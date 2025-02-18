Чесноков Виталий
Чесноков Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Qsoft - Кьюсофт 23 3
|1С 8262 2
|МегаФон 8928 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.