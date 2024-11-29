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Fraudex Фродекс

Fraudex - Фродекс

Fraudex (ООО «Фродекс») — российский разработчик программного обеспечения для кибербезопасности и противодействия мошенничеству. Компания работает на рынке с 2011 года, изначально специализируясь на создании интеллектуальных систем защиты кредитно-финансовых организаций. В настоящее время портфель решений «Фродекс» включает как инструменты финансового мониторинга и AML (Anti-Money Laundering), так и системы управления уязвимостями ИТ-инфраструктуры. Организация обладает всеми необходимыми лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России, а также входит в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Компания заключила соглашение с ЦБ ФинЦЕРТ о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам.

Описание деятельности и компетенции

Основная специализация «Фродекс» — обеспечение информационной безопасности банковского сектора и крупных корпоративных клиентов. Компания разрабатывает продукты, позволяющие выявлять мошеннические операции, контролировать соблюдение санкционных ограничений и управлять рисками уязвимостей в ИТ-системах. Ключевым отличием организации является фокус на автоматизации процессов безопасности и интеграции с отечественным программным обеспечением, что соответствует требованиям импортозамещения.

Сильной стороной компании является глубокая экспертиза в банковской сфере: клиентами выступают более 90 банков России. Также «Фродекс» демонстрирует гибкость продуктовых линейок, адаптируя решения под разные среды (включая контейнерные платформы Kubernetes и российские ОС). Слабые стороны или зоны риска могут быть связаны с высокой зависимостью от специфики финансового рынка, однако диверсификация в сторону общих решений по кибербезопасности (Vulns.io) снижает эту зависимость.

Продукты и технологии

Компания предлагает несколько ключевых продуктовых направлений:

  • Vulns.io Enterprise VM: многофункциональная система для управления уязвимостями и анализа защищенности активов ИТ-инфраструктуры в автоматическом режиме. Решение предназначено для мониторинга больших инфраструктур (более 10 тыс. активов). Оно позволяет выявлять уязвимости операционных систем, сетевого оборудования, docker-образов и контейнеров. Система поддерживает патч-менеджмент и интеграцию с CI/CD пайплайнами для проверки безопасности на этапе разработки ПО.
  • FraudWall: платформа для противодействия мошенничеству в банках. Включает модуль FraudWall AML List, который проверяет физических и юридических лиц по санкционным спискам. Алгоритмы системы способны распознавать опечатки, ошибки транслитерации и особенности произношения имен на разных языках.
  • Fraudinform: решение для подтверждения подозрительных платежей с использованием технологий синтеза и распознавания речи (интеграция с VoiceNavigator от ЦРТ). Позволяет автоматизировать взаимодействие с клиентами при возникновении сомнительных транзакций.

Технологическая база включает использование алгоритмов машинного обучения для анализа рисков, интеграцию с российскими операционными системами (в частности, «Ред ОС, с которой получен сертификат совместимости) и SGRC-платформами (интеграция с Securitm). Компания применяет методы автоматизации для снижения нагрузки на специалистов службы безопасности.

Клиенты и деловые связи

Основной клиентской базой «Фродекс» является банковский сектор. В списке клиентов фигурирует «Т-Банк», который внедрил систему Vulns.io Enterprise VM для управления уязвимостями своей инфраструктуры. Также компания обслуживает более 90 других банков России, а также представителей иных отраслей.

В сфере партнерства «Фродекс» реализует совместные проекты с ведущими ИТ-компаниями:

  • «Контур»: интеграция решения FraudWall AML List с сервисом «Контур.призма» для проверки по спискам глобальных санкций.
  • ЦРТ (Центр речевых технологий): создание совместного продукта Fraudinform на базе технологий распознавания речи.
  • «Ред софт»: тестирование и сертификация совместимости сканеров уязвимостей с ОС «Ред ОС».
  • Securitm: интеграция Vulns.io Enterprise VM с платформой управления информационной безопасностью для автоматизации процессов реагирования на инциденты.

Конкуренция

На российском рынке решений по управлению уязвимостями и кибербезопасности «Фродекс» конкурирует с компаниями, предлагающими аналогичные функциональные возможности:

Зарубежными аналогами систем управления уязвимостями, с которыми исторически сравнивались продукты «Фродекс», являются:

Лицензии и разрешения

Для легальной деятельности в сфере криптографической защиты информации и обработки персональных данных «Фродекс» обладает:

  • Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
  • Лицензия ФСБ России на работу с криптографическими средствами;
  • Аккредитация в Реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (Минцифры).

Участие в рейтингах и цитаты

Компания упоминается в отраслевых публикациях как один из активных разработчиков в сегменте кибербезопасности для финансового сектора. В картах рынка CNews «Фродекс» позиционируется в кластерах, связанных с защитой банковских операций и управлением уязвимостями.

«Необходимо уделять особое внимание вопросам безопасности программного продукта как можно раньше, начиная с проектирования архитектуры, а также на последующих этапах разработки, тестирования и эксплуатации ПО. Это позволит значительно снизить финансовые и репутационные риски для разработчика.» — Владимир Михайлов, руководитель департамента перспективных проектов ООО «Фродекс» (источник: CNews).

 

Информация актуальна на 18.07.2026

СОБЫТИЯ

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29.11.2024 Компания «Фродекс» представила новую версию Vulns.io Enterprise VM с функционалом обновления ПО Windows 1
06.11.2024 Автоматизация санкционного комплаенса с FraudWall AML List 1
05.11.2024 Компания «Фродекс» начинает сотрудничество с Proway 1
18.10.2024 Компания «Фродекс» продемонстрирует возможности продукта Vulns.io Enterprise VM на CNews FORUM 2024 1
16.10.2024 Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) 1
30.08.2024 Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM совместима с «Ред ОС 8» 1
20.08.2024 Система для управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM запущена в «Т-Банке» 1
04.07.2024 В Vulns.io Enterprise VM появилась интеграция с российским сервисом управления информационной безопасностью Securitm 1
31.05.2024 Новая система для управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM от компании «Фродекс» поможет отечественным разработчикам создавать безопасные программные продукты 3
27.03.2024 Vulns.io Enterprise VM — новая система компании «Фродекс», обеспечивающая эффективный мониторинг уязвимостей больших инфраструктур 3
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
09.12.2022 Софт для управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM заработал на «Ред ОС» 2
06.06.2022 «Контур» и «Фродекс» представили решение для контроля рисков санкций в банках 1
12.04.2016 «Фродекс» и ЦРТ предложили совместное решение для финансовой сферы — Fraudinform 1
24.01.2014 До открытия форума iFin-2014 остается 10 дней 1

Публикаций - 18, упоминаний - 24

Fraudex и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5624 4
Ред Софт - Red Soft 1220 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 3
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 19 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 488 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 2
Sangfor Technologies 11 1
DECK AUTH 1 1
Квадриум - Quadrium 18 1
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 1
Qulix Systems - Q1X - Кьюликс системс - Кьюликс Программные Решения 1 1
SFOUR 13 1
Proway - Провэй 20 1
ЮниСАБ 8 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 427 1
SAP SE 5589 1
InfoWatch - Инфовотч 1175 1
Softline - Софтлайн 3705 1
Oracle Corporation 7066 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3024 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1752 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1339 1
Diasoft - Диасофт 1132 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 711 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 490 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 738 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
iDA Mobile 8 1
Аурига - Auriga 77 1
Qualys 73 1
Devino Telecom - Девино Телеком 17 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Инверсия - Инверсия НПФ 155 1
Бифит - Bifit 91 1
Rapid7 28 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1507 4
Первый Инвестиционный Банк 4 3
ГПБ - Газпромбанк 1265 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1889 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 275 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 2
МКБ - Московский кредитный банк 652 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1054 2
Северсталь ПАО - Severstal 622 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 2
Абсолют Банк 248 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 2
Bayer AG - Байер 85 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 2
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 614 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3629 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 278 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 2
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
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SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 87 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5677 12
Fraudex Vulns.io VM 12 11
Linux OS 11479 8
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Fraudex FraudWall 4 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1576 4
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 3
СКБ Контур - Контур.Призма 24 3
Fraudex FraudInform 2 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 217 2
Sangfor NGAF - Sangfor Next-Generation Application Firewall 2 1
Rapid7 InsightVM 3 1
PortSwigger - Burp Suite 6 1
Microsoft Windows 16845 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6225 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 362 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Kaspersky VM - Kaspersky Vulnerability Managment - Kaspersky Vulnerability and Patch Management - Kaspersky Vulnerability Data Feed 6 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 368 1
Rapid7 Nexpose 5 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner - Tenable Vulnerability Management 18 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Интерфакс X-Compliance 3 1
Михайлов Владимир 40 8
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Плешков Алексей 68 3
Кандыбович Дмитрий 18 3
Беляев Дмитрий 32 3
Никонов Андрей 5 3
Сухарев Александр 7 3
Путин Сергей 73 2
Дилбарян Павел 26 2
Нуйкин Андрей 50 2
Палей Лев 58 2
Горбатько Александр 105 2
Мусич Роман 28 2
Курбатов Владимир 35 2
Касимов Вячеслав 35 2
Гадарь Дмитрий 29 2
Василенко Александр 99 2
Мельников Максим 39 2
Бенгин Владимир 38 2
Гусев Сергей 44 2
Воробьев Артем 26 2
Шойтов Александр 116 2
Севостьянов Александр 16 2
Киселёв Андрей 13 2
Ерин Андрей 22 2
Войлуков Алексей 21 2
Корзун Александр 15 2
Луганцев Александр 51 2
Степанов Андрей 38 2
Ложкин Руслан 35 2
Чегодаев Сергей 1 1
Захаренко Дмитрий 2 1
Кирланова Светлана 6 1
Мирзоев Мурад 33 1
Сидоров Иван 4 1
Луцкович Андрей 1 1
Киселёв Алексей 90 1
Хаванкин Максим 2 1
Гусев Алексей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 165320 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47429 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19027 1
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Европа 24923 1
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