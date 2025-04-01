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Какунин Алексей
Какунин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Панченко Иван 146 2
|Бархатов Вячеслав 8 1
|Рустамов Рустам 423 1
|Белокрылов Александр 27 1
|Катков Павел 30 1
|Никитов Дмитрий 1 1
|Кузнецов Александр 128 1
|Смирнов Денис 24 1
|Сулин Алексей 4 1
|Пермяков Артем 17 1
|Баталов Александр 25 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Маликов Алексей 3 1
|Решетников Максим 32 1
|Титов Александр 28 1
|Киселев Сергей 64 1
|Пискунович Елена 10 1
|Легостаева Светлана 91 1
|Петухов Антон 47 1
|Мыскин Роман 38 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Терещенко Максим 20 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Мейнцер Антон 15 1
|Ванюшкин Дмитрий 13 1
|Дегтярь Владислав 2 1
|Шенберг Дмитрий 17 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Меледина Елизавета 2 1
|Бессарабенко Александр 17 1
|Бельченков Алексей 1 1
|Терещенко Денис 88 1
|Винокуров Евгений 11 1
|Хамидулин Ренат 1 1
|Врацкий Андрей 138 1
|Иодковский Станислав 86 1
|Шалыгина Наталия 1 1
|Глазков Александр 139 1
|Мельникова Алиса 93 1
|Шпак Василий 230 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 2
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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