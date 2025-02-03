Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику на 81%

К такому выводу пришли аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education). Данные были получены благодаря маркетинговому анализу и опросу целевой аудитории. Сравнивались показатели 2023 и 2024 гг.

По оценкам аналитиков MAED, спрос увеличился на 81% за счет повышения узнаваемости брендов и формирования лояльности у потребителей: интенсивные рекламные активности делают бренды более запоминающимся, а присутствие на полках магазинов укрепляет ощущение доступности и надежности. Это комплексно влияет на решение покупателя и стимулирует спрос, особенно если рекламные усилия сопровождены позитивным имиджем и репутацией самой компании.

Самую большую динамику показали следующие бренды: Fplus (ИТ-холдинг Fplus), Nemifist (Группа компаний «Аквариус»), Kvadra (Группа компаний Yadro), ICL-OSiO (группа компаний ICL), iRU (группа компаний Merlion)

При этом доли от общего спроса на категории товаров российской вычислительной техники распределились следующим образом: ноутбуки (37%), ПК (31%), планшеты (17%), периферия (9%), мобильные телефоны (6%)

«Спрос на продукцию российских брендов, представленную на полках магазинов и онлайн-платформ, продолжает расти, в том числе благодаря всесторонним маркетинговым усилиям компаний, направленным на повышение узнаваемости их брендов и продуктов. Компании активно поддерживают популярные спортивные проекты: отличный пример — партнерство Fplus с «Лигой героев» и IRU с Кубком сезона 2025 раллистов. Кроме того, они ведут активную работу в социальных сетях. Однако очень важно разрабатывать и проводить мероприятия по поддержке вычислительной техники российских брендов на государственном уровне», — сказала Светлана Легостаева, генеральный директор Консорциума «Вычислительная техника».

«Спрос на ноутбуки российского производства неуклонно растет: так мы видим динамику с 8% в 2023 г. до 12-15% в 2024 ш. Это происходит за счет многих факторов: широкое предложение со стороны российских производителей, часть из которых начали создавать продукт не только для B2B-сегмента, но и обратили свое внимание на B2C; растущее доверие к российским брендам у розничных покупателей. В 2025 г. мы ожидаем сохранение этого тренда, рост продаж и увеличение доли ноутбуков российских производителей как минимум до 18-20%, чему будет способствовать развитие локального производства, наличие гарантии и доступность сервисной поддержки. Достаточно большой потенциал мы видим в среднем ценовом сегменте и выше, где доля отечественных брендов пока невелика.

Нельзя не упомянуть факторы, сдерживающие рост: ими могут выступить текущие макроэкономические ограничения с одной стороны и активность азиатских брендов с другой. Однако преодоление этих вызовов поможет серьезным отечественным производителям развиваться и усиливать свою экспертизу», – отметил Иван Пайков, заместитель генерального директора по развитию собственных торговых марок производителя электроники Fplus.