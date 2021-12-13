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Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма



13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее
16.08.2021 Райффайзенбанк запустил сервис для работы малого бизнеса с рисками в рамках 115-ФЗ
18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ
10.06.2020 «Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону
28.01.2020 Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -

Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно
21.06.2018 «Диасофт» поможет банкам выполнить требования закона №115-ФЗ при помощи решения «Diasoft FA# Beans, контроль платежей клиентов»
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов
28.02.2014 ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке

Публикаций - 74, упоминаний - 89

Федеральный закон 115-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 1021 4
Oracle Corporation 5922 4
21 век – ТВ - Народный телефон 910 4
РДТЕХ 213 4
SAS Institute 811 3
Microsoft Corporation 22123 3
IBM - International Business Machines Corp 8833 3
Intel Corporation 11083 3
Apple Inc 10447 3
Nvidia Corp 3080 3
Huawei 3112 3
Samsung Electronics 9177 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8668 3
VK - Mail.ru Group 2966 2
AMD - Advanced Micro Devices 3579 2
Ростех - Ростехнологии 2446 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 723 2
СКБ Контур 544 2
АФК Система ПАО 1618 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7948 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2303 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 143 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 464 2
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 62 2
Terrasoft - Террасофт 173 1
ICL ГК 118 1
Freshtel - Фрештел 51 1
Unity Technologies 115 1
Cray 117 1
Нейронные сети ООО 252 1
Brand Analytics 26 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 7 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 80 1
Сбер - Цифровая Платформа 404 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Admitad 13 1
ГЛОНАСС АО 85 1
McKinsey & Company 160 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
Realme 107 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5065 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 751 4
FICO 39 3
МТС банк 272 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 458 2
Открытие ФК 2152 2
ГПБ - Газпромбанк 825 2
Россети Ленэнерго 196 2
Возрождение - Коммерческий банк 135 2
МКБ - Московский кредитный банк 309 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2037 2
Sova Capital 5 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 11 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
WeWork 6 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - венчурный фонд 30 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
Северсталь ПАО 292 1
Колорит-Дизайн РА 2 1
Airbnb 70 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 235 1
Lyft - агрегатор такси 17 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 536 1
American Express - Amex 307 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Нижнекамскнефтехим - НКНХ 19 1
Amiscora 1 1
Самолёт ГК 73 1
DoorDash Food Delivery 4 1
Синтез 93 1
Swisdron 2 1
Открытие ФК - Номос-банк 98 1
Astey 3 1
Альфа-Банк 1434 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 355 1
СДМ-Банк 51 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3035 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8282 6
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 117 3
Президент Российской Федерации 3196 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 154 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 162 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2310 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7705 1
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 1 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 167 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 437 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 857 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1286 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 304 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2095 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 98 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 561 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 66 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 925 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 70 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2190 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1623 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 15889 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10760 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4925 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6972 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5850 6
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 31 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9069 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1620 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32614 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3913 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5984 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10303 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3572 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4366 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1427 4
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 2110 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 324 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1049 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1328 3
Социальные сети - Соцсети 1192 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 554 3
DDR - Double data rate 2391 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 345 3
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 810 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4590 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3128 3
Фотокамеры - Фотоаппараты 1106 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 2424 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1468 3
USB Type-C - USB-C 1028 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1494 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6401 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 777 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 847 3
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 37 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3605 3
Инженерные системы 477 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 491 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2106 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 856 4
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 8 3
Intel Core - Семейство процессоров 1332 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2175 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 200 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 588 3
Tonbeller Siron 3 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 699 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 688 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1633 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 369 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 896 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 820 2
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 25 2
