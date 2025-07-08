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Воробьёв Алексей


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Столичный производитель электронных решений поставит комплектующие для Минского автомобильного завода 2
17.09.2024 В Москве начинается массовое роботизированное производство печатных плат 1
17.09.2024 В Индустриальном парке «Руднево» появится новый завод по производству печатных плат 2
06.06.2024 «АвтоВАЗ» интегрирует ОС «Аврора» в российские автомобили 1
20.09.2023 Интегратор систем безопасности СТК автоматизировал поддержку клиентов на базе Naumen Service Desk 1
24.03.2021 Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении 1
28.05.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред 1
22.06.2010 Обзор за неделю: "умные" дома ждут инноваций 1
18.06.2010 В Екатеринбурге построят первый энергопассивный дом 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Воробьёв Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2413 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
Stack Group - Стек Групп 166 1
HPE Hybrid IT - HPE Hybrid Delivery Workload Analysis Service - HPE Hybrid Delivery Strategy Service 6 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 391 1
Delta Controls - Дельта Контролс 12 1
Ракурс НПФ 164 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Сбер - СТК - Специальные технологии контроля 9 1
Naumen - Наумен 656 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
Элкотек ТФ - Elcoteq 18 1
Ростелеком 10023 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 918 1
Intelvision - Интелвижен Групп 21 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 59 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 558 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 327 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 31 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 94 2
ОНЭКСИМ ГК 46 1
Кредит Европа банк 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 3 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 284 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 512 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 405 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 326 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30828 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13989 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32315 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26222 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2272 2
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 133 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1570 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 385 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 796 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3700 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4220 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1821 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 173 1
Auto-ID - AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 24 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 33 1
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 62 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2670 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25079 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13015 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16380 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2806 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3840 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5661 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11693 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25032 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9750 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9618 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11854 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16531 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22067 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12686 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1150 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4423 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6161 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4791 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 590 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 139 1
Apache Hadoop 441 1
HPE SimpliVity 31 1
Veeam Cloud Connect 43 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 244 1
Broadcom - VMware vCloud Availability 10 1
Broadcom - VMware vSphere Replication 8 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 92 1
Linux OS 10335 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 55 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 32 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 97 1
ARC Informatique - PcVue SCADA 4 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 178 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 885 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 950 1
Gira FacilityServer 3 1
Gira HomeServer 5 1
Гарбузов Анатолий 94 2
Ликсутов Максим 148 2
Казьмин Алексей 7 1
Лебедев Владимир 73 1
Денеко Владимир 3 1
Боков Александр 1 1
Селихов Андрей 3 1
Арлазаров Владимир 243 1
Чубайс Анатолий 215 1
Пасеков Владимир 24 1
Жеребец Михаил 1 1
Рубин Дмитрий 52 1
Осеевский Михаил 329 1
Собянин Сергей 422 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4124 2
Европа 24437 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5277 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 2
Беларусь - Белоруссия 5889 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17996 1
Россия - УФО - Свердловская область 1623 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 296 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 1
Беларусь - Минск 655 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 724 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3163 1
Израиль 2762 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17603 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 423 1
Москва - ВАО - Косино-Ухтомский 4 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5080 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 965 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3110 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 1
Паспорт - Паспортные данные 2621 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5395 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3439 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1034 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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