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Интер РАО Нижневартовская ГРЭС

Интер РАО - Нижневартовская ГРЭС

УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Крупная российская ГРЭС переходит с Oracle на «1С» 2
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» 1
04.06.2012 Softline внедрила Software Asset Management в «Нижневартовской ГРЭС» 2
18.01.2007 МТС привлекает предприятия ТЭК 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Интер РАО и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6790 2
Microsoft Corporation 24987 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13534 1
Softline - Софтлайн 3071 1
ПМСофт 60 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 20 1
Инфострой - Infostroy 9 1
8638 1
Интер РАО ИТ - Интер РАО Информационные технологии 5 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Роснефть НК - нефтяная компания 523 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 280 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 964 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 284 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 307 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 51 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 192 1
Лукойл Западная Сибирь - КогалымнефтегазТПП 5 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 36 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 7 1
Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород 5 1
РусГазИнжиниринг 3 1
Роснефть - РН-Самаранефтехимпроект 2 1
АНХП - АнгарскНефтеХимПроект 1 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2071 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
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SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 252 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 164 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3262 1
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Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1465 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 314 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
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