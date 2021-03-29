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EIP Enterprise Information Portal Корпоративный информационный портал портальные решения веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям



29.03.2021 «Корус консалтинг» внедрила в «Русполимет» корпоративный портал на базе «1С-битрикс24»
18.11.2019 «Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар»
16.07.2019 «Первый Бит» создал корпоративный портал для рекламной группы АДВ
20.02.2019 «Корус Консалтинг» создал корпоративный портал для СТД «Петрович»
11.07.2018 Softline разработала корпоративный портал для «Уральских локомотивов»
25.12.2017 Корпоративный портал на базе EOS for SharePoint для инжиниринговой компании
05.06.2017 СЭД стал тесен: на российский рынок выходит новое решение «Корпоративный портал»
16.03.2017 РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru
14.04.2015 Softline разработала корпоративный портал для «Зарубежнефти»
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»
21.08.2013 «1С-Битрикс: Корпоративный портал» объединил 72 магазина re:Store в России
19.08.2013 Банк «Новопокровский» внедрил корпоративный портал DeskWork
23.07.2013 Обновлен функционал обмена данными «1С-Битрикс: Корпоративный портал» с системой «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп»
24.04.2013 «1С-Битрикс» обновила облачный сервис «Битрикс24» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал 12.5»
03.04.2013 «Уралтрансбанк» запустил корпоративный портал на платформе «1С-Битрикс»
28.11.2012 Новые версии «1С-Битрикс: Корпоративный портал 12.0» и «Битрикс24»: мобильные приложения, оптимизированная CRM, интеграция с соцсетями
23.07.2012 В «Спортмастере» создан корпоративный портал на основе Oracle WebCenter
20.07.2012 Корпоративный портал банка: новые требования
09.06.2012 Саратовский техникум железнодорожного транспорта внедрил корпоративный портал DeskWork
25.05.2012 Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики внедрило корпоративный портал DeskWork
27.04.2012 В новой версии «1С-Битрикс: Корпоративный портал 11.5» появился «социальный интранет»
10.04.2012 Корпоративный портал DeskWork 5.1 Plus внедрен в Ростовском государственном экономическом университете
02.02.2012 «Астерос Консалтинг» предлагает корпоративный портал «в коробке»
16.11.2011 Вышла новая версия продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал 11.0»
30.09.2011 На основе «1С-Битрикс» запущен новый корпоративный портал ТрансКредитБанка
12.04.2011 Вышла новая версия платформы «1С-Битрикс: Корпоративный портал 10.0»
15.03.2011 Корпоративный портал DeskWork сертифицирован на совместимость с Microsoft Unified Communications
09.03.2011 Корпоративный портал DeskWork прошел сертификацию Microsoft
12.01.2011 Корпоративный портал DeskWork: теперь – и в странах СНГ
24.12.2010 «Росгранстрой» внедрил корпоративный портал DeskWork
17.12.2010 CNews TV. \"1С Битрикс\": как сделать корпоративный портал
07.12.2010 «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» внедрил «1С-Битрикс: Корпоративный портал»
24.11.2010 «Корус Консалтинг» разработала корпоративный портал для «РАО ЭС Востока»
09.09.2010 «1С-Битрикс» запустил SaaS-решение «1С-Битрикс: Корпоративный портал в аренду»
14.05.2010 Ижевская государственная медицинская академия создала корпоративный портал на базе DeskWork
08.04.2010 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Корпоративный портал 9.0»
18.03.2010 Softline внедрила корпоративный портал DeskWork в НТЦ «Транспорт»
05.02.2010 Softline модернизировала корпоративный портал столичного филиала «МегаФона»
13.01.2010 Softline построила корпоративный портал DeskWork для «Аллер Петфуд»
24.12.2009 «Ай-Теко» построила корпоративный портал для «Нижнекамскнефтехима»

Публикаций - 292, упоминаний - 293

EIP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 74
1С-Битрикс - Bitrix 443 51
Softline - Софтлайн 1870 47
Oracle Corporation 6035 25
Корус Консалтинг ГК 1014 24
SAP SE 4595 22
6072 22
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 20
IBM - International Business Machines Corp 8941 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 12
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 10
Крок - Croc 1616 10
Google LLC 10352 10
Docsvision - ДоксВижн 948 9
Программный продукт ГК 3960 8
Cisco Systems 4720 7
Directum - Директум 830 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 7
Город-Инфо 44 7
АйТи 1179 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 6
TerraLink - ТерраЛинк 252 6
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 6
Элемент ГК - Elementec 1523 6
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 5
Telegram Group 805 5
ФОРС - Центр разработки 390 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 4
VMware 2025 4
Quorum - Кворум 96 4
Softline Consulting Services 22 4
Oracle - Sun Microsystems 2176 4
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 101 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 4
Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 40 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 3
Apple Inc 10683 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 76 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 32 4
Почта Банк 319 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Фаберлик - Faberlic 71 3
Альфа-Банк 1476 3
Открытие ФК 2713 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 2
Levi Strauss&Co - Levi’s 11 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 2
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 35 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Связной ГК 1190 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 19 2
Лента - Утконос 124 2
Мосводоканал МГУП 53 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 50 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Газпром ПАО 1008 2
Газпром нефть 439 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 2
Седьмой Континент 61 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 2
Спортмастер 134 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 2
InCity - Модный континент 14 1
Сибур ЗапСибНефтехим 20 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Федеральное казначейство России 1345 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 364 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ОИВ РФ - Органы исполнительной власти 22 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 35 1
Правительство Иркутской области 6 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 15 1
Правительство Архангельской области 12 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 47 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 22 1
Правительство Мурманской области 35 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 11 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Счётная палата РФ 628 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 71
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 54
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 33
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 29
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Microsoft Windows 10 11713 10
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Стаханов Евгений 20 3
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Якимчук Сергей 28 2
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Галаган Алексей 5 2
Корюкин Юрий 27 2
Демидов Александр 20 2
Ипатов Вадим 84 2
Щемелев Роман 19 2
Кузин Вадим 34 2
Житнюк Павел 31 2
Поляков Александр 50 2
Пискунович Елена 9 2
Колесов Александр 20 2
Бородай Юлия 3 2
Алексеев Герман 9 2
Самойленко Максим 65 2
Ананьева Татьяна 10 1
Фишер Андрей 59 1
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Фролов Борис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 16
Казахстан - Республика 4467 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 14
Украина 6212 10
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
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Россия - ПФО - Казань 2085 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
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Узбекистан - Республика 1285 2
Россия - ПФО - Самарская область 939 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Россия - СФО - Иркутская область 832 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Европа Восточная 2927 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Япония 10069 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 68
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 61
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 145 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 277 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 37 2
Образование в России 460 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 199 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 2
НПА - Нормативный правовой акт 61 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
Денежные переводы - Money transfers 775 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 1
ИТ-аналитика 39 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
ZDnet 584 1
IDG - International Data Group 97 1
CNews TV 524 1
EWeek 179 1
Gartner - Гартнер 3301 7
IDC - International Data Corporation 4671 5
Forrester Research 810 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Fortune Global 500 280 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
MACS - Школа новой экономики 6 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
CNews AWARDS - награда 347 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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