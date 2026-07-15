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Auto-ID AZTEC Code Двумерный матричный штрихкод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.07.2026 Smart Engines расширила возможности системы Smart Code Engine 1
11.01.2024 «Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке 1
08.09.2023 ПСБ внедрил российские технологии для распознавания QR-кодов и номеров телефонов 1
25.07.2023 Smart Engines сняла ограничения при распознавании серии баркодов в Smart Code Engine 1
18.11.2022 ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт 1
03.08.2022 Мобильное приложение банка «Точка» распознает QR-коды и другие баркоды с помощью технологии Smart Engines 1
25.04.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax 1
24.03.2022 Российское решение Smart Code Engine считывает баркоды для переводов через СБП 1
09.12.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке 1
12.11.2021 Smart Engines выпустила новую систему сканирования QR-кодов 1
24.03.2021 Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 2
13.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» внедрит технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов 1
17.06.2020 «Тинькофф» внедрил технологию распознавания QR-кодов Smart Engines 1
01.06.2020 Abbyy выпустила новую версию Finereader Server 1
27.05.2020 В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов 1
26.03.2020 Smart Engines представила Smart IDReader 3.6 для удаленной идентификации клиентов 1
30.12.2019 В Android-приложении Рокетбанка заработал новый сканер QR-кодов от Smart Engines 1
16.07.2019 СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке 1
01.07.2019 Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео 1
21.06.2018 Smart Engines выпустила новую версию системы ИИ для распознавания документов Smart IDReader 1
23.04.2007 MedSoft 2007: власти провоцируют кризис 1
15.12.2006 Роснедвижимость использует двумерный штрих-код при работе с документами 1
13.10.2006 Таможня модернизирует системы контроля 1
21.02.2002 Aztec выпустила компилятор, конвертирующий программный код Java в C# 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Auto-ID и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 469 19
Data Matrix - Дата Матрикс 91 7
Сервис Плюс 187 3
Ракурс НПФ 176 3
Сервис Плюс Интеграция - СПИНТ 10 2
МегаФон 10665 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15633 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1207 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3013 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 1
Kofax 61 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 36 1
VerifyMyAge 6 1
Intek - Интек 21 1
Blockpass IDN 6 1
Aztec Software 3 1
GTCO CalComp 6 1
Умник 36 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
AMD - Advanced Micro Devices 4627 1
Oracle Corporation 7063 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1336 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 5
ВТБ - Почта Банк 513 4
Альфа-Банк 1967 3
АльфаСтрахование СГ 384 3
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 2
Ингосстрах СПАО 474 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 223 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 208 2
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
Tessi 9 1
Кредит Европа банк 66 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Jysan Bank - Жусан банк 3 1
Reebok 14 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1723 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
ГПБ - Газпромбанк 1264 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
МКБ - Московский кредитный банк 651 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 910 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1991 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
ПСБ - Промсвязьбанк 956 1
American Express - Amex 338 1
СДМ-Банк 71 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 390 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 224 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3669 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 976 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13699 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6516 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 363 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1514 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2221 20
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3975 18
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1537 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12859 14
Auto-ID - PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 23 13
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 63 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22041 10
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4887 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4590 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33289 8
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 37 7
Оцифровка - Digitization 5161 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26191 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26614 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3748 5
Auto-ID - Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 7 5
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1160 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4765 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25967 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5478 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6214 4
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 283 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6397 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 751 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2794 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14722 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5144 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1088 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9354 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13015 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2047 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13157 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6203 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1371 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4559 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4784 2
Google Android 15185 10
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 67 9
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 235 7
Apple iOS 8552 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 891 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1041 4
Intel x86 - архитектура процессора 2142 4
Linux OS 11468 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 3
Apple macOS 2404 3
Microsoft Windows 16834 3
Apple - App Store 3093 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1028 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 544 3
C/C++ - Язык программирования 886 2
Купибилет - Kupibilet 33 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 2
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 2
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 49 2
Oracle Java - язык программирования 3458 2
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 2
Smart Engines - GreenOCR 44 2
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 1
Синара Банк - СКБ Онлайн 3 1
Microsoft Windows 98 452 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
InterSystems Cache 143 1
GTCO CalComp - Interwrite Board 1 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 28 1
Microsoft Office 4146 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1784 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2494 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 629 1
Oracle Java Development Kit - JDK 207 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Oz Liveness 46 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 352 1
Арлазаров Владимир 290 13
Цыганов Вячеслав 79 2
Воробьёв Алексей 11 1
Северюхин Андрей 6 1
Сорокин Сергей 18 1
Осадчикова Наталья 2 1
Расторгуева Светлана 1 1
Рубахин Павел 6 1
Сметанин Константин 2 1
Борисов Андрей 12 1
Радаев Александр 44 1
Осотов Алексей 5 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Новиков Руслан 4 1
Ведерников Борис 4 1
Каширский Глеб 1 1
Маскалев Евгений 1 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Маркарянц Мигель 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 15
Европа 24917 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54572 3
Германия - Федеративная Республика 13176 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14787 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 415 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19018 2
Южная Корея - Республика 7031 2
Япония 13775 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19439 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 1
Палестина 93 1
Йемен - Йеменская Республика 68 1
Оман Султанат 132 1
Ливия 153 1
Мавритания Исламская Республика 18 1
Коморы - Союз Коморских Островов - Коморские Острова 10 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4187 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47395 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1243 1
Земля - планета Солнечной системы 10841 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Индия - Bharat 5851 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
Америка Южная 884 1
Канада 5065 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2600 1
Африка - Африканский регион 3634 1
Ближний Восток 3143 1
Франция - Французская Республика 8151 1
Саудовская Аравия - Королевство 664 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1933 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1215 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1129 1
Болгария - Республика 799 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1432 1
Иран - Исламская Республика Иран 1154 1
Египет - Арабская Республика 1090 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
Бахрейн - Королевство 135 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3940 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33526 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6528 5
Паспорт - Паспортные данные 2828 5
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 22 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27127 4
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1133 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11241 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11532 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6480 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57362 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10833 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7363 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 361 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6564 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6683 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 334 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21493 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3006 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1102 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 61 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 986 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6553 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11663 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15944 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 33 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 414 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7488 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8780 1
Энергетика - Energy - Energetically 5820 1
Платёжное поручение - Payment order 241 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2556 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1793 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1841 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1650 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 1
РАН - Российская академия наук 2118 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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