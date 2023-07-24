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Гидроэнергетика Hydropower ГРЭС гидроэлектростанции гидроэнергетическая технология hydroelectric power plants

Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants

Энергия воды и царь-мельница. Водяные мельницы оказались наиболее эффективными из традиционных преобразователей энергии. Их производительность была даже выше, чем у лучших паровых машин. Никакой другой традиционный первичный движитель не мог обеспечить постоянную мощность и водяные мельницы были незаменимы на ранних стадиях индустриализации Большая часть водяных машин продолжала работать даже после того, как сначала пар, а затем электричество вышли на первые роли. В 1850 году водяные мельницы в США давали около 2,4 ПДж, в 2,25 раза больше, чем паровые двигатели на угле. Еще в 1925 году 35 500 водяных мельниц работали в Германии. Самым большим колесом в мире стала «Леди Изабелла», спроектированная Робертом Казементом в 1854 году и установленная Great Laxey Mining Company на острове Мэн, чтобы откачивать воду из шахт Лекси. Это верхнебойное колесо с диаметром в 21,9 м и шириной в 1,85 м имело 48 деревянных спиц (9,75 м длиной). Теоретическая пиковая мощность колеса была около 427 кВт. «Леди Изабелла» работала до 1926 года. Книга: «Энергия и цивилизация», Вацлав Смил. Энергия воды и царь-мельница. Водяные мельницы оказались наиболее эффективными из традиционных преобразователей энергии. Их производительность была даже выше, чем у лучших паровых машин. Никакой другой традиционный первичный движитель не мог обеспечить постоянную мощность и водяные мельницы были незаменимы на ранних стадиях индустриализации Большая часть водяных машин продолжала работать даже после того, как сначала пар, а затем электричество вышли на первые роли. В 1850 году водяные мельницы в США давали около 2,4 ПДж, в 2,25 раза больше, чем паровые двигатели на угле. Еще в 1925 году 35 500 водяных мельниц работали в Германии. Самым большим колесом в мире стала «Леди Изабелла», спроектированная Робертом Казементом в 1854 году и установленная Great Laxey Mining Company на острове Мэн, чтобы откачивать воду из шахт Лекси. Это верхнебойное колесо с диаметром в 21,9 м и шириной в 1,85 м имело 48 деревянных спиц (9,75 м длиной). Теоретическая пиковая мощность колеса была около 427 кВт. «Леди Изабелла» работала до 1926 года. Книга: «Энергия и цивилизация», Вацлав Смил.
"На открытии колхозной электростанции", 1952 г. Дейнека Александр Александрович (1899–1969) "На открытии колхозной электростанции", 1952 г. Дейнека Александр Александрович (1899–1969)
Энергия воды и царь-мельница. Водяные мельницы оказались наиболее эффективными из традиционных преобразователей энергии. Их производительность была даже выше, чем у лучших паровых машин. Никакой другой традиционный первичный движитель не мог обеспечить постоянную мощность и водяные мельницы были незаменимы на ранних стадиях индустриализации Большая часть водяных машин продолжала работать даже после того, как сначала пар, а затем электричество вышли на первые роли. В 1850 году водяные мельницы в США давали около 2,4 ПДж, в 2,25 раза больше, чем паровые двигатели на угле. Еще в 1925 году 35 500 водяных мельниц работали в Германии. Самым большим колесом в мире стала «Леди Изабелла», спроектированная Робертом Казементом в 1854 году и установленная Great Laxey Mining Company на острове Мэн, чтобы откачивать воду из шахт Лекси. Это верхнебойное колесо с диаметром в 21,9 м и шириной в 1,85 м имело 48 деревянных спиц (9,75 м длиной). Теоретическая пиковая мощность колеса была около 427 кВт. «Леди Изабелла» работала до 1926 года. Книга: «Энергия и цивилизация», Вацлав Смил.


24.07.2023 Автоматизирован новый энергоблок Кармановской ГРЭС

Компания «КРУГ» участвует в техническом перевооружении питательных турбонасосных агрегатов (ПТНА) энергоблока СВПТ-340-1000 № 1 Кармановской ГРЭС – очередном этапе масштабной программы по замене устаревших питательных насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании. В рамках данной программы внедрена автоматизированная си
27.02.2023 «Круг» участвует в техперевооружении энергоблоков Кармановской ГРЭС

Компания «Круг» объявила о своем участии в техническом перевооружении питательных турбонасосных агрегатов (ПТНА) энергоблока №6 Кармановской ГРЭС – очередном этапе программы по замене устаревших питательных насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании. В рамках данной программы внедрена автоматизированная система управ
07.11.2016 «Мегафон» развернул комплекс мобильной связи на Челябинской ГРЭС

«Мегафон» объявил о развертывании дополнительной сети на базе мобильного комплекса в канун официального открытия Челябинской ГРЭС. Как рассказали CNews в компании, в период официального открытия Челябинской ГРЭС объем интернет-трафика в мобильной сети «Мегафона» с территории промышленных зон за 2 дня превысил

