Индексная книга CNews*
EIP Enterprise Information Portal Корпоративный информационный портал портальные решения веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям
Публикаций - 292, упоминаний - 293
EIP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыжиков Сергей 110 17
|Кудрявцев Валентин 26 11
|Бобров Антон 11 8
|Курьянов Сергей 162 7
|Демидов Михаил 132 6
|Невинчаный Александр 19 4
|Червяков Евгений 7 4
|Рябинков Артем 17 4
|Иванова Елена 77 3
|Макаров Станислав 116 3
|Стаханов Евгений 20 3
|Захаренко Максим 54 3
|Миронова Инна 9 2
|Якимчук Сергей 28 2
|Кубликова Ирина 26 2
|Романов Дмитрий 61 2
|Васильев Павел 11 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Шаблыков Никита 28 2
|Салов Антон 31 2
|Медведкова Ольга 2 2
|Печенин Алексей 16 2
|Бахтиаров Алексей 21 2
|Галаган Алексей 5 2
|Корюкин Юрий 27 2
|Демидов Александр 20 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Щемелев Роман 19 2
|Кузин Вадим 34 2
|Житнюк Павел 31 2
|Поляков Александр 50 2
|Пискунович Елена 9 2
|Колесов Александр 20 2
|Бородай Юлия 3 2
|Алексеев Герман 9 2
|Самойленко Максим 65 2
|Ананьева Татьяна 10 1
|Фишер Андрей 59 1
|Балякин Андрей 13 1
|Фролов Борис 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
|Прайм - Агентство экономической информации 694 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
|ZDnet 584 1
|IDG - International Data Group 97 1
|CNews TV 524 1
|EWeek 179 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.