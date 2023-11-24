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Zebra PS терминал сбора данных

СОБЫТИЯ

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24.11.2023 Терминал сбора данных Zebra PS20 – новинка от Proway 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Zebra PS и организации, системы, технологии, персоны:

Proway - Провэй 20 1
Zebra Technologies 157 1
9536 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 1
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ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 589 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14787 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47395 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3293 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6620 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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