Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183739
ИКТ 14291
Организации 11097
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26271
Персоны 78932
География 2960
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) ЛУКойл-Нефтегазстрой

Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой

УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 Что интересного покажут на выставке «Электроника России»? 1
09.10.2024 На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники 1
11.11.2022 Посетите первую выставку электронной продукции российского производства «Электроника России» 1
14.10.2015 Как с помощью СЭД EOS for SharePoint объединить головной офис и филиалы: опыт «Глобалстрой-Инжиниринг» 1
14.09.2015 «Глобалстрой-Инжиниринг» перешел на EOS for SharePoint 3
09.07.2013 Количество торгов в системе торговли B2B-Center увеличилось на 25% 1
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» 1
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1184 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 325 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
Xerox - The Haloid Company 1147 1
SAP CIS - САП СНГ 861 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 195 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Microsoft Corporation 25066 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 254 1
Oracle Corporation 6809 1
ПМСофт 60 1
OpenText - Hummingbird 50 1
Инфострой - Infostroy 9 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 53 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 53 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 365 1
DS-Robotics - ДС-Роботикс 2 1
Мегаполис-Телеком 5 1
Макро Групп - Макро ЕМС 3 1
ГЕРЦ 1 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 498 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 486 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
Возрождение - Коммерческий банк 348 1
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7928 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 840 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 103 1
Татнефть 235 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Мосэнерго ПАО 129 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 305 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Силовые машины 142 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 541 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 51 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 91 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 292 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 979 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 70 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 198 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 36 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
Мастер-Банк 35 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород 5 1
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 1 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2662 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3299 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5119 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3482 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2789 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1117 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 153 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5156 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4723 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
Федеральное собрание Российской Федерации 307 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 8 2
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 69 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13133 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33142 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 449 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13259 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25590 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11145 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22142 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3201 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1784 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14452 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30604 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7109 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5119 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4809 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12762 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71023 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5395 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 857 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9975 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12758 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3336 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1531 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4606 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9162 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9917 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16705 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6676 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25225 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 179 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16548 1
Электронный билет - e-ticket 172 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3993 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 463 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1545 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 103 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 539 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3455 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4412 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11073 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1471 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Сикерин Андрей 2 2
Полнарева Лариса 1 1
Забродин Алексей 17 1
Каллаур Галина 1 1
Чупина Екатерина 1 1
Соколова Наталья 19 1
Лысцев Сергей 1 1
Бойко Андрей 56 1
Бушуев Сергей 3 1
Цветков Александр 13 1
Крутых Федор 1 1
Чаплыгина Евгения 3 1
Аминевская Кристина 1 1
Faris Richard - Фарис Ричард 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153606 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45096 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 2
Болгария - Республика 783 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 950 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 916 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 324 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13489 1
Япония 13442 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7961 1
Украина 7738 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 748 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1428 1
Евразия - Евразийский континент 623 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 126 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18292 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31216 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54060 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11311 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8841 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6199 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1268 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50427 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25473 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5930 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17118 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8192 1
СРО - саморегулируемые организации 104 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 969 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1706 1
Образование в России 2492 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2230 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 183 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1319 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5789 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10488 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3128 1
СК Пресс 17 1
Открытые системы ИД 175 1
НГС - Новости Новосибирска 13 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 273 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 225 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 32 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386534, в очереди разбора - 729838.
Создано именных указателей - 183739.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще