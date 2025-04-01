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Компания «Емдев» подтвердила совместимость своего продукта «Инкоманд» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Емдев», разработчик корпоративного портала «Инкоманд», объявляют о совместимости своих решений. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу и совместимость Postgres Pro Enterprise и продукта «Инкоманд». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Корпоративный портал «Инкоманд» — конструктор, позволяющий объединить в единое информационное пространство как сотрудников всех подразделений и внешних контрагентов, так и существующие информационные системы предприятия.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Алексей Какунин, генеральный директор «Емдев»: «Наша цель — предлагать клиентам лучшие возможные решения, соответствующие их конкретным потребностям. Подтверждение совместимости «Инкоманда» с Postgres Pro укрепляет наше обязательство предоставлять высококачественные и универсальные продукты, которые могут адаптироваться к различным технологическим средам».

Тестирование совместимости включало широкий спектр сценариев, таких как установка, миграция данных, проверка производительности, хранения и извлечения данных, а также интеграция с другими компонентами системы. Целью было убедиться, что «Инкоманд» может работать с Postgres Pro без потери функциональности.

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