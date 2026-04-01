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EIP Enterprise Information Portal Корпоративный информационный портал портальные решения веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям

Обзор Корпоративный портал на CNewsMarket

СОБЫТИЯ

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01.04.2026 Summit Group объединила цифровые ресурсы: запущен единый корпоративный сайт для инвесторов, партнеров и сотрудников

Summit Group (МФК «Саммит», Ломбард «Ласточка», «ИТ Центр» и др.) запустила новый корпоративный сайт. Проект объединил ключевые направления бизнеса в единую цифровую экосистему и стал элементом стратегии по выстраиванию коммуникации с инвесторами, партнерами, надзорными орга
19.11.2025 VK Tech представила корпоративный портал на платформе VK HR Tek

На платформе VK HR Tek появился пакет модулей, который формирует единое пространство для общения, обмена знаниями и поиска информации внутри компании. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. Корпоративный портал объединяет ранее представленный модуль «Новости», новые модули — «Опросы» и «Сообщества», а также функция поиска. Решение помогает бизнесу повысить вовлеченность сотруднико
22.09.2025 «Корус Консалтинг» обновил корпоративный портал на базе «Битрикс24» для строительной компании Step

ГК «Корус Консалтинг» завершила обновление корпоративного портала компании Step, реализованного на базе «Битрикс24». Благодаря переходу

Корпоративные порталы 2025

ботчиков. Читать полностью Лидеры рейтинга разработчиков корпоративных порталов 2025 Место Компания Корпоративный портал Сумма баллов 1 VK Tech VK HR Tek 685 2 Первая Форма Первая Форма 680 3 К
10.07.2025 Корпоративный портал «Инкоманд» под защитой СУБД Jatoba

д» (Incomand) версии 7.3.5.1 (ООО «ЕМДЕВ»). На основании совместных испытаний выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Совместная эксплуатация «Корпоративного портала Инкоманд» и СУБД Jatoba открывает перед заказчиками новые возможности для повышения эффективности, безопасности и масштабируемости корпоративных информационных систем. Ин
16.06.2025 Digital HR компания «Улей»: корпоративный портал на «Битрикс24» сократил затраты «Латео» на 3 млн рублей

», «Геймификация», «База знаний», «Корпоративный университет», «Опросы», «Интерактивные подсказки», «Оценка 360» (они также известны, как единый продукт: «Битрикс24 Enterprise HRM»). Внедрение нового корпоративного портала позволило объединить более тысячи сотрудников из пяти юридических лиц и трех стран в единый цифровой контур. Это помогло «Латео» сократить затраты на HRTech-решения на тр
05.06.2025 Не клонировать, а развивать — российская компания успешно заменила SharePoint

и актуальны технические решения, независимые от санкций, что и привело к идее создания собственного корпоративного портала. В итоге в 2020 г. стартовали продажи «Инкоманд», и с тех пор продукт

05.06.2025 От сайта к полнофункциональному ресурсу: как рынок меняет корпоративные порталы

Эволюция концепции корпоративного портала Российский рынок корпоративных решений продолжает переживать эпоху акт
28.05.2025 SL Soft представляет новый модуль платформы Citeck — «Корпоративный портал»

На российской Low-Code BPM платформе Citeck (входит в продуктовый портфель SL Soft (ГК Softline)) разработан новый модуль — «Корпоративный портал». Новые функциональные возможности дополняют предложение Citeck по импортозамещению MS SharePoint. Об этом CNews сообщил представители Softline. Базовая поставка модуля «

30.04.2025 «Корус Консалтинг» объединил сотрудников компании «Современные системы реновации» с помощью K-Team HRM

листов. Для усиления внутренних коммуникаций специалисты компании «ССР» приняли решение о внедрении корпоративного портала. Такая стратегия была необходима, чтобы развивать корпоративную культу
29.04.2025 Бизнес сможет создавать и обслуживать высоконагруженные корпоративные порталы благодаря решениям «СберТеха» и ЕМДЕВ

и ЕМДЕВ провели двустороннее тестирование и подтвердили совместимость своих решений. Теперь данные корпоративного портала «Инкоманд» смогут храниться в среде импортонезависимой и защищенной си
14.04.2025 Корпоративный портал «Инкоманд» полностью совместим с ОС Astra Linux и СУБД Tantor