18.02.2016 «МегаФон» организовал телекоммуникационную инфраструктуру на территории нового энергоблока Челябинской ГРЭС

Компания «МегаФон» победила в тендере на предоставление услуг связи для расширяемой части Челябинской ГРЭС ОАО «Фортум» - крупнейшей энергетической компании Урала и Западной Сибири. Оператор организовал телекоммуникационную инфраструктуру на территории нового энергоблока №1 в Челябинске. На пер
15.12.2015 МТС обеспечила связью строителей Сахалинской ГРЭС-2

Компания МТС объявила о реализации проекта по строительству телекоммуникационной инфраструктуры для будущей Сахалинской ГРЭС-2. В результате проведенных работ мобильная связь впервые стала доступна рабочим, возводящим новый объект на территории более 50 гектар. Оборудование МТС обеспечивает устойчивую голосовую

04.06.2012 Softline внедрила Software Asset Management в «Нижневартовской ГРЭС»

Компания Softline сообщила об успешном завершении проекта по внедрению технологии управления программным обеспечением — Software Asset Management (SAM) — для «Нижневартовской ГРЭС». Внедрение SAM позволило электростанции не только минимизировать юридические и деловые риски, но и сократить капитальные расходы ИТ-бюджета. Теперь уровень зрелости SAM в компании — рацио
01.02.2012 «Белтел» завершил реконструкцию сети проводной телефонии «Молдавской ГРЭС»

Системный интегратор «Белтел» объявил о завершении масштабного проекта реконструкции телекоммуникационной инфраструктуры крупнейшей в Европе тепловой электростанции «Молдавская ГРЭС», вошедшей в 2005 г. в состав Российского энергетического холдинга «Интер РАО ЕЭС». Новая сеть проводной телефонии общей емкостью более 1800 номеров построена на базе пяти УПАТС производст
07.06.2010 Череповецкая ГРЭС расширяет масштабы СЭД «Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что Череповецкая ГРЭС (филиал «ОГК-6») в рамках проекта по переходу к электронному документообороту приобрела дополнительные лицензии системы электронного документооборота «Дело». По информации ЭОС, система «Де
12.03.2009 Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС внедряют СЭД «Дело»

Компания Электронные Офисные Системы (ЭОС) сообщила о том, что Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС – филиалы ОАО «Генерирующая компания» (дочерняя структура холдинга «Татэнерго») расширяют масштабы использования системы электронного документооборота «Дело» в рамках пр
22.05.2007 На Новочеркасской ГРЭС будет реализована технология ЦКС

В ближайшие дни состоится церемония закладки первого камня энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭС. Энергоблок будет работать на передовой технологии ЦКС (циркулирующий кипящий слой). Мощность турбины энергоблока составит 330 МВт, энергоблок должен работать на местном угле, который буде
06.02.2007 На российских ГРЭС внедряется новая технология сжигания угля

На Черепецкой ГРЭС (Подмосковье) готовится реконструкция, в рамках которой началось проектирование двух энергоблоков по 225 МВт с котлами с ЦКС (циркулирующим кипящим слоем), сообщает агентство новостей Акад
25.01.2007 «ОГК-1» автоматизирует бухгалтерский и налоговый учет

В «Пермской ГРЭС», филиале «ОГК-1», создана автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета, интегрированная с действующей корпоративной системой управления. В настоящее время рассматриваются

11.01.2007 ОГК-2: тотальное внедрение SAP

Проект по внедрению АСУ финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) на Сургутской ГРЭС-1 реализован специалистами ОГК-2 и консалтинговой компанией OXS на базе программного обеспечения SAP. Это первый шаг к реализации ИТ-стратегии ОГК-2, которая направлена на комплексную авто
06.12.2006 Невинномысская ГРЭС ввела в промышленную эксплуатацию ССПИ АСТУ

Система сбора и передачи телемеханической информации на Невинномысской ГРЭС запущена в промышленную эксплуатацию. В установленный срок на Невинномысской ГРЭС (ОГК-5) запущена в промышленную эксплуатацию «Система сбора и передачи телемеханической информации»
07.08.2006 "ГВЦ Энергетики" поставит компьютеры для "Костромской ГРЭС"

«ГВЦ Энергетики» выиграл открытый конкурс на поставку компьютеров и оргтехники для нужд «Костромской ГРЭС» (филиал «Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии»). В соответствии с критериями и процедурами оценки предложение Центра отраслевых поставок «ГВЦ Энергетики» признана л
29.05.2006 Стратегия развития ИТ в электроэнергетике. Опыт ОГК-2

года было создано ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2). В настоящее время ОГК-2 объединяет акции пяти крупных федеральных тепловых электрических станций Псковской ГРЭС, Серовской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Троицкой ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1, совокупная мощность которых превышает 8,5 ГВт. Евгений Ровных: Развитие нового бизнеса

