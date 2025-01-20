Легостаева Светлана

Российские производители компьютерной техники за неполный год получили прибыль более 300 миллиардов 1

Производители электроники просят продлить упрощенный режим ввоза гаджетов и чипов в Россию 1

Более трети производителей вычислительной техники в России снизили сроки поставок 1

Власти продлят льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники 1

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