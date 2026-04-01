Summit Group объединила цифровые ресурсы: запущен единый корпоративный сайт для инвесторов, партнеров и сотрудников Summit Group (МФК «Саммит», Ломбард «Ласточка», «ИТ Центр» и др.) запустила новый корпоративный сайт. Проект объединил ключевые направления бизнеса в единую цифровую экосистему и стал элементом стратегии по выстраиванию коммуникации с инвесторами, партнерами, надзорными орга

VK Tech представила корпоративный портал на платформе VK HR Tek На платформе VK HR Tek появился пакет модулей, который формирует единое пространство для общения, обмена знаниями и поиска информации внутри компании. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. Корпоративный портал объединяет ранее представленный модуль «Новости», новые модули — «Опросы» и «Сообщества», а также функция поиска. Решение помогает бизнесу повысить вовлеченность сотруднико

«Корус Консалтинг» обновил корпоративный портал на базе «Битрикс24» для строительной компании Step ГК «Корус Консалтинг» завершила обновление корпоративного портала компании Step, реализованного на базе «Битрикс24». Благодаря переходу

Корпоративные порталы 2025 ботчиков. Читать полностью Лидеры рейтинга разработчиков корпоративных порталов 2025 Место Компания Корпоративный портал Сумма баллов 1 VK Tech VK HR Tek 685 2 Первая Форма Первая Форма 680 3 К

Корпоративный портал «Инкоманд» под защитой СУБД Jatoba д» (Incomand) версии 7.3.5.1 (ООО «ЕМДЕВ»). На основании совместных испытаний выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Совместная эксплуатация «Корпоративного портала Инкоманд» и СУБД Jatoba открывает перед заказчиками новые возможности для повышения эффективности, безопасности и масштабируемости корпоративных информационных систем. Ин

Digital HR компания «Улей»: корпоративный портал на «Битрикс24» сократил затраты «Латео» на 3 млн рублей », «Геймификация», «База знаний», «Корпоративный университет», «Опросы», «Интерактивные подсказки», «Оценка 360» (они также известны, как единый продукт: «Битрикс24 Enterprise HRM»). Внедрение нового корпоративного портала позволило объединить более тысячи сотрудников из пяти юридических лиц и трех стран в единый цифровой контур. Это помогло «Латео» сократить затраты на HRTech-решения на тр

Не клонировать, а развивать — российская компания успешно заменила SharePoint и актуальны технические решения, независимые от санкций, что и привело к идее создания собственного корпоративного портала. В итоге в 2020 г. стартовали продажи «Инкоманд», и с тех пор продукт

От сайта к полнофункциональному ресурсу: как рынок меняет корпоративные порталы Эволюция концепции корпоративного портала Российский рынок корпоративных решений продолжает переживать эпоху акт

SL Soft представляет новый модуль платформы Citeck — «Корпоративный портал» На российской Low-Code BPM платформе Citeck (входит в продуктовый портфель SL Soft (ГК Softline)) разработан новый модуль — «Корпоративный портал». Новые функциональные возможности дополняют предложение Citeck по импортозамещению MS SharePoint. Об этом CNews сообщил представители Softline. Базовая поставка модуля «

«Корус Консалтинг» объединил сотрудников компании «Современные системы реновации» с помощью K-Team HRM листов. Для усиления внутренних коммуникаций специалисты компании «ССР» приняли решение о внедрении корпоративного портала. Такая стратегия была необходима, чтобы развивать корпоративную культу

Бизнес сможет создавать и обслуживать высоконагруженные корпоративные порталы благодаря решениям «СберТеха» и ЕМДЕВ и ЕМДЕВ провели двустороннее тестирование и подтвердили совместимость своих решений. Теперь данные корпоративного портала «Инкоманд» смогут храниться в среде импортонезависимой и защищенной си

