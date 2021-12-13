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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Публикаций - 74, упоминаний - 89
Федеральный закон 115-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Банки.ру - Banki.ru 38 1
|91Mobiles 154 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru