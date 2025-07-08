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Воробьёв Алексей
УПОМИНАНИЯ
Воробьёв Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Гарбузов Анатолий 94 2
|Ликсутов Максим 148 2
|Казьмин Алексей 7 1
|Лебедев Владимир 73 1
|Денеко Владимир 3 1
|Боков Александр 1 1
|Селихов Андрей 3 1
|Арлазаров Владимир 243 1
|Чубайс Анатолий 215 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Жеребец Михаил 1 1
|Рубин Дмитрий 52 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Собянин Сергей 422 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
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