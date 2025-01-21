СКБ Контур Контур.Призма
Ручной поиск по многостраничным директивам санкционных списков Евросоюза и США уходит в прошлое. Призма автоматически находит и анализирует информацию по ограничениям на товары, условиям их применения. Затем сводит все данные в понятную таблицу на русском языке.
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1084 1
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
|НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
|Airbnb 90 1
|СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 16 1
|FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 2
|Кирланова Светлана 6 6
|Ступина Наталья 4 3
|Филатов Евгений 28 1
|Крымов Евгений 1 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Подшивалов Павел 3 1
|Гощицкий Александр 3 1
|Смирнова Ольга 13 1
|Хафизов Артем 5 1
|Хайруллаев Далер 4 1
|Аксельрод Михаил 2 1
|Симаков Андрей 6 1
|Сродных Михаил 63 1
|Сидоров Иван 1 1
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