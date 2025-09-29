Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183741
ИКТ 14291
Организации 11097
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26271
Персоны 78933
География 2960
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Чаплыгина Евгения


УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 Что интересного покажут на выставке «Электроника России»? 1
20.11.2024 Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки 1
09.10.2024 На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чаплыгина Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 325 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 53 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 102 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 17 1
Центр ВОСПИ - Центр волоконно-оптических систем передачи информации 2 1
Sorb Engineering - Сорб Инжиниринг 2 1
Макро Групп - Макро ЕМС 3 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 939 1
Рикор Холдинг - Rikor 147 1
ХайТэк - Hi-Tech 218 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 115 1
Т8 НТЦ 101 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 365 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 62 1
Цифровые решения НПП 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1971 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Комус 103 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 23 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3299 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12595 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1885 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 2
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 8 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14452 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1784 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3201 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22142 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16548 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21606 1
Стандартизация - Standardization 2209 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1531 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3132 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 1
Электронный билет - e-ticket 172 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1208 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55513 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25225 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1545 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 103 1
Desten Computers - Desten CyberBook 8 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1950 1
Россия - РФ - Российская федерация 153606 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18292 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54060 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50427 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31216 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10488 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5930 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19912 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25473 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 486 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6147 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 6 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386538, в очереди разбора - 729829.
Создано именных указателей - 183741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще