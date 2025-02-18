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Чесноков Виталий



18.02.2025 Автоматизация аналитики: как BI-решение от Qsoft помогло таксопарку улучшить управление данными 1
11.12.2024 QSoft разработал корпоративный портал для ООО «ОССП» 1
30.10.2024 Qsoft разработала лендинг страхового калькулятора для компании «Зетта Страхование» 1
12.08.2024 Qsoft создала AML-систему для ПАО «МегаФон» 1
13.06.2024 Компания Qsoft разработала корпоративный портал и обеспечила безопасную миграцию 9 млн документов для одного из лидеров FMCG-сферы 1
17.01.2024 Катерина Грог назначена руководителем направления e-commerce в QSOFT 1
30.03.2022 Qsoft выходит на рынок систем управления знаниями с собственным решением 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Чесноков Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Qsoft - Кьюсофт 23 3
8262 2
МегаФон 8928 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 13 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 1
Unilever - Юнилевер Русь 154 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 3
Оповещение и уведомление - Notification 4664 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6279 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1069 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 727 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 531 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 495 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 839 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 776 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1106 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2834 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8058 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 232 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 346 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1713 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1570 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 92 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1042 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 88 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1907 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1053 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 481 2
Yandex DataLens 39 1
Microsoft Office 3749 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Notion Labs - Notion 28 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Atlassian - Confluence 114 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
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Степашин Михаил 1 1
Грог Катерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1154 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4905 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4163 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 699 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
Аудит - аудиторский услуги 2685 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1196 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 119 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 1
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