На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники

26-28 ноября в «Крокус Экспо» в Москве пройдет Третья Международная выставка-форум «Электроника России». Мероприятие ориентировано на продвижение отечественного производства радиоэлектронной продукции и соберет на своей площадке производителей, поставщиков, отраслевых регуляторов, покупателей и специалистов всех уровней для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и налаживания торговых отношений.



Новые тренды

В этом году в выставке примут участие более 150 участников. В их числе крупнейшие компании радиоэлектронной промышленности — «Глобал инжиниринг», «Диагностика-М», «Концерн Гудвин», «Санкт-Петербургский центр „ЭЛМА“», Fplus, Холдинг Т1 и другие. Мероприятие пройдет при поддержке Минпромторга России.

«Наибольший рост участников наблюдается в сегменте электронных компонентов, в том числе оборудования и материалов для их производства. Это отражает текущие тенденции в отрасли, где идет активное развитие технологий и увеличение спроса на высококачественную вычислительную технику. Российские инженеры и производители начали больше ориентироваться на импортозамещение, что требует активного предложения отечественных компонентов», — рассказала директор Международной выставки-форума «Электроника России» Евгения Чаплыгина.

Новым трендом в области электроники, также отразившимся на составе участников выставки, стала рост сегмента отечественной вычислительной техники. Спрос на нее с начала года, по данным MAED, удвоился. Россияне активно интересуются российскими ноутбуками, компьютерами и смартфонами. В первую очередь это связано с уходом из страны ряда иностранных брендов, привычных для потребителя.

В этом году в выставке примут участие более 150 участников

Среди компаний, которые будут представлять раздел «Вычислительная техника» на выставке, фигурируют ГК «Билтех», «Рикор Электроникс», Fplus, «Макро ЕМС», «Комус», «Макс групп», «НОВО», «Мастер-Ключ» и другие. Сегодня они активно развивают линейки своей продукции, которые обещают показать на стендах.

«Российские производители активно реагируют на изменяющийся спрос и приспосабливаются к потребностям рынка, предоставляя конкурентоспособные альтернативы. Такой фокус на отечественную продукцию проявляется не только в количественном росте участников, но и в качестве представляемых технологий, что, безусловно, повышает интерес со стороны посетителей», — подчеркнула Евгения Чаплыгина.

В фокусе — технологический суверенитет

При производстве вычислительной техники очень важна грамотная кооперация между ее производителями и разработчиками электронной компонентной базы. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках деловой программы выставки. Организатором дискуссии на данную тему выступит официальный партнер выставки консорциум «Базис».

Также в рамках мероприятия при активном участии представителей исполнительной власти и ключевых игроков рынка пройдет Межотраслевой форум, который откроется пленарным заседанием на тему «Электроника в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации».

Официальный партнер выставки АКРП - Консорциум дизайн-центров проведет ряд кооперационных сессий для развития спроса на отечественную электронную компонентную базу в сегментах «Автоэлектроника», «Измерительные приборы», «Датчики». В рамках программы также состоятся дискуссии по тематике развития балльной системы, новых бизнес-моделей для отрасли, подходов к принципиальному росту объема сбыта продукции активно развивающихся производств.

Кроме того, для участников будут проведены презентации различных каталогов, в том числе каталогов российских модулей и датчиков, разработанных для гражданского рынка.

«Электроника России» — это не только витрина новинок отечественной радиоэлектроники, но и место, где участники могут установить новые деловые контакты и найти возможности для стратегического партнерства. Мы даем возможность каждой отечественной компании почувствовать гордость за свои достижения и достижения коллег на пути возрождения российской электронной промышленности», — заключает Евгения Чаплыгина.

Получить билет и пройти регистрацию на выставку «Электроника России» можно на официальном сайте мероприятия.