Корпоративный портал «Инкоманд» полностью совместим с ОС Astra Linux и СУБД Tantor «Группа Астра» и компания «ЕмДев» подтвердили совместимость ОС Astra Linux и СУБД Tantor с корпоративным порталом «Инкоманд». В ходе испытаний эксперты проверили работоспособность двух версий ПО «Инкоманд» в связке с решениями «Группы Астра». Программные стеки продемонстрировали стаб

Как объединить 2000 сотрудников из 9 регионов на одном корпоративном портале к внедрение одного портала решает сразу несколько самых распространенных проблем компаний? Создание корпоративного портала: от разрозненной коммуникации к единой «соцсети» Проблема: никто не чу

«Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для ПАО НК «РуссНефть» релиза, который вышел в декабре 2023 г., «Корус Консалтинг» запустил в эксплуатацию базовые сервисы корпоративного портала: личный кабинет сотрудника, работу с сервисами и заявками, новостную л

«Первый Бит» внедрил сервис «Единое окно» в корпоративный портал фармкомпании Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил модернизацию корпоративного портала «Битрикс24» для компании «Эгис-Рус», одного из производителей фармацев

Naumen запускает корпоративный портал Российский вендор Naumen запускает корпоративный портал для объединения в едином интерфейсе различных HR-сервисов. Портал разработан на базе технологии Naumen Platform и предлагает инструменты для оркестрации HR-процессов сервис

Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova Компания-разработчик программных продуктов для корпоративных клиентов Emdev и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova. Теперь заказчики могут развернуть Incomand внутри Nova и получить поддерживаемый инструмент для создания и масштабирования цифр

QSoft разработал корпоративный портал для ООО «ОССП» ое пространство для общения и работы всех без исключения сотрудников. Таким решением стало создание корпоративного портала, с помощью которого мы оперативно информируем коллег об изменениях в к

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса бностей и запросов компании. В «Урбантех» особое место уделяют безопасности, это особенно важно для корпоративного портала. За нее отвечает двухфакторная авторизация. Она работает на всех девай

НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП» «Национальная транспортная компания» (НТК) запустила корпоративный портал «Маяк». Основой портала стала система VK People Hub. Интегратором стала компания «Лаб СП». Портал разрабатывался с целью выстроить эффективную коммуникацию с сотрудниками,

Directum представила новое решение — корпоративный портал Directum Portal Directum представила новое решение Directum Portal. Корпоративный портал дает каждому сотруднику мгновенный доступ ко всей информации и сервисам компании в едином интерфейсе, упрощает коммуникацию и увеличивает производительность. Разработка ком

Веб-интегратор «Факт» запустил корпоративный портал для ММК Веб-интегратор «Факт» сообщил о завершении проекта по созданию обновленного корпоративного портала для сотрудников группы ММК. Этот проект направлен на модернизацию и улучшение внутренней коммуникации среди более чем 50 тыс. сотрудников компании. Главная цель проекта з

Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne Банк «Уралсиб», банк федерального уровня, выбрал ESM-платформу SimpleOne для внедрения корпоративного портала «Единое окно». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика SimpleOne. Данное решение направлено на обработку всех кадровых заявок в единой системе, а также

Компания Qsoft разработала корпоративный портал и обеспечила безопасную миграцию 9 млн документов для одного из лидеров FMCG-сферы ункционалом стал защищенный инструмент совместной онлайн-работы с файлами. Qsoft предстояло обеспечить миграцию 25 ТБ документов, собранных компанией за последние 15 лет. Интегратор предложил создать внутрикорпоративный портал на базе «Битрикс24», который сохранял бы возможности SharePoint в части совместной работы с документами благодаря интеграции с российским решением «Р7-Офис». Система

Корпоративный портал Incomand интегрируется с решениями Directum мных продуктов Directum за счет готовых коннекторов. Об этом CNews сообщили представители Directum. Корпоративный портал Incomand — решение для управления внутренними коммуникациями и развития

Аэропорт Пулково внедрил корпоративный портал с Nexign гое. Доступ осуществляется как со стационарного компьютера, так и с мобильных устройств. «Внедрение корпоративного портала позволяет оптимизировать работу сотрудников и руководителей. Когда все

Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? о развитию интранет-платформы K-Team от ГК «КОРУС Консалтинг», рассказал, как выбрать платформу для корпоративного портала, какая HR-функциональность и сервисы сейчас пользуются большей популяр

Корпоративный портал объединил рабочие сервисы для сотрудников АНО «Национальные приоритеты» ся записка. Так, чтобы сотрудникам отправлять документы, подписанные электронной подписью, сразу из корпоративного портала, специалисты настроили обмен между системами «Битрикс24» и СБИС. Новый

Avito ускорил согласование внутренних документов для 6 тыс. сотрудников с помощью системы «1С:Документооборот» представители «Аксиома-софт». Для автоматизации внутреннего документооборота в Avito использовался корпоративный портал. С ростом компании сервис перестал обеспечивать достаточную оперативност

«КОРУС Консалтинг» автоматизировал процесс управления целями сотрудников FM Logistic на базе корпоративного портала K-Team е «Битрикс24». Специалисты «КОРУС Консалтинг» внедрили готовый модуль «Целеполагание и KPI» на базе корпоративного портала, что позволило в три раза сократить сроки проекта по сравнению с созда

Nexign усовершенствовала корпоративный портал «Мегафона» Nexign обновила корпоративный портал компании «Мегафон», добавив новые возможности и инструменты для оценки навыков и индивидуального развития сотрудников. Система для решения HR-задач реализована на базе плат

«Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал в «Сиэс медика» «Корус консалтинг» завершила проект по миграции корпоративного портала с облачной версии на коробочное решение K-Team на базе «1С:Битрикс24» для ГК «Сиэс медика». По итогам перехода все данные из прошлой системы были сохранены. ГК «Сиэс меди

«Корус консалтинг» запустила корпоративный портал K-Team для FM Logistic ие. Количество сотрудников – около 5 тыс. специалистов в России и Казахстане. Компания использовала корпоративный портал, который перестал отвечать запросам бизнеса. Появилась потребность в нов

«Корус консалтинг» внедрил корпоративный портал для «Альмакоргруп» ГК «Корус консалтинг» внедрила корпоративный портал для «Альмакоргруп» на базе своего продукта K-Team. В результате проекта

«Корус консалтинг» внедрил новый корпоративный портал K-Team для группы компаний «Транслом» ь порталом на базе Microsoft SharePoint, но в 2022 г., в связи с приостановкой работы Microsoft в России, приняла решение перенести портал на отечественную платформу. Ядром новой системы стал готовый корпоративный портал K-Team, созданный в «Корус консалтинг» на базе «1С-Битрикс24». Портал имеет удобную главную страницу, где отражены важные новости и сообщения для сотрудников, дни рождения

ГК «Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал СТД «Петрович» «Петрович» — отечественный DIY-ритейлер. В компании работает более 7 тыс. сотрудников. Ассортимент товаров насчитывает более 30 тыс. SKU. ГК «Корус консалтинг» значительно расширила функциональность корпоративного портала СТД «Петрович», добавив новые инструменты. В 2019 г. «Корус консалтинг» внедрила для компании новый портал на базе «1С-Битрикс24», поскольку существовавший до этого интра

«Корус консалтинг» создал корпоративный портал для объединения сотрудников компании We-On Group ГК «Корус консалтинг» внедрила в компании «Ви-Он» корпоративный портал K-Team на базе «1С-Битрикс24». Платформа стала единой точкой доступа к внутренним сервисам и информации, объединила команду, упростила работу с документооборотом компании,

Михаил Матюшин, Nexign: Мы предлагаем рынку продукт, который разрабатывали для себя м рынке? Михаил Матюшин: Сложно назвать конкретные цифры. До самого последнего времени для создания корпоративного портала кто-то использовал в качестве основы Microsoft SharePoint, кто-то Micr

«Первая грузовая компания» запустила обновленный корпоративный портал для 3000 сотрудников ГК «Корус консалтинг» провела реновацию корпоративного портала для «Первой грузовой компании». Новый интранет, построенный на платфор