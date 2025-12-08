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Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

СОБЫТИЯ


08.12.2025 «Контур» помог «ДельтаЛизингу» автоматизировать проверку клиентов по 115-ФЗ ​

«Дельтализинг» автоматизировал идентификацию клиентов по 115-ФЗ с помощью «Фокус.Комплаенса» (ранее – «Контур.Призма») – решения из линейки «Контур.Фокуса». Опыт компании поможет другими лизинговым организациям упростить сложные проверки и усилить ко
18.11.2025 Сервис «Фокус.Комплаенс» запустил автоматическую сверку адресов с перечнем экстремистов и террористов

З), и помогает снижать операционные риски при проверке клиентов. По нормам законодательства в сфере ПОД/ФТ если адрес клиента организации совпадает с адресом лица, причастного к экстремистской

23.05.2025 Отказ по 115-ФЗ теперь можно оспорить в «СберБизнес»

рпоративные клиенты Сбербанка получили возможность оперативно оспорить отказ в совершении операции: сделать это можно через интернет-банк «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. 115-ФЗ обязывает банки проверять операции клиентов, которые соответствуют критериям необычных операций, установленных Банком России. Если банк выявляет такие операции, он отказывает в их провед
07.06.2022 «АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ

В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать к
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее

CNews: Сфера ПОД/ФТ ассоциируется у непосвященного наблюдателя с тотальной автоматизацией и решениями с ис
16.08.2021 Райффайзенбанк запустил сервис для работы малого бизнеса с рисками в рамках 115-ФЗ

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса теперь могут контролировать уровень риска блокировки счета в рамках 115-ФЗ. Сервис «Навигатор риска» позволяет сразу оценить повседневные операции на соответствие закону, избегать нарушений и блокировки счета. Сервис доступен в интернет-банке «Райффайзен бизнес
18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM

ными клиентами», — отмечает Светлана Кирланова, эксперт «Контур.Призмы» по законодательству в сфере ПОД/ФТ и комплаенс-рискам. «Проверка «Контур.Фокуса» и «Контур.Призмы» встраивается в цикл ра
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ

щих обязательному контролю, а также формированию регуляторной отчетности. Благодаря реализации единого рабочего пространства для специалистов финансового мониторинга и автоматизации текущих процессов ПОД/ФТ, сотрудники банка теперь затрачивают существенно меньше времени на анализ операций, подлежащих обязательному контролю, выявление среди них сомнительных и принятие решений о дальнейших де
10.06.2020 «Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону

«Тинькофф бизнес» запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству. «Репутация» — это самодиагностика для владельцев
28.01.2020 Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -

Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно

х операций, которая обеспечивает банку безопасность и надежность, а также позволяет ему уверенно работать на международном рынке. CNews: Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, ПОД/ФТ,— одна из актуальных тем в сфере информатизации банков. Как этот процесс организован сегодня в российских банках, есть ли возможность его совершенствования? Анна Дмитракова: На текущий м
21.06.2018 «Диасофт» поможет банкам выполнить требования закона №115-ФЗ при помощи решения «Diasoft FA# Beans, контроль платежей клиентов»

Решение «Diasoft FA# Beans, Контроль платежей клиентов автоматизирует» процесс контроля финансовых транзакций для исполнения требований федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ. Дополнительным преимуществом использования инструмента «Диасофт» станет сокращение трудозатрат на РКО при более высоком уровне контроля. Процесс проверки платежей, назначений и контраге
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов

стемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML). Запуск системы SAS AML в опытно-промышленную эксплуатаци
28.02.2014 ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке

нках. Предложение включает автоматизацию всех бизнес-процессов кредитной организации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на базе приложений ЦФТ по направлению «Финансовый мониторинг», а также услуги по проведению предварительного анализа правил внутреннего контроля (ПВК) и фактических процедур банка с пос
26.04.2012 «СМП Банк» внедрил ИТ-решение по противодействию легализации доходов

«СМП Банк» и компания «Диасофт» сообщили о завершении совместного проекта по внедрению решения Flextera «Противодействие легализации доходов». По информации «СМП Банка», Flextera «Противодействие легализации доходов» позволяет автоматически формировать уведомления в ФСФМ и отчёты по запроса

Публикаций - 170, упоминаний - 209

Федеральный закон 115-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 29
Diasoft - Диасофт 1144 20
Oracle Corporation 7074 11
SAS Institute 1082 7
Ростелеком 10948 6
Yandex - Яндекс 9216 5
9594 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 4
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 55 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Quorum - Кворум - 134 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 36 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Alfresco Software 156 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
Комита - Комита иннотех 27 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 40 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 4
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 76 4
Альфа-Банк 1979 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
ВТБ - Почта Банк 514 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Совкомбанк ПАО 316 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Ак Барс Банк 283 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
НСФР - Национальный совет финансового рынка 26 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
МГКЛ - Мосгорломбард 11 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Astey 8 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 1
Интерпромбанк АКБ 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 69
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
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Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 23
СКБ Контур - Контур.Призма 24 16
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 12
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 37 9
Модульбанк - QR Pay 14 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Модульбанк - CafeStore - CafeStoreAnalytics - CafeSkills 14 5
ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента 7 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 27 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 4
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 10 4
Omni - криптовалюта 99 3
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 3
Tonbeller Siron 3 3
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 15 3
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 11 3
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 19 3
Apache Hadoop 470 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Diasoft Flextera 57 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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