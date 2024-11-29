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Fraudex Фродекс
Fraudex (ООО «Фродекс») — российский разработчик программного обеспечения для кибербезопасности и противодействия мошенничеству. Компания работает на рынке с 2011 года, изначально специализируясь на создании интеллектуальных систем защиты кредитно-финансовых организаций. В настоящее время портфель решений «Фродекс» включает как инструменты финансового мониторинга и AML (Anti-Money Laundering), так и системы управления уязвимостями ИТ-инфраструктуры. Организация обладает всеми необходимыми лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России, а также входит в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Компания заключила соглашение с ЦБ ФинЦЕРТ о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам.
Описание деятельности и компетенции
Основная специализация «Фродекс» — обеспечение информационной безопасности банковского сектора и крупных корпоративных клиентов. Компания разрабатывает продукты, позволяющие выявлять мошеннические операции, контролировать соблюдение санкционных ограничений и управлять рисками уязвимостей в ИТ-системах. Ключевым отличием организации является фокус на автоматизации процессов безопасности и интеграции с отечественным программным обеспечением, что соответствует требованиям импортозамещения.
Сильной стороной компании является глубокая экспертиза в банковской сфере: клиентами выступают более 90 банков России. Также «Фродекс» демонстрирует гибкость продуктовых линейок, адаптируя решения под разные среды (включая контейнерные платформы Kubernetes и российские ОС). Слабые стороны или зоны риска могут быть связаны с высокой зависимостью от специфики финансового рынка, однако диверсификация в сторону общих решений по кибербезопасности (Vulns.io) снижает эту зависимость.
Продукты и технологии
Компания предлагает несколько ключевых продуктовых направлений:
- Vulns.io Enterprise VM: многофункциональная система для управления уязвимостями и анализа защищенности активов ИТ-инфраструктуры в автоматическом режиме. Решение предназначено для мониторинга больших инфраструктур (более 10 тыс. активов). Оно позволяет выявлять уязвимости операционных систем, сетевого оборудования, docker-образов и контейнеров. Система поддерживает патч-менеджмент и интеграцию с CI/CD пайплайнами для проверки безопасности на этапе разработки ПО.
- FraudWall: платформа для противодействия мошенничеству в банках. Включает модуль FraudWall AML List, который проверяет физических и юридических лиц по санкционным спискам. Алгоритмы системы способны распознавать опечатки, ошибки транслитерации и особенности произношения имен на разных языках.
- Fraudinform: решение для подтверждения подозрительных платежей с использованием технологий синтеза и распознавания речи (интеграция с VoiceNavigator от ЦРТ). Позволяет автоматизировать взаимодействие с клиентами при возникновении сомнительных транзакций.
Технологическая база включает использование алгоритмов машинного обучения для анализа рисков, интеграцию с российскими операционными системами (в частности, «Ред ОС 8», с которой получен сертификат совместимости) и SGRC-платформами (интеграция с Securitm). Компания применяет методы автоматизации для снижения нагрузки на специалистов службы безопасности.
Клиенты и деловые связи
Основной клиентской базой «Фродекс» является банковский сектор. В списке клиентов фигурирует «Т-Банк», который внедрил систему Vulns.io Enterprise VM для управления уязвимостями своей инфраструктуры. Также компания обслуживает более 90 других банков России, а также представителей иных отраслей.
В сфере партнерства «Фродекс» реализует совместные проекты с ведущими ИТ-компаниями:
- «Контур»: интеграция решения FraudWall AML List с сервисом «Контур.призма» для проверки по спискам глобальных санкций.
- ЦРТ (Центр речевых технологий): создание совместного продукта Fraudinform на базе технологий распознавания речи.
- «Ред софт»: тестирование и сертификация совместимости сканеров уязвимостей с ОС «Ред ОС».
- Securitm: интеграция Vulns.io Enterprise VM с платформой управления информационной безопасностью для автоматизации процессов реагирования на инциденты.
Конкуренция
На российском рынке решений по управлению уязвимостями и кибербезопасности «Фродекс» конкурирует с компаниями, предлагающими аналогичные функциональные возможности:
- Positive Technologies (продукты PT Application Assessor, PT X-Plore);
- Kaspersky Lab (Kaspersky Vulnerability Management);
- Astra Linux / Группа Астра (решения по управлению уязвимостями);
- InfoWatch (решения по информационной безопасности);
Зарубежными аналогами систем управления уязвимостями, с которыми исторически сравнивались продукты «Фродекс», являются:
- Tenable (США) — продукт Nessus;
- Rapid7 (США) — продукты InsightVM и Nexpose;
- Qualys (США) — Qualys VMDR;
- Burp Suite (Великобритания/Ирландия) — инструменты для тестирования безопасности веб-приложений.
Лицензии и разрешения
Для легальной деятельности в сфере криптографической защиты информации и обработки персональных данных «Фродекс» обладает:
- Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- Лицензия ФСБ России на работу с криптографическими средствами;
- Аккредитация в Реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (Минцифры).
Участие в рейтингах и цитаты
Компания упоминается в отраслевых публикациях как один из активных разработчиков в сегменте кибербезопасности для финансового сектора. В картах рынка CNews «Фродекс» позиционируется в кластерах, связанных с защитой банковских операций и управлением уязвимостями.
«Необходимо уделять особое внимание вопросам безопасности программного продукта как можно раньше, начиная с проектирования архитектуры, а также на последующих этапах разработки, тестирования и эксплуатации ПО. Это позволит значительно снизить финансовые и репутационные риски для разработчика.» — Владимир Михайлов, руководитель департамента перспективных проектов ООО «Фродекс» (источник: CNews).
Информация актуальна на 18.07.2026
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Fraudex и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
|Михайлов Владимир 40 8
|Янов Алексей 10 3
|Демидов Сергей 129 3
|Плешков Алексей 68 3
|Кандыбович Дмитрий 18 3
|Беляев Дмитрий 32 3
|Никонов Андрей 5 3
|Сухарев Александр 7 3
|Путин Сергей 73 2
|Дилбарян Павел 26 2
|Нуйкин Андрей 50 2
|Палей Лев 58 2
|Горбатько Александр 105 2
|Мусич Роман 28 2
|Курбатов Владимир 35 2
|Касимов Вячеслав 35 2
|Гадарь Дмитрий 29 2
|Василенко Александр 99 2
|Мельников Максим 39 2
|Бенгин Владимир 38 2
|Гусев Сергей 44 2
|Воробьев Артем 26 2
|Шойтов Александр 116 2
|Севостьянов Александр 16 2
|Киселёв Андрей 13 2
|Ерин Андрей 22 2
|Войлуков Алексей 21 2
|Корзун Александр 15 2
|Луганцев Александр 51 2
|Степанов Андрей 38 2
|Ложкин Руслан 35 2
|Чегодаев Сергей 1 1
|Захаренко Дмитрий 2 1
|Кирланова Светлана 6 1
|Мирзоев Мурад 33 1
|Сидоров Иван 4 1
|Луцкович Андрей 1 1
|Киселёв Алексей 90 1
|Хаванкин Максим 2 1
|Гусев Алексей 19 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8584 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3939 2
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