В Москве начинается массовое роботизированное производство печатных плат

На востоке Москвы в обозримом будущем силами НПП «Итэлма» заработает крупное производство печатных плат. Оно расположится в технопарке «Руднево», займет более 20 тыс. кв. метров площади и будет максимально роботизированным. Сейчас в стране дефицит печатных плат, и сразу несколько предприятий строят свои фабрики по их производству.

Сделано в Москве

На востоке Москвы появится крупносерийное производство печатных плат, сообщили CNews представители столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики. Она станет частью особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» и расположится в ВАО, в Косино-Ухтомском районе.

Располагаться новое предприятие будет в здании индустриального парка «Руднево», который входит в «Технополис Москва». На сайте ОЭЗ подчеркивается, что он расположен «в административных границах Москвы», хотя и в 5 километрах от МКАД.

Создается предприятие силами компании НПП «Итэлма», которая позиционирует себя как «разработчика и производителя электронных решений для автотранспорта».

По словам замэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новый завод будет высокотехнологичным и сможет похвастаться «максимальной локализацией и и роботизацией». Он добавил также, что производство займет более 20 тыс. кв. метров площади.

На этой территории будут располагаться, в числе прочего, автоматизированные линии, а вместе с ними – системы контроля концентраций растворов и дозирования.

Размер инвестиций в проект к моменту выхода материала известен не был. Осенью 2023 г. стало известно, что вливаний будет не более 2 млрд руб.

Отметим, что отечественным производителям электроники очень нужны отечественные же печатные платы. Как сообщал CNews, без них их технику не смогут признать российской, а это уже чревато проблемами с участием в госзакупках.

Печатные платы не для всех

Все печатные платы делятся на классы точности, и чем он выше, тем современнее является изделие. Так, в нынешней электронике применяются платы седьмого класса, однако новый завод в «Руднево» будет неспособен выпускать их, по крайней мере, на начальном этапе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, завод будет выпускать платы вплоть до шестого класса точности. Но он подчеркнул, что продукция фабрики будет пригодна для использования в серверном и телекоммуникационном оборудовании.

ДИиПП Москвы Производство обещают максимально автоматизировать и обезопасить

«Запуск такого высокотехнологичного производства у нас в городе позволит покрыть существующий спрос на такие платы, привлечь инвестиции в столицу и обеспечить москвичей новыми рабочими местами», – сказал Гарбузов.

Важно отметить, что, открывая производство в ОЭЗ «Технополис Москва», НПП «Итэлма» не является ее резидентом. «В дальнейшем компания может получить статус резидента ОЭЗ, что откроет им новые меры поддержки в формате налоговых преференций», – добавил Гарбузов.

Зачем нужна автоматизация

Новую фабрику «Итэлма» делают высокотехнологичной и автоматизированной не просто так. Как сообщили CNews в Департаменте инвестиционной и промышленной политики, связано с тем, что компания стремится «повысить качество выпускаемых печатных плат».

Место дислокации завода

Есть и другая причина – применение новейших систем на различных участках производства позволить «снизить риски» его остановки, отметили в департаменте. А роботизация отдельных наиболее опасных участков производства сделает его более безопасным.

Подробностей пока немного

К моменту выхода материала столичные чиновники и представители ОЭЗ или самой «Итэлма» не называли планируемые объемы производства, а также не уточняли, почему было решено не подниматься выше шестого класса точности, хотя выпуск плат седьмого класса в России вполне возможен. Генеральный директор НПП «Итэлма» Алексей Воробьев отметил лишь, что решение о выпуске печатных плат было принято в качестве ответа компании на растущий спрос на данную продукцию. «Только наша собственная потребность в печатных платах на 2023 г. составила 40 тыс. кв. м, а до 2030 г. нам будет необходимо в два раза больше кв. м. печатных плат в год, – сказал Воробьев. – При таких объемах требуется специальный высокотехнологичный процесс, поэтому мы решили подойти к вопросу основательно и создать предприятие, которое сможет удовлетворять эти нужды».

То пусто, то густо

Производство печатных плат в России образно можно сравнить с ожиданием автобуса – его то нет часами, то приезжают сразу несколько. В России на протяжении десятилетий отсутствовало суверенное по-настоящему массовое производство плат высокой точности – проще и дешевле было заказывать их в других странах, и чаще всего такие заказы получали китайские фабрики. В нынешнем виде отечественное производство способно удовлетворить лишь около 10% потребностей рынка.

Но в нынешних условиях, когда Запад отвернулся от России, и когда Китай то и дело следует его примеру, опасаясь вторичных санкций, в стране появилась потребность во внутреннем производстве печатных плат. Компании сразу же ринулись занимать эту нишу, и НПП «Итэлма» – не первая, кто решил наладить такое производство.

Например, в 2023 г. свой интерес к выпуску печатных плат проявила компания Yadro, больше известная как производитель серверов и систем хранения данных. Она запустила соответствующий цех на своем заводе в Дубне (Московская область) и развить производство вплоть до 4 млн кв. дм в год.

В этом же направлении работает и компания «Бештау Электроникс» – производитель системных блоков, мониторов, мышек и клавиатур.

В феврале 2024 г. CNews писал, что этим направлением бизнеса очень интересуется российский холдинг GS Group – он планировал к 2026 г. организовать производство мощностью до 5 млн кв. дм. в год, а это примерно 20% суммарного объема выпуска плат всеми ныне существующими в стране производителями.

В июне 2024 г. эта информация получила дополнительное подтверждение. Масштабное производство будет совместным предприятием – его создадут холдинг GS Group и производитель компьютерной техники «Аквариус» при непосредственной поддержке «Росатома», который также выступит основным заказчиком.

Единственным конкурентом предприятия окажется Китай, поскольку в планы новой компании входит выпуск плат вплоть до седьмого класса точности, а процесс их массового производства уже давно налажен в КНР, но не в России.