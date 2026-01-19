Получите все материалы CNews по ключевому слову
DataMatrix электронный точечный двухмерный код
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
DataMatrix и организации, системы, технологии, персоны:
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 32 2
|Арлазаров Владимир 275 4
|Савин Василий 8 2
|Сидоров Алексей 20 1
|Воробьёв Алексей 10 1
|Селиванов Максим 27 1
|Матвеев Евгений 13 1
|Дворников Сергей 1 1
|Попков Иван 2 1
|Рубахин Павел 6 1
|Средняков Евгений 3 1
|Чистяков Дмитрий 1 1
|Сырцов Игорь 27 1
|Игнаткин Сергей 7 1
|Петраков Дмитрий 3 1
|Бездольный Андриан 2 1
|Климкина Алина 3 1
|Волщуков Юрий 2 1
|Туов Юрий 1 1
|Косарева Юлия 1 1
|Чуенков Евгений 1 1
|Ашрафьян Борис 4 1
|Ведерников Борис 4 1
|Гаджиев Ариф 13 1
|Маскалев Евгений 1 1
|Дергунов Виталий 1 1
|Таирова Лиана 1 1
|Файзулин Павел 1 1
|Корчиев Рустам 1 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Богачев Игорь 182 1
|Афанасьев Дмитрий 20 1
|Холкин Сергей 10 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413234, в очереди разбора - 730279.
Создано именных указателей - 188919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.