«Группа Астра» и компания «ЕмДев» подтвердили совместимость ОС Astra Linux и СУБД Tantor с корпоративным порталом «Инкоманд». В ходе испытаний эксперты проверили работоспособность двух версий ПО «Инкоманд» в связке с решениями «Группы Астра». Программные стеки продемонстрировали стаб
26.03.2025 Как объединить 2000 сотрудников из 9 регионов на одном корпоративном портале

к внедрение одного портала решает сразу несколько самых распространенных проблем компаний? Создание корпоративного портала: от разрозненной коммуникации к единой «соцсети» Проблема: никто не чу
10.03.2025 «Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для ПАО НК «РуссНефть»

релиза, который вышел в декабре 2023 г., «Корус Консалтинг» запустил в эксплуатацию базовые сервисы корпоративного портала: личный кабинет сотрудника, работу с сервисами и заявками, новостную л
13.02.2025 «Первый Бит» внедрил сервис «Единое окно» в корпоративный портал фармкомпании

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил модернизацию корпоративного портала «Битрикс24» для компании «Эгис-Рус», одного из производителей фармацев
29.01.2025 Naumen запускает корпоративный портал

Российский вендор Naumen запускает корпоративный портал для объединения в едином интерфейсе различных HR-сервисов. Портал разработан на базе технологии Naumen Platform и предлагает инструменты для оркестрации HR-процессов сервис
27.01.2025 Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova

Компания-разработчик программных продуктов для корпоративных клиентов Emdev и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova. Теперь заказчики могут развернуть Incomand внутри Nova и получить поддерживаемый инструмент для создания и масштабирования цифр
11.12.2024 QSoft разработал корпоративный портал для ООО «ОССП»

ое пространство для общения и работы всех без исключения сотрудников. Таким решением стало создание корпоративного портала, с помощью которого мы оперативно информируем коллег об изменениях в к
10.12.2024 Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

бностей и запросов компании. В «Урбантех» особое место уделяют безопасности, это особенно важно для корпоративного портала. За нее отвечает двухфакторная авторизация. Она работает на всех девай
12.11.2024 НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП»

«Национальная транспортная компания» (НТК) запустила корпоративный портал «Маяк». Основой портала стала система VK People Hub. Интегратором стала компания «Лаб СП». Портал разрабатывался с целью выстроить эффективную коммуникацию с сотрудниками,

16.09.2024 Directum представила новое решение — корпоративный портал Directum Portal

Directum представила новое решение Directum Portal. Корпоративный портал дает каждому сотруднику мгновенный доступ ко всей информации и сервисам компании в едином интерфейсе, упрощает коммуникацию и увеличивает производительность. Разработка ком
16.08.2024 Веб-интегратор «Факт» запустил корпоративный портал для ММК

Веб-интегратор «Факт» сообщил о завершении проекта по созданию обновленного корпоративного портала для сотрудников группы ММК. Этот проект направлен на модернизацию и улучшение внутренней коммуникации среди более чем 50 тыс. сотрудников компании. Главная цель проекта з
07.08.2024 Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne

Банк «Уралсиб», банк федерального уровня, выбрал ESM-платформу SimpleOne для внедрения корпоративного портала «Единое окно». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика SimpleOne. Данное решение направлено на обработку всех кадровых заявок в единой системе, а также

13.06.2024 Компания Qsoft разработала корпоративный портал и обеспечила безопасную миграцию 9 млн документов для одного из лидеров FMCG-сферы

ункционалом стал защищенный инструмент совместной онлайн-работы с файлами. Qsoft предстояло обеспечить миграцию 25 ТБ документов, собранных компанией за последние 15 лет. Интегратор предложил создать внутрикорпоративный портал на базе «Битрикс24», который сохранял бы возможности SharePoint в части совместной работы с документами благодаря интеграции с российским решением «Р7-Офис». Система

11.06.2024 Корпоративный портал Incomand интегрируется с решениями Directum

мных продуктов Directum за счет готовых коннекторов. Об этом CNews сообщили представители Directum. Корпоративный портал Incomand — решение для управления внутренними коммуникациями и развития

12.03.2024 Аэропорт Пулково внедрил корпоративный портал с Nexign

гое. Доступ осуществляется как со стационарного компьютера, так и с мобильных устройств. «Внедрение корпоративного портала позволяет оптимизировать работу сотрудников и руководителей. Когда все
11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета?

