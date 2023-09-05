Российские вендоры электроники взмолились о пощаде. В стране нехватка печатных плат, без которых их не допустят до госзакупок

Российская ИТ-сфера ведет переговоры с властями о послаблениях в балльной системе признания электроники российской. С 2024 г. она не будет считаться таковой при наличии внутри нее печатных плат иностранного производства, но российские поставщики таких плат способны удовлетворить лишь 10% потребностей рынка. Если послаблений не будет, вендорам грозят массовые проблемы с госзакупками.

Чем проще, тем лучше

Российские производители электроники боятся новых правил балльной системы по признанию той или иной техники российской. Как пишет «Коммерсант», они хотят, чтобы в систему были внесены послабления, потому что российская промышленность пока не готова к нововведениям.

В частности, чтобы то или иное устройство имело шанс быть признанным российским, внутри него должны использоваться исключительно печатные платы отечественного производства. Если таковых нет, то нет и статуса, а также места в реестре отечественной электроники Минпромторга, а это сразу закрывает вендору доступ к госзакупкам.

Подталкивать государство к смягчению балльной системы начали очень крупные отечественные вендоры, притом не по одному, а сообща. Так, в начале сентября 2023 г. состоялось масштабное совещание Минцифры с представителями компаний «Байкал электроникс» (разработчик процессоров «Байкал»), «Аквариус» и Yadro (серверы, СХД, ПК), МЦСТ (процессоры Эльбрус») и ряда других. В мероприятии также участвовали сотрудники компании F+ Tech и АНО «Вычислительная техника».

Что обсуждалось на совещании

Основная повестка мероприятия, прошедшего 4 сентября 2023 г. (факт его проведения изданию подтвердило Минцифры) – это постоянно усложняющиеся условия признания электроники российской. Сделано это специально, чтобы стимулировать производителей разрабатывать и выпускать свою продукцию на территории России и как можно меньше задействовать в этом процессе иностранные компании. Это означает, что с течением времени минимальное количество баллов растет, как и сложность их получения.

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Все это прописано в постановлении Правительства России №719 от от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Документ в деталях описывает балльную систему, определяющая степень «российскости» той или иной продукции, включая электронику.

Вероятность внесения послаблений в балльную систему есть, и она сравнительно велика, потому что данное постановление – едва ли не рекордсмен по количеству внесенных в него правок. За восемь лет своего существования документ претерпел несколько десятков изменений.

Что беспокоит отрасль

Компании, участвовавшие в совещании с Минцифры, очень опасаются того, что с 2024 г. в российской электронике, чтобы ее признали таковой, больше нельзя будет использовать даже китайские печатные платы, хотя КНР к санкциям против России не примыкала. В частности, это очень беспокоит компании «Аквариус» и Yadro, утверждает неназванный источник «Коммерсанта».

По его словам, свою встревоженность надвигающимися изменениями компании объясняют тем, что российские печатные платы, в отличие от китайских – это дефицит. В настоящее время на рынке их недостаточно.

Если же новые требования вступят в силу раньше, чем российские вендоры успеют нарастить объемы выпуска печатных плат, то компании, выпускающие электронику, столкнутся с проблемами с госзакупками. Этого они не хотят, что и вынуждает их просить Минцифры о послаблениях.

Себе, но не другим

Пока одни компании, над которыми нависла реальная угроза получить массу проблем для своего бизнеса, хотят упрощения балльной системы, другие высказывают прямо противоположное мнение. С Yadro и «Аквариусом» категорически не согласна компания F+ Tech, производитель различной электроники, в апреле 2023 г. анонсировавшая, как сообщал CNews, планшеты и смартфоны под собственным брендом на базе ОС «Аврора».

«Наша позиция: никому не делать поблажек, – безапелляционно заявил изданию СЕО F+ Tech Михаил Волков. – F+ tech технологически готов к наращиванию локализации продуктов, использованию российских компонентов и соответствию требованиям, которые вступают в силу с 1 января 2024 г».

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Но в реальности российские производители печатных плат в настоящее время не в состоянии закрыть даже пятую часть потребностей отечественного рынка. В лучшем случае они смогут обеспечить лишь 10% от необходимого объема печатных плат, и это статистика «из первых уст». Об этом изданию открыто заявил Владимир Семенов, глава Консорциума производителей печатных плат, в числе участников которого – компании «Резонит», «Технотех» и GS Group подчеркивает, что сейчас производители плат способны удовлетворить не больше 10% потребностей гражданского сектора.

«Заказчики должны понимать, что для освоения новой номенклатуры и объемов, в которых они заинтересованы, необходимы дополнительные мощности и комфортная инвестиционная среда. В моменте мы не можем этого сделать», – подчеркнул Cеменов.

Все придет со временем

Российские производители электроники не только ищут российских поставщиков печатных плат, но и стремятся запустить собственный конвейер. В этом направлении идет компания «Бештау электроникс» – производитель мониторов, компьютеров и периферии. Первую очередь производства печатных плат компания намерена организовать весной 2024 г., сообщили в компании изданию.

Холдинг GS Group тоже намерен выпускать печатные платы – сейчас он ищет пути закупки необходимого оборудования, утверждают источники «Коммерсанта» в ИТ-сфере. Ранее CNews писал о стремлении холдинга наладить выпуск подложек для процессоров и построить завод по контрактному производству смартфонов.