07.12.2005 Псковская ГРЭС автоматизировала учет электроэнергии

Компания "АйТи" вместе со своим партнером, фирмой «ЭнергоСервисПроект», завершила внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на Псковской ГРЭС, входящей в состав объединенной энергосистемы Северо-Запада. Внедрение АСКУЭ позволило Псковской ГРЭС выйти на оптовый рынок электроэнергии и вести точный учет объемов реализуемой э
18.11.2005 Axapta в энергетике

В связи с реорганизацией энергетического комплекса и выходом на нерегулируемый рынок от предприятий, в том числе и от “Березовской ГРЭС-1”, потребовалось организовать свою работу таким образом, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям рынка быстрее конкурентов и с наименьшими затратами. Предпосылки внедрения АСУП Сейча
03.10.2005 Невинномысская ГРЭС внедрит систему СПИ

Компания «Крок» победила в открытом конкурсе на внедрение системы сбора и передачи телемеханической информации (ССПИ) Невинномысской ГРЭС. Партнером «Крок» по реализации проекта будет новосибирская компания «Эма», разработчик информационно-управляющей системы энергетического комплекса на промышленных предприятиях и объектах

08.06.2005 Конаковская ГРЭС модернизировала учет электроэнергии

«Оптима-интеграция» объявляет о завершении проекта модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на Конаковской ГРЭС. Необходимость создания на Конаковской ГРЭС автоматизированной системы учета электроэнергии продиктована требованиями проводимой сегодня реформы энергетической отрасли. Среди них &#
19.08.2004 Невинномысская ГРЭС внедрила "1С:Предприятие"

Невинномысская ГРЭС внедрила платформу «1С:Предприятие». Проект проводился при участии компании «Прагма плюс». На начальном этапе были произведены поставка серверного оборудования, лицензирование и настройка

23.04.2004 OXS автоматизирует бизнес-процессы Березовской ГРЭС

Компания OXS заключила контракт на проведение проектных работ для Березовской ГРЭС. Право на разработку и внедрение АСУП на тепловой станции OXS получила, победив в тендере, результаты которого были объявлены в феврале 2004 года. На Березовской ГРЭС будет создана

24.03.2004 Oracle реализует проекты по построению КИС в крупнейших компаниях России

ОАО «Пермская ГРЭС», крупнейший поставщик электроэнергии в Уральском регионе, представительство Oracle СНГ и системный интегратор «Борлас» объявили о завершении первого этапа проекта построения КИС управлени
29.10.2003 IBS модернизирует ЛВС Костромской ГРЭС

Компания IBS заключила соглашение с Костромской ГРЭС о модернизации комплекса локально-вычислительных сетей. Заключение соглашения явилось результатом победы IBS в закрытом тендере, в котором принимал участие ряд российских ИТ-компаний. Осно

Публикаций - 54, упоминаний - 54

Гидроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:

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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 2
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Directum СЭД - ECM-система 293 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 2
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Microsoft Windows 15656 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Outlook 1390 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
DeviceLock DLP 81 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Microsoft Hololens 74 1
ЭОС Дело СЭД 207 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 141 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
ЭОС Дело-web 209 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 98 1
Microsoft Dynamics 1175 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Citrix XenDesktop 97 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 21 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 33 1
1С:Торговля и Склад 70 1
Ротек Прана - Система прогностики состояния оборудования 9 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 21 1
Чубайс Анатолий 212 2
Воронин Вячеслав 2 2
Вах Евгений 3 2
Солонин Сергей 104 1
Семенов Александр 144 1
Шевелев Юрий 1 1
Солонин Виталий 89 1
Осадчая Ирина 64 1
Корнеева Ксения 31 1
Митюнин Владимир 6 1
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Козлов Дмитрий 23 1
Тихонравов Андрей 15 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Мельников Александр 86 1
Вольпе Борис 91 1
Шлыков Алексей 45 1
Макаров Владимир 73 1
Марченко Антон 12 1
Андреев Юрий 1 1
Васильев Павел 14 1
Krieger Ralph - Кригер Ральф 1 1
Баранова Елена 6 1
Щербаков Борис 47 1
Иванов Евгений 42 1
Конусов Андрей 86 1
Дыль Андрей 2 1
Нурмухометов Артур 12 1
Зеров Александр 2 1
Лифшиц Михаил 5 1
Емельянов Дмитрий 7 1
Разуваев Владимир 18 1
Захаркина Ольга 24 1
Ершов Сергей 15 1
Гайдаенко Олег 8 1
Киселёв Павел 6 1
Кирпищиков Николай 1 1
Ровных Евгений 3 1
Салтыков Евгений 2 1
Бозумбаев Канат 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
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Европа 21767 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 4
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 3
Россия - СФО - Кемеровская область 897 3
Россия - СЗФО - Псковская область 629 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Украина 7608 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 59 2
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Япония 13282 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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