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Какунин Алексей


01.04.2025 Компания «Емдев» подтвердила совместимость своего продукта «Инкоманд» с российской СУБД Postgres Pro 1
14.08.2024 «Норбит» и «Емдев» объединят экспертизу в области портальных решений 1
22.07.2024 В России сформирован запрос на общеотраслевые стандарты взаимодействия вендоров и компаний-партнеров 1
18.07.2024 В России сформирован запрос на общеотраслевые стандарты взаимодействия вендоров и компаний-партнеров 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
11.07.2024 «Корус Консалтинг» расширяет портфель портальных решений продуктом Incomand 1
11.06.2024 Корпоративный портал Incomand интегрируется с решениями Directum 1
03.06.2024 «Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand 1
01.02.2024 «Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION 1
25.04.2023 Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию 1
10.04.2023 «Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev 1
07.07.2022 Российские компании выстроились в очередь, чтобы вернуть свои деньги за иностранное ПО 1
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand 1
09.08.2021 Axoft усиливает сервисный портфель финансовым инструментом рассрочки 1
27.07.2020 В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Какунин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

EmDev - ЕмДев 15 11
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 336 4
Broadcom - VMware 2390 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 406 2
Oracle Corporation 6737 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Flant - Флант 107 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 966 2
Ред Софт - Red Soft 751 1
LifeRay 13 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
ФОРС - Центр разработки 641 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4970 1
Merlion - Мерлион 825 1
Ростелеком 9824 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8816 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 295 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
MuleSoft 6 1
Directum - Директум 1106 1
Microsoft Corporation 24736 1
8354 1
SAP SE 5308 1
AMD - Advanced Micro Devices 4270 1
Корус Консалтинг ГК 1236 1
Nginx - Энджайникс 169 1
Atlassian 120 1
Nvidia Corp 3530 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 49 1
Upstream 50 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 31 1
SimbirSoft - СимбирСофт 79 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 246 1
Diasoft - Диасофт 907 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Газпром ПАО 1353 1
Газпром нефть 628 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 1
Почта России ПАО 2136 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 1
Лента - Сеть розничной торговли 2106 1
ПСБ - Промсвязьбанк 862 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 2
Судебная власть - Judicial power 2327 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Федеральное казначейство России 1794 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
АЮР - Ассоциация юристов России 44 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 8
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1086 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25708 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7566 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1244 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11571 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6218 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13466 3
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2564 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 342 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3625 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 341 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 604 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 154 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2282 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4319 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 279 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 146 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2217 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3942 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6730 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5843 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 12 8
EmDev Entaxy 6 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 992 3
Oracle Java - язык программирования 3111 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 2
Linux OS 10115 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 116 2
Docker - Платформа распределённых приложений 345 2
BellSoft - LiberCat 50 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 101 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 108 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 39 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 114 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 91 1
Oracle Java Development Kit - JDK 167 1
Apache Camel 73 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4591 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 250 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 54 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 42 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
IBM DataPower 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1654 1
Atlassian - Confluence 117 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
Carbon Soft - EvaTeam 18 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 12 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 13 1
Delta Computers - Delta Sprut 7 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
Технос-К - Сакура PRO 25 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 28 1
Apache ServiceMix 2 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 5 1
Панченко Иван 146 2
Бархатов Вячеслав 8 1
Рустамов Рустам 423 1
Белокрылов Александр 27 1
Катков Павел 30 1
Никитов Дмитрий 1 1
Кузнецов Александр 128 1
Смирнов Денис 24 1
Сулин Алексей 4 1
Пермяков Артем 17 1
Баталов Александр 25 1
Занятнова Валерия 1 1
Маликов Алексей 3 1
Решетников Максим 32 1
Титов Александр 28 1
Киселев Сергей 64 1
Пискунович Елена 10 1
Легостаева Светлана 91 1
Петухов Антон 47 1
Мыскин Роман 38 1
Чернышев Андрей 69 1
Терещенко Максим 20 1
Загуренко Тимофей 2 1
Мейнцер Антон 15 1
Ванюшкин Дмитрий 13 1
Дегтярь Владислав 2 1
Шенберг Дмитрий 17 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Меледина Елизавета 2 1
Бессарабенко Александр 17 1
Бельченков Алексей 1 1
Терещенко Денис 88 1
Винокуров Евгений 11 1
Хамидулин Ренат 1 1
Врацкий Андрей 138 1
Иодковский Станислав 86 1
Шалыгина Наталия 1 1
Глазков Александр 139 1
Мельникова Алиса 93 1
Шпак Василий 230 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1562 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1689 1
Россия - СФО - Новосибирск 4366 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2701 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1170 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 929 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1709 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2448 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3274 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2892 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7932 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7711 1
Айсберг - Eisberg 181 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4002 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3520 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4950 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 412 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2471 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 416 1
Льготы - Льготные кредиты 143 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1568 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 48 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 1
CNews FORUM Кейсы 229 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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