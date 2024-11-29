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Fraudex Vulns.io VM

Fraudex Vulns.io VM

Vulns.io Enterprise VM — многофункциональная система для управления уязвимостями и анализа защищенности активов IT-инфраструктуры в автоматическом режиме. Применима для аудита и мониторинга: операционных систем, установленного программного обеспечения, сетевого оборудования, docker-образов в реестрах или на хостах, запущенных docker-контейнеров, а также для устранения обнаруженных уязвимостей (патч-менеджмент).

 

 

Андрей Никонов, Старший инженер-программист, Фродекс "Особенности национального управления уязвимостями" 21 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Информационная безопасность 2023"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.11.2024 Компания «Фродекс» представила новую версию Vulns.io Enterprise VM с функционалом обновления ПО Windows 2
05.11.2024 Компания «Фродекс» начинает сотрудничество с Proway 3
18.10.2024 Компания «Фродекс» продемонстрирует возможности продукта Vulns.io Enterprise VM на CNews FORUM 2024 2
16.10.2024 Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) 2
30.08.2024 Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM совместима с «Ред ОС 8» 2
20.08.2024 Система для управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM запущена в «Т-Банке» 1
04.07.2024 В Vulns.io Enterprise VM появилась интеграция с российским сервисом управления информационной безопасностью Securitm 2
31.05.2024 Новая система для управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM от компании «Фродекс» поможет отечественным разработчикам создавать безопасные программные продукты 1
27.03.2024 Vulns.io Enterprise VM — новая система компании «Фродекс», обеспечивающая эффективный мониторинг уязвимостей больших инфраструктур 1
09.12.2022 Софт для управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM заработал на «Ред ОС» 2

Публикаций - 11, упоминаний - 19

Fraudex Vulns.io VM и организации, системы, технологии, персоны:

Fraudex - Фродекс 17 10
Ред Софт - Red Soft 1216 1
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 18 1
Proway - Провэй 20 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 427 1
Softline - Софтлайн 3700 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5609 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 276 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13699 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3168 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28124 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33289 8
Оцифровка - Digitization 5161 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7533 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2828 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1375 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34603 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9860 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 421 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13027 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2348 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 242 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5144 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1249 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1957 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 985 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 978 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 615 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10600 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2053 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3748 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22473 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12149 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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