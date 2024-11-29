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Fraudex Vulns.io VM
Vulns.io Enterprise VM — многофункциональная система для управления уязвимостями и анализа защищенности активов IT-инфраструктуры в автоматическом режиме. Применима для аудита и мониторинга: операционных систем, установленного программного обеспечения, сетевого оборудования, docker-образов в реестрах или на хостах, запущенных docker-контейнеров, а также для устранения обнаруженных уязвимостей (патч-менеджмент).
Андрей Никонов, Старший инженер-программист, Фродекс "Особенности национального управления уязвимостями" 21 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Информационная безопасность 2023"
СОБЫТИЯ
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Fraudex Vulns.io VM и организации, системы, технологии, персоны:
|Fraudex - Фродекс 17 10
|Ред Софт - Red Soft 1216 1
|SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 18 1
|Proway - Провэй 20 1
|Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 427 1
|Softline - Софтлайн 3700 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 1
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|Мирзоев Мурад 33 1
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