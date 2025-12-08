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Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция
- ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента
- Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
- Коррупционные расследования
- МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
- ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности
- Проверка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями
СОБЫТИЯ
|08.12.2025
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«Контур» помог «ДельтаЛизингу» автоматизировать проверку клиентов по 115-ФЗ
«Дельтализинг» автоматизировал идентификацию клиентов по 115-ФЗ с помощью «Фокус.Комплаенса» (ранее – «Контур.Призма») – решения из линейки «Контур.Фокуса». Опыт компании поможет другими лизинговым организациям упростить сложные проверки и усилить ко
|18.11.2025
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Сервис «Фокус.Комплаенс» запустил автоматическую сверку адресов с перечнем экстремистов и террористов
З), и помогает снижать операционные риски при проверке клиентов. По нормам законодательства в сфере ПОД/ФТ если адрес клиента организации совпадает с адресом лица, причастного к экстремистской
|23.05.2025
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Отказ по 115-ФЗ теперь можно оспорить в «СберБизнес»
рпоративные клиенты Сбербанка получили возможность оперативно оспорить отказ в совершении операции: сделать это можно через интернет-банк «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. 115-ФЗ обязывает банки проверять операции клиентов, которые соответствуют критериям необычных операций, установленных Банком России. Если банк выявляет такие операции, он отказывает в их провед
|07.06.2022
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«АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ
В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать к
|13.12.2021
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Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее
CNews: Сфера ПОД/ФТ ассоциируется у непосвященного наблюдателя с тотальной автоматизацией и решениями с ис
|16.08.2021
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Райффайзенбанк запустил сервис для работы малого бизнеса с рисками в рамках 115-ФЗ
Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса теперь могут контролировать уровень риска блокировки счета в рамках 115-ФЗ. Сервис «Навигатор риска» позволяет сразу оценить повседневные операции на соответствие закону, избегать нарушений и блокировки счета. Сервис доступен в интернет-банке «Райффайзен бизнес
|18.05.2021
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«Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM
ными клиентами», — отмечает Светлана Кирланова, эксперт «Контур.Призмы» по законодательству в сфере ПОД/ФТ и комплаенс-рискам. «Проверка «Контур.Фокуса» и «Контур.Призмы» встраивается в цикл ра
|16.02.2021
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Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ
щих обязательному контролю, а также формированию регуляторной отчетности. Благодаря реализации единого рабочего пространства для специалистов финансового мониторинга и автоматизации текущих процессов ПОД/ФТ, сотрудники банка теперь затрачивают существенно меньше времени на анализ операций, подлежащих обязательному контролю, выявление среди них сомнительных и принятие решений о дальнейших де
|10.06.2020
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«Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону
«Тинькофф бизнес» запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству. «Репутация» — это самодиагностика для владельцев
|28.01.2020
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Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -
Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно
х операций, которая обеспечивает банку безопасность и надежность, а также позволяет ему уверенно работать на международном рынке. CNews: Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, ПОД/ФТ,— одна из актуальных тем в сфере информатизации банков. Как этот процесс организован сегодня в российских банках, есть ли возможность его совершенствования? Анна Дмитракова: На текущий м
|21.06.2018
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«Диасофт» поможет банкам выполнить требования закона №115-ФЗ при помощи решения «Diasoft FA# Beans, контроль платежей клиентов»
Решение «Diasoft FA# Beans, Контроль платежей клиентов автоматизирует» процесс контроля финансовых транзакций для исполнения требований федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ. Дополнительным преимуществом использования инструмента «Диасофт» станет сокращение трудозатрат на РКО при более высоком уровне контроля. Процесс проверки платежей, назначений и контраге
|23.03.2016
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«Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов
стемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML). Запуск системы SAS AML в опытно-промышленную эксплуатаци
|28.02.2014
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ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке
нках. Предложение включает автоматизацию всех бизнес-процессов кредитной организации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на базе приложений ЦФТ по направлению «Финансовый мониторинг», а также услуги по проведению предварительного анализа правил внутреннего контроля (ПВК) и фактических процедур банка с пос
|26.04.2012
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«СМП Банк» внедрил ИТ-решение по противодействию легализации доходов
«СМП Банк» и компания «Диасофт» сообщили о завершении совместного проекта по внедрению решения Flextera «Противодействие легализации доходов». По информации «СМП Банка», Flextera «Противодействие легализации доходов» позволяет автоматически формировать уведомления в ФСФМ и отчёты по запроса
Федеральный закон 115-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 10
|Яковлев Антон 33 7
|Ломовский Антон 23 6
|Кирланова Светлана 6 5
|Аксаков Анатолий 163 5
|Симаков Андрей 6 4
|Дмитракова Анна 8 3
|Смирнова Ольга 15 3
|Максюта Ирина 5 3
|Ступина Наталья 4 3
|Греф Герман 485 3
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Достов Виктор 26 2
|Вафин Дмитрий 2 2
|Семенов Павел 30 2
|Куприянова Елена 3 2
|Сидоренко Элина 3 2
|Носиков Владимир 8 2
|Глазков Александр 151 2
|Попов Анатолий 154 2
|Шувалов Игорь 86 2
|Виноградов Игорь 18 2
|Киселёв Алексей 90 2
|Набиуллина Эльвира 123 2
|Мариничев Дмитрий 24 2
|Моисеев Алексей 33 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Калихов Артем 21 2
|Макешин Анатолий 17 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Хайруллаев Далер 5 1
|Галиянов Ринат 2 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Охотина Мария 1 1
|Николаева Мария 3 1
|Заботкин Алексей 8 1
|Гуров Александр 8 1
|Зенкин Денис 263 1
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