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СКБ Контур Контур.Призма

СКБ Контур - Контур.Призма

Ручной поиск по многостраничным директивам санкционных списков Евросоюза и США уходит в прошлое. Призма автоматически находит и анализирует информацию по ограничениям на товары, условиям их применения. Затем сводит все данные в понятную таблицу на русском языке.

 


21.01.2025 «АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса» 1
06.11.2024 Автоматизация санкционного комплаенса с FraudWall AML List 1
18.10.2024 В «Контур.Фокусе» можно оценить риск блокировки счета по ЗСК 1
09.09.2024 В «Контур.Призму» добавили проверку товаров двойного назначения ​ 3
05.02.2024 В «Контур.Призме» появилась проверка на товарные контрсанкции России 3
22.11.2023 Получать базу публичных должностных лиц в «Контур.призме» стало удобнее 2
28.08.2023 В «Контур.призме» можно быстро сверять клиентскую базу с перечнем иноагентов 2
03.08.2023 В «Контур.призме» стало больше критериев для определения страновых рисков 2
09.03.2023 «Контур» представил решение для проверки транспортных судов по санкциям 3
06.02.2023 До 26,4 млрд руб. возросла выручка «СКБ Контур» по итогам 2022 года 1
24.01.2023 Сервис «Контура» поможет бизнесу снизить коррупционные риски 1
19.10.2022 Топ-5 причин, по которым давно пора автоматизировать проверку контрагентов и клиентов 2
06.06.2022 «Контур» и «Фродекс» представили решение для контроля рисков санкций в банках 2
12.05.2022 «Диасофт» и «Контур» разработали решение для комплексной проверки клиентов 2
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 1
08.12.2021 В «Контур.призме» автоматизировали проверку сайтов по реестру запрещенных ресурсов 1
18.11.2021 «СКБ Контур» приобрел крупную долю в разработчике программ для защиты корпоративных данных 1
18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM 1
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
20.08.2018 «СКБ Контур» выпустил бесплатный онлайн-сервис для получения банковских гарантий 1

Публикаций - 20, упоминаний - 32

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 17
МегаФон 8807 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Oracle Corporation 6688 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Fraudex - Фродекс 17 1
АБ-Трейд - Абсолют-Трейд 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Airbnb 90 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 6
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 12
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 11
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 10
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 9
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 6
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 76 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 2
Электронный документ - Electronic document 1455 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 158 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9182 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 857 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 2
СКБ Контур - Контур.Закупки 21 2
СКБ Контур - Контур.Спектр 2 2
ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента 5 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 11 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 1
Python Enhancement Proposal - PEP 9 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 16 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 15 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 4 1
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 1
Booking.com 114 1
СКБ Контур - Контур.Тревел 2 1
СКБ Контур - Контур.Толк 62 1
Fraudex FraudWall 3 1
СКБ Контур - Контур.Дисконт 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 1
СКБ Контур - Контур.ID 8 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 1
СКБ Контур - Контур.Доступ 17 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Интерфакс X-Compliance 3 1
Кирланова Светлана 6 6
Ступина Наталья 4 3
Филатов Евгений 28 1
Крымов Евгений 1 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Подшивалов Павел 3 1
Гощицкий Александр 3 1
Смирнова Ольга 13 1
Хафизов Артем 5 1
Хайруллаев Далер 4 1
Аксельрод Михаил 2 1
Симаков Андрей 6 1
Сродных Михаил 63 1
Сидоров Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Казахстан - Республика 5527 2
Беларусь - Белоруссия 5665 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 2
Европа 21770 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Япония 13283 1
Армения - Республика 2280 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
Канада 4882 1
Украина 7609 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 115 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 7
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 4
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Английский язык 6634 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 348 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 178 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 148 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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