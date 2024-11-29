Fraudex - Фродекс

Fraudex (ООО «Фродекс») — российский разработчик программного обеспечения для кибербезопасности и противодействия мошенничеству. Компания работает на рынке с 2011 года, изначально специализируясь на создании интеллектуальных систем защиты кредитно-финансовых организаций. В настоящее время портфель решений «Фродекс» включает как инструменты финансового мониторинга и AML (Anti-Money Laundering), так и системы управления уязвимостями ИТ-инфраструктуры. Организация обладает всеми необходимыми лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России, а также входит в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Компания заключила соглашение с ЦБ ФинЦЕРТ о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам.

Описание деятельности и компетенции

Основная специализация «Фродекс» — обеспечение информационной безопасности банковского сектора и крупных корпоративных клиентов. Компания разрабатывает продукты, позволяющие выявлять мошеннические операции, контролировать соблюдение санкционных ограничений и управлять рисками уязвимостей в ИТ-системах. Ключевым отличием организации является фокус на автоматизации процессов безопасности и интеграции с отечественным программным обеспечением, что соответствует требованиям импортозамещения.

Сильной стороной компании является глубокая экспертиза в банковской сфере: клиентами выступают более 90 банков России. Также «Фродекс» демонстрирует гибкость продуктовых линейок, адаптируя решения под разные среды (включая контейнерные платформы Kubernetes и российские ОС). Слабые стороны или зоны риска могут быть связаны с высокой зависимостью от специфики финансового рынка, однако диверсификация в сторону общих решений по кибербезопасности (Vulns.io) снижает эту зависимость.

Продукты и технологии

Компания предлагает несколько ключевых продуктовых направлений:

Vulns.io Enterprise VM : многофункциональная система для управления уязвимостями и анализа защищенности активов ИТ-инфраструктуры в автоматическом режиме. Решение предназначено для мониторинга больших инфраструктур (более 10 тыс. активов). Оно позволяет выявлять уязвимости операционных систем, сетевого оборудования, docker-образов и контейнеров. Система поддерживает патч-менеджмент и интеграцию с CI/CD пайплайнами для проверки безопасности на этапе разработки ПО.

: многофункциональная система для управления уязвимостями и анализа защищенности активов ИТ-инфраструктуры в автоматическом режиме. Решение предназначено для мониторинга больших инфраструктур (более 10 тыс. активов). Оно позволяет выявлять уязвимости операционных систем, сетевого оборудования, docker-образов и контейнеров. Система поддерживает патч-менеджмент и интеграцию с CI/CD пайплайнами для проверки безопасности на этапе разработки ПО. FraudWall : платформа для противодействия мошенничеству в банках. Включает модуль FraudWall AML List , который проверяет физических и юридических лиц по санкционным спискам. Алгоритмы системы способны распознавать опечатки, ошибки транслитерации и особенности произношения имен на разных языках.

: платформа для противодействия мошенничеству в банках. Включает модуль , который проверяет физических и юридических лиц по санкционным спискам. Алгоритмы системы способны распознавать опечатки, ошибки транслитерации и особенности произношения имен на разных языках. Fraudinform: решение для подтверждения подозрительных платежей с использованием технологий синтеза и распознавания речи (интеграция с VoiceNavigator от ЦРТ). Позволяет автоматизировать взаимодействие с клиентами при возникновении сомнительных транзакций.

Технологическая база включает использование алгоритмов машинного обучения для анализа рисков, интеграцию с российскими операционными системами (в частности, «Ред ОС 8», с которой получен сертификат совместимости) и SGRC-платформами (интеграция с Securitm). Компания применяет методы автоматизации для снижения нагрузки на специалистов службы безопасности.

Клиенты и деловые связи

Основной клиентской базой «Фродекс» является банковский сектор. В списке клиентов фигурирует «Т-Банк», который внедрил систему Vulns.io Enterprise VM для управления уязвимостями своей инфраструктуры. Также компания обслуживает более 90 других банков России, а также представителей иных отраслей.

В сфере партнерства «Фродекс» реализует совместные проекты с ведущими ИТ-компаниями:

«Контур» : интеграция решения FraudWall AML List с сервисом «Контур.призма» для проверки по спискам глобальных санкций.

: интеграция решения FraudWall AML List с сервисом «Контур.призма» для проверки по спискам глобальных санкций. ЦРТ (Центр речевых технологий) : создание совместного продукта Fraudinform на базе технологий распознавания речи.

: создание совместного продукта Fraudinform на базе технологий распознавания речи. «Ред софт» : тестирование и сертификация совместимости сканеров уязвимостей с ОС «Ред ОС».

: тестирование и сертификация совместимости сканеров уязвимостей с ОС «Ред ОС». Securitm: интеграция Vulns.io Enterprise VM с платформой управления информационной безопасностью для автоматизации процессов реагирования на инциденты.

Конкуренция

На российском рынке решений по управлению уязвимостями и кибербезопасности «Фродекс» конкурирует с компаниями, предлагающими аналогичные функциональные возможности:

Positive Technologies (продукты PT Application Assessor, PT X-Plore);

(продукты PT Application Assessor, PT X-Plore); Kaspersky Lab (Kaspersky Vulnerability Management);

(Kaspersky Vulnerability Management); Astra Linux / Группа Астра (решения по управлению уязвимостями);

(решения по управлению уязвимостями); InfoWatch (решения по информационной безопасности);

Зарубежными аналогами систем управления уязвимостями, с которыми исторически сравнивались продукты «Фродекс», являются:

Лицензии и разрешения

Для легальной деятельности в сфере криптографической защиты информации и обработки персональных данных «Фродекс» обладает:

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

Лицензия ФСБ России на работу с криптографическими средствами;

Аккредитация в Реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (Минцифры).

Участие в рейтингах и цитаты

Компания упоминается в отраслевых публикациях как один из активных разработчиков в сегменте кибербезопасности для финансового сектора. В картах рынка CNews «Фродекс» позиционируется в кластерах, связанных с защитой банковских операций и управлением уязвимостями.

«Необходимо уделять особое внимание вопросам безопасности программного продукта как можно раньше, начиная с проектирования архитектуры, а также на последующих этапах разработки, тестирования и эксплуатации ПО. Это позволит значительно снизить финансовые и репутационные риски для разработчика.» — Владимир Михайлов, руководитель департамента перспективных проектов ООО «Фродекс» (источник: CNews).

Информация актуальна на 18.07.2026