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Fraudex FraudWall

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.11.2024 Автоматизация санкционного комплаенса с FraudWall AML List 2
06.06.2022 «Контур» и «Фродекс» представили решение для контроля рисков санкций в банках 2
12.04.2016 «Фродекс» и ЦРТ предложили совместное решение для финансовой сферы — Fraudinform 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Fraudex FraudWall и организации, системы, технологии, персоны:

Fraudex - Фродекс 18 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 488 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1339 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 565 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5146 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35970 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1159 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 991 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8204 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4786 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2390 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3980 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2863 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4313 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13889 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 460 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2523 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24275 1
СКБ Контур - Контур.Призма 24 2
Kaspersky VM - Kaspersky Vulnerability Managment - Kaspersky Vulnerability and Patch Management - Kaspersky Vulnerability Data Feed 6 1
Интерфакс X-Compliance 3 1
Fraudex Vulns.io VM 12 1
Rapid7 InsightVM 3 1
PortSwigger - Burp Suite 6 1
Fraudex FraudInform 2 1
Хафизов Артем 5 1
Кирланова Светлана 6 1
Сидоров Иван 4 1
Луцкович Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165320 2
Европа 24923 1
Турция - Турецкая республика 2604 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53208 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7049 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3981 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 168 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3009 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11668 1
Английский язык 7018 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7491 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8784 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 238 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5665 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11558 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 941 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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