о развитию интранет-платформы K-Team от ГК «КОРУС Консалтинг», рассказал, как выбрать платформу для корпоративного портала, какая HR-функциональность и сервисы сейчас пользуются большей популяр
15.01.2024 Корпоративный портал объединил рабочие сервисы для сотрудников АНО «Национальные приоритеты»

ся записка. Так, чтобы сотрудникам отправлять документы, подписанные электронной подписью, сразу из корпоративного портала, специалисты настроили обмен между системами «Битрикс24» и СБИС. Новый
30.11.2023 Avito ускорил согласование внутренних документов для 6 тыс. сотрудников с помощью системы «1С:Документооборот»

представители «Аксиома-софт». Для автоматизации внутреннего документооборота в Avito использовался корпоративный портал. С ростом компании сервис перестал обеспечивать достаточную оперативност
23.11.2023 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал процесс управления целями сотрудников FM Logistic на базе корпоративного портала K-Team

е «Битрикс24». Специалисты «КОРУС Консалтинг» внедрили готовый модуль «Целеполагание и KPI» на базе корпоративного портала, что позволило в три раза сократить сроки проекта по сравнению с созда
09.11.2023 Nexign усовершенствовала корпоративный портал «Мегафона»

Nexign обновила корпоративный портал компании «Мегафон», добавив новые возможности и инструменты для оценки навыков и индивидуального развития сотрудников. Система для решения HR-задач реализована на базе плат
25.07.2023 «Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал в «Сиэс медика»

«Корус консалтинг» завершила проект по миграции корпоративного портала с облачной версии на коробочное решение K-Team на базе «1С:Битрикс24» для ГК «Сиэс медика». По итогам перехода все данные из прошлой системы были сохранены. ГК «Сиэс меди
20.06.2023 «Корус консалтинг» запустила корпоративный портал K-Team для FM Logistic

ие. Количество сотрудников – около 5 тыс. специалистов в России и Казахстане. Компания использовала корпоративный портал, который перестал отвечать запросам бизнеса. Появилась потребность в нов
15.06.2023 «Корус консалтинг» внедрил корпоративный портал для «Альмакоргруп»

ГК «Корус консалтинг» внедрила корпоративный портал для «Альмакоргруп» на базе своего продукта K-Team. В результате проекта

17.05.2023 «Корус консалтинг» внедрил новый корпоративный портал K-Team для группы компаний «Транслом»

ь порталом на базе Microsoft SharePoint, но в 2022 г., в связи с приостановкой работы Microsoft в России, приняла решение перенести портал на отечественную платформу. Ядром новой системы стал готовый корпоративный портал K-Team, созданный в «Корус консалтинг» на базе «1С-Битрикс24». Портал имеет удобную главную страницу, где отражены важные новости и сообщения для сотрудников, дни рождения

14.03.2023 ГК «Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал СТД «Петрович»

«Петрович» — отечественный DIY-ритейлер. В компании работает более 7 тыс. сотрудников. Ассортимент товаров насчитывает более 30 тыс. SKU. ГК «Корус консалтинг» значительно расширила функциональность корпоративного портала СТД «Петрович», добавив новые инструменты. В 2019 г. «Корус консалтинг» внедрила для компании новый портал на базе «1С-Битрикс24», поскольку существовавший до этого интра
10.01.2023 «Корус консалтинг» создал корпоративный портал для объединения сотрудников компании We-On Group

ГК «Корус консалтинг» внедрила в компании «Ви-Он» корпоративный портал K-Team на базе «1С-Битрикс24». Платформа стала единой точкой доступа к внутренним сервисам и информации, объединила команду, упростила работу с документооборотом компании,

28.10.2022 Михаил Матюшин, Nexign: Мы предлагаем рынку продукт, который разрабатывали для себя

м рынке? Михаил Матюшин: Сложно назвать конкретные цифры. До самого последнего времени для создания корпоративного портала кто-то использовал в качестве основы Microsoft SharePoint, кто-то Micr
19.10.2022 «Первая грузовая компания» запустила обновленный корпоративный портал для 3000 сотрудников

ГК «Корус консалтинг» провела реновацию корпоративного портала для «Первой грузовой компании». Новый интранет, построенный на платфор
25.08.2022 Корпоративный портал Neon включен в реестр отечественного ПО

Компания Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, объявляет о включении корпоративного портала Neon в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры


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SAP SE 5601 90
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Газпром ПАО 1493 17
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
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Альфа-Банк 1979 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 8
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ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 457
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 412
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 383
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 303
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 233
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 225
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 212
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 209
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 198
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 185
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 185
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 184
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 167
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 164
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 146
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 129
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 127
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 124
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 121
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 118
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 114
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 114
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 113
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 108
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 107
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 106
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 104
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 103
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 100
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 100
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 100
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 100
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 99
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 88
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 88
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 80
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 77
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 76
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 76
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 74
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 241
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 129
Microsoft Office 4170 75
Microsoft Windows 16882 69
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 64
Google Android 15243 61
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 59
Apple iOS 8583 56
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 54
Softline - DeskWork 117 48
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 44
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 41
Корус Консалтинг - K-Team HRM 70 40
Linux OS 11533 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 36
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 34
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 30
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 42 30
Microsoft Outlook 1506 27
Oracle Java - язык программирования 3469 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 26
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 25
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 25
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 24
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 27 22
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 22
Microsoft Windows 2000 8678 22
Microsoft Azure 1526 21
Microsoft Office 365 1042 20
Microsoft Dynamics 1197 20
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 18
Microsoft Teams - MS Teams 670 18
Microsoft Dynamics CRM 564 18
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 17
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 17
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 17
Бобров Антон 55 38
Рыжиков Сергей 112 25
Курьянов Сергей 162 25
Кудрявцев Валентин 26 20
Какунин Алексей 30 16
Иванова Елена 83 13
Невинчаный Александр 32 11
Демидов Михаил 134 10
Ипатов Вадим 84 10
Макаров Станислав 118 9
Якимчук Сергей 30 8
Глазков Александр 151 8
Врацкий Андрей 175 7
Андреев Владимир 101 7
Чуканов Сергей 110 7
Червяков Евгений 7 6
Бейдер Александр 75 6
Самойленко Максим 67 6
Сенкевич Виктор 30 6
Махлин Дмитрий 123 6
Шадаев Максут 1210 6
Карпов Сергей 55 6
Рябинков Артем 19 6
Бахтиаров Алексей 21 5
Агеев Денис 38 5
Стаханов Евгений 21 5
Григорян Александр 15 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Панченко Иван 197 5
Орлик Сергей 83 5
Галкин Николай 140 5
Damore James - Дэймор Джеймс 6 5
Романов Дмитрий 69 5
Рудычева Наталья 95 4
Кубликова Ирина 28 4
Заянц Илья 57 4
Щемелев Роман 21 4
Селезнев Денис 31 4
Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 4
Ефимов Михаил 19 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 818
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 194
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 164
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 80
Европа 24964 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 66
Земля - планета Солнечной системы 10865 37
Казахстан - Республика 6048 35
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Украина 7928 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Россия - СФО - Новосибирск 4876 20
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Франция - Французская Республика 8177 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 14
Европа Восточная 3138 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
Япония 13807 11
Солнечная система - Solar system 2569 11
США - Калифорния 4829 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Индия - Bharat 5869 10
Россия - ПФО - Самарская область 1577 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Нидерланды 3746 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 279
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 259
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 212
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 207
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 175
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 147
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 127
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 112
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 102
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 95
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 85
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 85
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 78
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 77
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 70
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 70
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 64
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 57
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 55
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 54
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 53
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 50
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 48
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 46
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 43
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 41
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 39
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 37
Английский язык 7030 36
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 36
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 36
Экономический эффект 1342 34
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 32
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 32
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 31
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 31
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 30
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 32
Открытые системы ИД 176 9
Ведомости 1466 5
Nature 832 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
СК Пресс 17 4
Intelligent Enterprise 27 3
ИнформКурьерСвязь 14 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Wikipedia - Википедия 650 3
IDG - International Data Group 117 3
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
ZDnet 663 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
Physical Review Letters 164 2
Автокод (портал) 40 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
CNews TV 747 1
News Corp - News Corporation 221 1
InformationWeek 241 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
NEWSru.com 229 1
Караван историй 1 1
Independent 111 1
CMS Magazine 20 1
Times 661 1
Journal of Archaeological Science 4 1
За рулем 2 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
The Observer 40 1
International Banking Systems Journal - IBS Publishing 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 76
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 49
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 40
Gartner - Гартнер 3658 38
IDC - International Data Corporation 4975 27
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 15
Forrester Research 834 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Markets&Markets Research 113 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
Fortune Global 500 295 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
comScore 379 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 2
CNews Инновация года - награда 155 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Tagline - Тэглайн 30 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Current Analysis 24 1
eMarketer 206 1
Gartner - Dataquest 353 1
Aberdeen Group 53 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Parallels SMB Cloud Insights 4 1
Fortune Business Insights 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 2
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 2
БГПУ им. М. Акмуллы - Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 5 2
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
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