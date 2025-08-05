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Интер РАО Нижневартовская ГРЭС
УПОМИНАНИЯ
Интер РАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2071 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
|Соколова Наталья 19 1
|Бушуев Сергей 3 1
|Забродин Алексей 17 1
|Цветков Александр 13 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Лысцев Сергей 1 1
|Полнарева Лариса 1 1
|Салтыков Евгений 2 1
|Каллаур Галина 1 1
|Чупина Екатерина 1 1
|Крутых Федор 1 1
|Аминевская Кристина 1 1
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