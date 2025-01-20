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Ultimate Education MAED Academy онлайн-школа маркетинга



20.01.2025 Российские производители компьютерной техники за неполный год получили прибыль более 300 миллиардов 1
09.10.2024 На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники 1
03.04.2024 Образовательный холдинг Ultimate Education выкупил 100% МИИН 1
27.10.2023 Роман Янковский назначен академическим директором Moscow Digital School 1
28.11.2022 Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ultimate Education и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 7 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 98 1
МегаФон Цифровой юрист 5 1
Мельников Алексей 61 1
Чаплыгина Евгения 2 1
Захаров Дмитрий 46 1
Подлипский Никита 2 1
Янковский Роман 3 1
Мосейкин Павел 4 1
Панов Александр 9 1
Журавлев Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Цифровое право - Цифровые права 115 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 22 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 3
Ultimate Education - Bang Bang Education 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Ultimate Education - Fashion Factory 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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