не только выполнить требования по импортозамещению, но и получить технологически превосходные решения с высокой производительностью, масштабируемостью и гарантированной поддержкой от команды с более чем 25-летним опытом разработки Java-платформы», – отметил Алексей Какунин, генеральный директор «Емдев».

Совместное решение Axiom JDK и «Емдев» позволяет добиться снижения совокупной стоимости владения. За счет отказа от зарубежных лицензий и оптимизации инфраструктуры предприятия сокращают расходы на сопровождение Java-приложений в среднем втрое, а переход с Microsoft SharePoint на Incomand избавляет от регулярных лицензионных платежей. Axiom Runtime Container позволяет снизить затраты на облачные ресурсы до 20%, а архитектура Incomand — сократить инфраструктурные затраты в два-три раза.