СКБ Контур - Контур.Призма 4 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 270 2
Google Android 9 Pie 179 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 357 2
Microsoft Windows 10 11267 2
Apple MacBook Pro 488 2
Linux OS 7494 2
MediaTek Helio А - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 24 1
Apple iPhone 6 1088 1
Oracle СУБД 186 1
Microsoft Office PowerPoint 619 1
Python Enhancement Proposal - PEP 9 1
Alfresco 123 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1920 1
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 10 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 9 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 1
Apache Hadoop 350 1
СПАРК-Интерфакс 117 1
Oracle Siebel CRM 196 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 150 1
Тинькофф Бизнес 28 1
SuiteCRM 1 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 64 1
Реестр добросовестных экспортеров 20 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 151 1
Дмитракова Анна 5 3
Исанин Антон 3322 2
Фомичев Андрей 68 2
Карпова Татьяна 2 1
Уразов Роберт 5 1
Morocco Manila - Марокко Манило 1 1
Cotamagna Claudio - Костамагна Клаудио 1 1
Soru Renato - Сору Ренато 3 1
Wolf Lukas - Вольф Лукас 1 1
Шерстюк Леонид 1 1
Рунасов Кирилл 1 1
Байкалов Вадим 1 1
Ахметов Вадим 1 1
Trondoli Alberto - Трондоли Альберто 1 1
Федоров Семен 1 1
Заманова Вероника 1 1
Жукаева Марина 1 1
Доровеев Иван 1 1
Кучеренко Иван 1 1
Нагибин Сергей 3 1
Недорослев Сергей 2 1
Карман Анатолий 1 1
Петравец Волх 1 1
Климович Юрий 1 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 5 1
Степанов Константин 4 1
Смирнова Ольга 8 1
Нелюбин Виктор 1 1
Аксельрод Михаил 2 1
Вафин Дмитрий 2 1
Чернин Роман 8 1
Пинчук Виктор 42 1
Галиянов Ринат 2 1
Хайруллаев Далер 4 1
Авдеев Роман 1 1
Павлов Рустем 2 1
Путин Владимир 2492 1
Ельцин Борис. 49 1
Барандесс Калерия 1 1
Рахматуллин Тимерлан 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 102854 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44659 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12327 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32220 7
Того - Тоголезская Республика 14003 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12649 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11004 6
Германия - Федеративная Республика 8355 6
Япония 9571 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12706 4
Индия - Республика 4182 4
Европа 10339 4
Казахстан - Республика 4389 3
Нидерланды 2123 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1282 2
Турция - Турецкая республика 1594 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2935 2
Ирландия - Республика 815 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11996 2
Беларусь - Белоруссия 3384 2
Иран - Исламская Республика Иран 943 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1494 2
Франция - Французская Республика 5432 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 679 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 644 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1172 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 178 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 699 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 307 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 878 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 772 1
Австралия - Австралийский Союз 2715 1
Австрия - Австрийская Республика 992 1
Португалия - Португальская Республика 753 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 911 1
Земля - планета Солнечной системы 6997 1
Польша - Республика 1523 1
Россия - ПФО - Казань 1971 1
США - Нью-Йорк 2595 1
Солнечная система 2164 1
Банковский сектор экономики 3370 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6837 7
Торговля розничная - Ритейл 1813 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7164 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 461 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3692 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 934 3
Федеральное законодательство 1265 2
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 10 2
Русский язык 4065 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6450 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 501 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2361 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2346 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 55 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 534 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 82 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 57 1
Торговая война между США и Китаем 6 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 63 1
Английский язык 648 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 911 1
Денежные переводы 683 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 18 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 507 1
Финансовый сектор - Банковский сектор - Сектор финансовых корпораций 2278 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 66 1
Образование в России 1763 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1127 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1453 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 164 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1341 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 533 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 498 1
НПА - Нормативный правовой акт 55 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 69 1
Абонентская база 884 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 1603 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 855 1
Банки.ру - Banki.ru 38 1
91Mobiles 154 1
500 Startups 1026 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2944 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
Data Insight - Исследовательское агентство 81 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 649 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 74 1
ТИАР-Центр 3 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1623 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1137 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 424 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 593 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 559 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 122 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 29 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 35 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 8 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 88 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 52 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 88 1
ТПУ - Томский политехнический университет 105 1
МЭИ - Московский энергетический институт 81 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 2 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 75 1
100+ Forum Russia 2112 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 828 3
Worldskills - Ворлдскиллс 86 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 301 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 53 1
Международный женский день - 8 марта 61 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1153 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
Короткая ссылка

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8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса 360 S10: флагман со скрытым лидаром и 3D-сканированием

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Наука

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022