Qsoft создала AML-систему для ПАО «МегаФон»

Qsoft создал веб-приложение для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «МегаФоном». Теперь оператор сотовой связи имеет возможность в автоматизированном режиме отправлять данные, необходимые для отчетности перед государственными органами, в Росфинмониторинг. Об этом CNews сообщили представители Qsoft.

Разработку AML-системы (Anti-Money Laundering) для ПАО «МегаФон» вела компания Qsoft. Решение, предложенное подрядчиком, необходимо для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и позволяет автоматизировать отправку Формализованных Электронных Сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг. Программное обеспечение реализовано в виде веб-приложения и отвечает высоким требованиям безопасности.

Ход реализации проекта

Разработка AML-системы началась в июне 2022 г. и велась в два этапа. Первоначально Qsoft внедрил функционал MVP, реализовав функционал скоринга данных и базовую логику системы. Информация бралась из внутренних систем заказчика: мобильной коммерции, биллинга и подписок на VASP (поставщиков услуг в отношении виртуальных активов). Отметим, что при проектировании архитектуры учитывался ежедневный объем изменения данных ПАО «МегаФон» и дочерних организаций, а также соблюдались требования в части безопасности и защиты персональной и конфиденциальной информации.

Далее было создано рабочее место оператора, где сводилась информация по исполнению внутреннего контроля. Была внедрена гибкая настройка скоринга данных, настроено автоматическое формирование и отправка Формализованных Электронных Сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг. В свою очередь, результаты контроля со стороны государства также направлялись обратно в систему, что позволяло получить полную картину взаимодействия по каждому конкретному случаю. Кроме того, по итогу проверки была предоставлена возможность выгрузить отчет в Excel.

На следующем этапе реализации проекта система будет тиражирована на дочернюю компанию ПАО «МегаФон» – Yota. Qsoft по-прежнему будет осуществлять развертывание системы в закрытом контуре заказчика и заботиться об ограничении вмешательства извне, что в том числе включает в себя строгие требования к безопасности кода, парольной политике и подключению к государственным информационным сервисам (через безопасный прокси). Библиотеки для разработки также будут храниться в специализированных репозиториях Artifactory, а сквозная авторизация операторов – происходить через Active Directory.

Итоги работы

По итогам проекта создано приложение для автоматизированного формирования отчетности для государственных органов с целью соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ. Система работает стабильно при высоких нагрузках. Веб-приложением пользуется более 20 операторов с различными правами доступа, отвечающих за исполнение решений государственных органов. Скоринг данных проводится по различным параметрам. Реализован функционал отправки ФЭС в Росфинмониторинг. Также учтен высокий уровень информационной безопасности заказчика, проект реализован в закрытом контуре. Кроме того, архитектура созданной системы предусматривает возможность горизонтального и вертикального масштабирования.

«AML-система – уникальное решение, реализованное нашей компанией для ПАО «МегаФон». Оно поможет существенно сократить ручной труд штатных специалистов заказчика, а также позволит сделать еще один шаг для полной автоматизации работы в части соблюдения требований государственных органов», – сказал генеральный директор Qsoft Виталий Чесноков.