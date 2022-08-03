Мобильное приложение банка «Точка» распознает QR-коды и другие баркоды с помощью технологии Smart Engines

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» интегрировал технологию Smart Engines для автоматического распознавания баркодов в своё приложение на Android. Теперь клиенты «Точки» могут сканировать QR-коды, AZTEC и другие баркоды и легко платить по любым счетам.

С помощью программного обеспечения Smart Code Engine сканирование баркодов стало значительно быстрее и точнее. Чтобы отправить платёж или оплатить услугу, клиенту «Точки» нужно всего лишь отсканировать QR-код камерой устройства или выбрать фото QR-кода из галереи. Код считывается мгновенно, а все необходимые реквизиты автоматически заполняются в форме платежа. Отсканировав баркод, предприниматели могут заплатить по любым счетам на товары и услуги, а также налоговым и бюджетным квитанциям. Технология позволяет отсканировать коды буквально с любой поверхности: документов, экранов, фотографий или в режиме камеры.

Система Smart Code Engine автоматически обнаруживает, определяет тип и распознает данные штрихкода. Распознаются одномерные и двумерные штрихкоды: QR, AZTEC, PDF417, DataMatrix, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, EAN_8, EAN_13, ITF, ITF14. UPC_A, UPC_E. Код сканируется в режиме реального времени, а алгоритмы технологии автоматически подстраиваются под условия: освещение, ракурс съёмки и геометрические искажения. Поэтому получить реквизиты счёта получится даже с повреждённого или перевёрнутого штрихкода.

«Раньше клиенты «Точки» сталкивались с тем, что редкие виды баркодов наше приложение не могло считать. С технологией Smart Engines мы смогли решить эту проблему, а также упростить весь процесс сканирования кодов. Теперь код легко считается приложением, даже если на руках есть только плохая фотография квитанции или вам срочно нужно оплатить счёт в пути, например, в такси по дороге в аэропорт» — отметил Борис Ведерников, Product Owner (владелец продукта; – прим. CNews) в «Точке».

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Новая технология работает в приложении «Точки» на Android, начиная c версии 2.14. Обновить или скачать приложение клиенты могут на специальной странице банка.