Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Auto-ID AZTEC Code Двумерный матричный штрихкод
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 26
Auto-ID и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 13
|Цыганов Вячеслав 79 2
|Воробьёв Алексей 11 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Сорокин Сергей 18 1
|Осадчикова Наталья 2 1
|Расторгуева Светлана 1 1
|Рубахин Павел 6 1
|Сметанин Константин 2 1
|Борисов Андрей 12 1
|Радаев Александр 44 1
|Осотов Алексей 5 1
|Силуянов Дмитрий 6 1
|Новиков Руслан 4 1
|Ведерников Борис 4 1
|Каширский Глеб 1 1
|Маскалев Евгений 1 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Маркарянц Мигель 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.