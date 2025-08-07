Разделы

ПО Софт
|

Axiom JDK и «Емдев» подтвердили совместимость отечественного Java-стека с решениями Entaxy и Incomand

Компании Axiom JDK (АО «Аксиом») и «Емдев» расширяют технологическое сотрудничество. Разработчики подтвердили совместимость стека отечественных Java-технологий — среды разработки и исполнения Java Axiom JDK, сервера приложений Libercat и легковесного Java-контейнера Axiom Runtime Container — с корпоративным порталом «Инкоманд» (Incomand) и интеграционной шиной данных «Энтакси» (Entaxy). Испытания подтвердили полную функциональную совместимость продуктов и готовность к промышленной эксплуатации в составе критически важных ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Платформы Axiom JDK и «Емдев» прошли комплексную проверку, включая тесты на корректную работу под нагрузкой, безопасный обмен данными и надежность интеграции на уровне приложений и инфраструктуры. Совместное использование продуктов подтверждает их зрелость, технологическую устойчивость и соответствие требованиям информационной безопасности заказчиков из государственного и корпоративного секторов.

Все разработки Axiom JDK ведутся в соответствии с промышленной методологией безопасной разработки ПО (РБПО). Интеграция Incomand с Java-платформой Axiom JDK обеспечивает защиту данных как на уровне кода, так и на уровне транспортных протоколов, а инструментарий для создания Java-контейнеров Axiom Runtime Container обеспечивает дополнительную изоляцию сервисов и снижает риски внешних атак. Использование проверенных клиентских библиотек Axiom JDK позволяет минимизировать уязвимости при взаимодействии с API решений Entaxy и Incomand.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

«Подтвержденная совместимость наших продуктов с Java-стеком Axiom JDK создает уникальную экосистему полностью российских технологий. Это позволяет нашим клиентам не только выполнить требования по импортозамещению, но и получить технологически превосходные решения с высокой производительностью, масштабируемостью и гарантированной поддержкой от команды с более чем 25-летним опытом разработки Java-платформы», – отметил Алексей Какунин, генеральный директор «Емдев».

Совместное решение Axiom JDK и «Емдев» позволяет добиться снижения совокупной стоимости владения. За счет отказа от зарубежных лицензий и оптимизации инфраструктуры предприятия сокращают расходы на сопровождение Java-приложений в среднем втрое, а переход с Microsoft SharePoint на Incomand избавляет от регулярных лицензионных платежей. Axiom Runtime Container позволяет снизить затраты на облачные ресурсы до 20%, а архитектура Incomand — сократить инфраструктурные затраты в два-три раза.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Автоматизация против хаоса: как навести порядок в производственном графике

В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

«Ашан» выбрал российский софт «Турбо» для построения консолидированной отчетности

«Худший редизайн в истории». Разработчики нарочно испортили интерфейс Trello, чтобы пересадить пользователей на дорогую Jira

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще