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Легостаева Светлана



20.01.2025 Российские производители компьютерной техники за неполный год получили прибыль более 300 миллиардов 1
16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная 1
02.12.2024 В России на 40% выросли инвестиции в производство ИИ-серверов 1
29.11.2024 Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит 1
27.11.2024 Власти готовят норму, чтобы каждый второй монитор, продаваемый на госзакупках, был российским. Сейчас их доля 3% 1
21.11.2024 Производители электроники просят продлить упрощенный режим ввоза гаджетов и чипов в Россию 1
18.10.2024 Более трети производителей вычислительной техники в России снизили сроки поставок 1
23.09.2024 Компании – разработчики вычислительной техники наращивают RnD-мощности 1
12.08.2024 Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич» 1
07.08.2024 Власти продлят льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники 1
05.08.2024 В России хотят дать новые определения компьютерам и серверам 1
19.07.2024 «Аквариус» строит серверы на российских микроконтроллерах с ядром RISC-V 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 2
10.07.2024 Россиянам полюбились отечественные гаджеты. Последние полгода спрос на них стремительно растет 1
08.07.2024 Доля продаж отечественных мониторов в России увеличилась в 10 раз 1
28.06.2024 Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
17.05.2024 ПАКи, новый бренд ноутбуков и кадровые вопросы – как прошла встреча разработчиков и производителей 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
22.04.2024 Российский бизнес умоляет о послаблениях. Производители электроники просят накинуть «баллы российскости» за использование отечественных САПР 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
22.01.2024 В России вводят маркировку ноутбуков, смартфонов и печатных плат 1
27.12.2023 Власти вводят жесткие требования к реестру отечественного «железа». Возможны массовые чистки 1
04.12.2023 Госсектор с начала года потратил на отечественные ноутбуки и планшеты 14,5 миллиардов 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
05.09.2023 Российские вендоры электроники взмолились о пощаде. В стране нехватка печатных плат, без которых их не допустят до госзакупок 1

Публикаций - 82, упоминаний - 87

Легостаева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 33
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 45 27
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 22
8213 20
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 17
Ред Софт - Red Soft 700 16
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 16
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 16
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 15
Корус Консалтинг ГК 1216 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 78 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 15
Merlion iRU - Деловой офис 301 13
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 13
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 13
Intel Corporation 12197 9
AMD - Advanced Micro Devices 4231 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 8
ICL ГК 381 8
Базальт СПО - BaseALT 654 7
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 7
Ростех - Автоматика Концерн 1639 6
Ростелеком 9699 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 6
Норси-Транс - НТ 108 6
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 6
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 6
Samsung Electronics 10254 5
Apple Inc 12099 5
Huawei 3932 5
HP Inc. 5685 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 17
Лента - Сеть розничной торговли 2080 16
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 16
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 16
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 15
Силовые машины 111 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Шереметьево Хэндлинг 36 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
Почта России ПАО 2112 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 30
Федеральное казначейство России 1772 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 38 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Linux Foundation 185 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 47
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 33
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 18
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 17
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 16
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 16
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 16
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 16
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 15
Скрининг 150 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 15
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 10
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 8
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 28
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 15
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 82 15
БИС - ITQuick - Jumse 39 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 14
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 10
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 9
Linux OS 9936 7
Intel x86 - архитектура процессора 1856 7
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 7
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 5
FreePik 980 5
Новые облачные технологии - МойОфис 777 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 3
НКТ - Р7-Офис 380 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 3
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 67 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 3
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 30 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 2
ICL Partner Connect 3 2
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 35 2
Ланит - Treolan Irbis 127 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Сивцев Илья 140 19
Шадаев Максут 1008 17
Мельникова Алиса 90 17
Сергеев Сергей 138 16
Федоров Алексей 116 16
Киселев Сергей 59 16
Колесов Александр 54 15
Рустамов Рустам 412 15
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Демидов Сергей 127 15
Натрусов Артем 284 15
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Семенов Александр 144 15
Леонов Алексей 79 15
Гузовский Денис 68 15
Катамадзе Анна 101 15
Чурсин Дмитрий 61 15
Уткин Владислав 20 15
Добровинский Александр 35 15
Бурилов Андрей 105 15
Климов Андрей 72 15
Ульянов Николай 112 15
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Александров Александр 70 15
Булгаков Кирилл 104 15
Спирин Антон 61 15
Стоянов Алексей 41 15
Кусеров Олег 18 15
Луганцев Александр 51 15
Лобанов Максим 45 15
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Маркова Светлана 32 15
Ульянычев Матвей 36 15
Тятюшев Максим 97 15
Григоренко Вадим 40 15
Долгов Александр 33 15
Сергеева Наталья 39 15
Сазонов Максим 29 15
Конева Татьяна 19 15
Россия - РФ - Российская федерация 144186 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 12
Китай - Тайвань 3984 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Казахстан - Республика 5525 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 2
Армения - Республика 2280 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Европа Восточная 3075 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
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Малайзия 865 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 61
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 16
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 6
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 3
Экономический эффект 1067 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 3
Импортозамещение - параллельный импорт 480 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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