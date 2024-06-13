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Компания Qsoft разработала корпоративный портал и обеспечила безопасную миграцию 9 млн документов для одного из лидеров FMCG-сферы

Цифровой интегратор Qsoft разработал и внедрил новый интранет для одного из лидеров FMCG-сферы. Задачей Qsoft было предложить решение вместо портала, который работал на SharePoint, обеспечить бесперебойную работу большого числа пользователей и отличаться интуитивно понятным интерфейсом. Об этом CNews сообщили представители Qsoft.

На портале нужно было реализовать возможность создавать информационные лендинги, базы знаний, новостную ленту, организационную структуру предприятия. Кроме того, стояла задача интегрировать портал с CRM-системой. Ключевым функционалом стал защищенный инструмент совместной онлайн-работы с файлами. Qsoft предстояло обеспечить миграцию 25 ТБ документов, собранных компанией за последние 15 лет.

Интегратор предложил создать внутрикорпоративный портал на базе «Битрикс24», который сохранял бы возможности SharePoint в части совместной работы с документами благодаря интеграции с российским решением «Р7-Офис».

Система также должна была соответствовать требованиям отказоустойчивости, автономности и информационной безопасности. Для этих целей был реализован кластер систем управления базами данных, развернуты два веб-сервера приложений, управляемых балансировщиком (NLB), добавлен пакет приложений «P7-Офис». Авторизация для доменных пользователей происходит средствами ADFS. Доступ к файлам осуществляется через прокси-сервер, доступ в админпанель «Битрикс24» вне корпоративной сети запрещен. Для логирования событий на портале подключена и настроена платформа Graylog.

Для защищенного доступа внешних пользователей была реализована двухфакторная аутентификация – их можно добавлять в группы и проекты, срок действия их учетной записи контролируется и в случае необходимости доступы отзываются.

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«В течение 2022 г. мы искали интегратора, который бы реализовал проект в очень сжатые сроки и высоко оцениваем результат, к которому мы пришли вместе с Qsoft. Командой в кратчайшие сроки был произведен переход на локальное решение, что позволило бизнесу сохранять устойчивость», – сказал представитель заказчика Юрий Близгарев, генеральный директор компании «Решения для будущего», ГП «Юнилевер Русь».

«Мы многие годы работаем над решениями для enterprise-клиентов, но даже по меркам других крупных проектов этот был сложным из-за сроков – они были в полтора-два раза более сжатыми, чем обычно. Кроме того, в его рамках предполагалось решить нетривиальные задачи, например, настроить интеграцию с Р7-Офис для онлайн-редактирования документов, одновременно доступное на 40 сессий. Такая интеграция – редкий кейс для российских компаний. В процессе мы столкнулись с рядом трудностей, но благодаря совместной работе смогли запустить портал для пользователей вовремя – и теперь он является ключевым сервисом для сотрудников «Юнилевер Русь», – сказал Виталий Чесноков, генеральный директор Qsoft.

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