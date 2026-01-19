Разделы

DataMatrix электронный точечный двухмерный код


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


19.01.2026 Российский ритейлер ускорил складскую приемку в 3 раза и сократил трудозатраты на 73% с помощью RFID 1
10.09.2025 Mediaquad AMS — российское решение для совместной работы над макетами и дизайном упаковки 1
29.05.2025 Как «Декатлон» в Казахстане интегрировал кассовый софт в глобальную ИТ-систему 1
26.05.2025 Система Utrace HUB внесена в Реестр российского ПО 1
16.04.2025 «Компания Натрули» протестировала маркировку бакалеи с помощью «Контура»​ 1
25.02.2025 Utrace поможет производителям кондитерской продукции перейти на цифровую маркировку 1
30.08.2024 Utrace поможет российским компаниям подготовиться к изменениям в системе маркировки 1
08.02.2024 Utrace обеспечила переход фармкомпании «Ядран» на цифровую маркировку БАДов 1
11.01.2024 «Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке 1
27.12.2023 Utrace поддержит российских поставщиков ветпрепаратов и кормов для домашних животных в переходе на цифровую маркировку 1
28.11.2023 RFID-метки S-Tag 3D Plus помогают с ремонтом вагонов 1
24.11.2023 Терминал сбора данных Zebra PS20 – новинка от Proway 1
24.08.2023 Система Utrace Hub адаптирована к изменениям законодательства 2
28.07.2023 Власти готовятся ужесточить систему маркировки товаров. Нынешний порядок не гарантирует безопасности 1
25.07.2023 Smart Engines сняла ограничения при распознавании серии баркодов в Smart Code Engine 1
05.07.2023 Utrace запустила систему маркировки БАДов в «Италфармако» 1
03.08.2022 Мобильное приложение банка «Точка» распознает QR-коды и другие баркоды с помощью технологии Smart Engines 1
25.04.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax 1
24.03.2022 Российское решение Smart Code Engine считывает баркоды для переводов через СБП 1
27.12.2021 Интеграция с системой «Честный знак» в ООО «Тамбовский молочный завод» 1
09.12.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке 1
01.11.2021 Приложение «Честный знак» появилось в магазине Huawei Appgallery 1
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков 2
28.04.2021 НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции 1
24.03.2021 Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении 1
10.07.2020 За неделю пользователи «Честного знака» проверили более миллиона кодов 1
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 1
27.09.2019 Правительство упростило правила маркировки табака 1
26.09.2019 «Курское молоко» протестировало систему маркировки «Честный знак» 1
13.08.2019 OFD.ru интегрировался с системой «Честный знак» для обработки кодов маркировки обуви 1
02.04.2018 «Первый ОФД» участвует в эксперименте с маркировкой табачной продукции 1
30.03.2017 Резидент «Сколково» помог производителю чилийского вина с цифровым маркетингом 1
14.07.2014 «1С:Первый БИТ» предложил технологию ударно-точечной маркировки по металлу 1
19.09.2013 «Саотрон» представил новый термопринтер этикеток со штрих-кодами от Zebra 1
12.05.1999 Корпорация "Пилот" представляет универсальный терминал сбора данных Denso QHT-1162. 1

Публикаций - 35, упоминаний - 37

DataMatrix и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 239 8
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 434 7
Utrace - Ютрэйс 51 7
9060 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 4
Data Matrix - Дата Матрикс 83 3
Ракурс НПФ 168 2
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 2
Zebra Technologies 147 2
Силтэк ГК 23 1
Kofax 57 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 31 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
Электронный экспресс 14 1
ИнитПро 9 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 828 1
Константа 46 1
Саотрон 8 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 18 1
Proway - Провэй 12 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
Huawei 4242 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Крок - Croc 1816 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 129 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 915 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Brandquad - Бренд Квад 16 1
Такском - Taxcom 245 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 109 1
ММК Информсервис 53 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 248 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Тензор 136 1
Курское молоко 1 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Кредит Европа банк 66 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Decathlon Казахстан 2 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 64 1
JGL - ЯДРАН 2 1
Промсорт - НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 14 1
НЛМК Урал 3 1
НЛМК Метиз 2 1
Italfarmaco - Италфармако - ИТФ 3 1
Тамбовский Молочный завод 1 1
ОРФЕ 5 1
Радуга Вкуса 1 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1386 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 990 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Ингосстрах СПАО 453 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 98 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3478 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12943 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 165 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 32 2
Маркировка - Marking 1234 23
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 623 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 15
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 13
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2025 10
Auto-ID - PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 20 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 7
Оцифровка - Digitization 4936 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 7
Auto-ID - AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 24 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 6
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 62 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7310 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13019 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18430 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1156 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 557 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4202 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 63 6
Utrace Hub - Track&Trace-решение 36 6
Google Android 14753 4
Apple iOS 8289 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 2
Apple - App Store 3015 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 813 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 4 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Яндекс.ОФД 9 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 1
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 54 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
СКБ Контур - Контур.Маркировка 8 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 43 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 37 1
Константа - ERP4Food 4 1
OFD.RU - ЭДО.Поток 7 1
CSI Set Loyalty 7 1
Zebra PS - терминал сбора данных 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 226 1
Intel x86 - архитектура процессора 1987 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 1
Huawei AppGallery 324 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 227 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 217 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 41 1
Силтэк - S-TAG SCAT - Многоразовые RFID-метки 14 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 42 1
Арлазаров Владимир 275 4
Савин Василий 8 2
Сидоров Алексей 20 1
Воробьёв Алексей 10 1
Селиванов Максим 27 1
Матвеев Евгений 13 1
Дворников Сергей 1 1
Попков Иван 2 1
Рубахин Павел 6 1
Средняков Евгений 3 1
Чистяков Дмитрий 1 1
Сырцов Игорь 27 1
Игнаткин Сергей 7 1
Петраков Дмитрий 3 1
Бездольный Андриан 2 1
Климкина Алина 3 1
Волщуков Юрий 2 1
Туов Юрий 1 1
Косарева Юлия 1 1
Чуенков Евгений 1 1
Ашрафьян Борис 4 1
Ведерников Борис 4 1
Гаджиев Ариф 13 1
Маскалев Евгений 1 1
Дергунов Виталий 1 1
Таирова Лиана 1 1
Файзулин Павел 1 1
Корчиев Рустам 1 1
Феоктистов Вадим 36 1
Богачев Игорь 182 1
Афанасьев Дмитрий 20 1
Холкин Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 3
Европа 24657 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 3
Казахстан - Республика 5821 2
Япония 13557 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 406 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18305 1
Южная Корея - Республика 6868 1
Сингапур - Республика 1910 1
Индия - Bharat 5713 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Америка Южная 869 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 6
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 236 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10377 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 3
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 443 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3786 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 115 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Английский язык 6880 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Аренда 2583 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2180 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1281 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413234, в очереди разбора - 730279.
Создано именных указателей - 188919.
