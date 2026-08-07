AdTech - Landing page - лендинг - посадочная страница

Landing page или лендингом чаще всего называют одностраничные сайты, созданные для сбора контактов пользователей и более эффективных продаж, либо других целевых действий. Информация на таких «посадочных» страницах подается сжато, тезисно. Передается самое основное, но с таким расчетом, чтобы пользователю хватило данных для совершения действия.

Реже можно встретить значение landing page как любой страницы, где есть призыв совершить конкретное, но только одно, действие. Например, в разделе «Новости компании»может быть активная кнопка подписки на обновления, и тогда страницу также можно считать landing page.

Еще реже под landing page понимают принцип создания сайтов. Так могут называться и многостраничные сайты, если все их страницы посвящены одному товару или услуге и могут быть объединены одним целевым действием, например, записью на прием к стоматологу.

Задача landing page

Главная задача лендинга — конвертация трафика в лиды, продажи или любое другое целевое действие. Для этого лендинг может обладать какими-либо механиками, которые не реализованы на основном сайте, например, квизами из нескольких вопросов, что помогают сориентироваться в потребностях клиента и получить его контакт для лучшего предложения.

Лендинги часто обладают какой-либо уникальной механикой, которая цепляет пользователя сама по себе, поэтому может быть применима к продвижению любого товара. По этой причине в формате одностраничных сайтов часто реализуют мини-игры и прочие механики нестандартной, но понятной презентации товаров. Достаточно часто лендинги обладают несколькими формами захвата контактов и кнопкой, призывающей к действию на самом видном месте. Как правило, такая кнопка особо выделяется дизайном и не исчезает при прокручивании страницы, чтобы пользователь мог совершить целевое действие по максимально короткому маршруту.

Попасть на посадочную страницу можно несколькими способами:

через контекстную рекламу;

при клике по баннеру;

из email-рассылки

через таргетинговую рекламу.

Несмотря на то, что лендинг можно достаточно долго пролистывать вниз — это всегда одностраничник. Кнопки в главном меню, как правило, являются якорными ссылками на соответствующие разделы все на той же странице.

