В «Контур.призме» автоматизировали проверку сайтов по реестру запрещенных ресурсов

Новая возможность, как сообщили CNews представители «Контура», помогает исполнять требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон 115-ФЗ) и снимает нагрузку по проверке вручную сайта каждого клиента.

Количество параметров для идентификации клиентов продолжает увеличиваться. По требованиям закона, перед принятием на обслуживание юрлица или ИП необходимо проверить сайт организации. Если Роскомнадзор внес его в Единый реестр доменных имен, которые содержат запрещенную на территории России информации, работать с клиентом нельзя (п. 15. ст. 7 Закона 115-ФЗ).

Сложность заключается в том, что списка запрещенных сайтов нет в открытом доступе. Для проверки нужно использовать форму на сайте Роскомнадзора: вручную вбивать адрес в строку поиска и ждать результата. При одновременной работе с большим числом клиентов такая процедура оказывается трудоемкой и высокозатратной.

Новая возможность «Контур.призмы» (входит в «Контур» - экосистему продуктов для бизнеса) позволяет проводить проверку в одном окне сервиса. Пользователю достаточно единожды добавить адрес сайта в анкету клиента, и «Призма» сама проведет сверку с реестром. Если сервис найдет совпадения, то покажет, когда и по какому решению сайт добавили в список запрещенных. Информация попадет в анкету клиента, которую также автоматически формирует «Призма».

Все данные хранятся в электронном архиве, поэтому при повторной проверке клиента не придется снова вводить адрес сайта. Призма сразу же проверит его по реестру запрещенных ресурсов.

В Законе 115-ФЗ появилась обязанность по проверке лицензий (п. 15. ст. 7 Закона 115-ФЗ). Возможности Призмы помогают исполнить и это требование. Сервис предупреждает, если деятельность организации подпадает под лицензирование, и находит данные о выданных разрешениях. Благодаря этому пользователь может быстро принять решение о сотрудничестве с клиентом.

Справка

«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы могли не копаться в законах, а развивать свое дело. «Контур» вкладывается в развитие профессионального ИТ-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ контур» за 2020 г. составила 18,1 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.