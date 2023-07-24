Гидроэнергетика Hydropower ГРЭС гидроэлектростанции гидроэнергетическая технология hydroelectric power plants
|24.07.2023
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Автоматизирован новый энергоблок Кармановской ГРЭС
Компания «КРУГ» участвует в техническом перевооружении питательных турбонасосных агрегатов (ПТНА) энергоблока СВПТ-340-1000 № 1 Кармановской ГРЭС – очередном этапе масштабной программы по замене устаревших питательных насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании. В рамках данной программы внедрена автоматизированная си
|27.02.2023
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«Круг» участвует в техперевооружении энергоблоков Кармановской ГРЭС
Компания «Круг» объявила о своем участии в техническом перевооружении питательных турбонасосных агрегатов (ПТНА) энергоблока №6 Кармановской ГРЭС – очередном этапе программы по замене устаревших питательных насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании. В рамках данной программы внедрена автоматизированная система управ
|07.11.2016
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«Мегафон» развернул комплекс мобильной связи на Челябинской ГРЭС
«Мегафон» объявил о развертывании дополнительной сети на базе мобильного комплекса в канун официального открытия Челябинской ГРЭС. Как рассказали CNews в компании, в период официального открытия Челябинской ГРЭС объем интернет-трафика в мобильной сети «Мегафона» с территории промышленных зон за 2 дня превысил
|18.02.2016
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«МегаФон» организовал телекоммуникационную инфраструктуру на территории нового энергоблока Челябинской ГРЭС
Компания «МегаФон» победила в тендере на предоставление услуг связи для расширяемой части Челябинской ГРЭС ОАО «Фортум» - крупнейшей энергетической компании Урала и Западной Сибири. Оператор организовал телекоммуникационную инфраструктуру на территории нового энергоблока №1 в Челябинске. На пер
|15.12.2015
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МТС обеспечила связью строителей Сахалинской ГРЭС-2
Компания МТС объявила о реализации проекта по строительству телекоммуникационной инфраструктуры для будущей Сахалинской ГРЭС-2. В результате проведенных работ мобильная связь впервые стала доступна рабочим, возводящим новый объект на территории более 50 гектар. Оборудование МТС обеспечивает устойчивую голосовую
|04.06.2012
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Softline внедрила Software Asset Management в «Нижневартовской ГРЭС»
Компания Softline сообщила об успешном завершении проекта по внедрению технологии управления программным обеспечением — Software Asset Management (SAM) — для «Нижневартовской ГРЭС». Внедрение SAM позволило электростанции не только минимизировать юридические и деловые риски, но и сократить капитальные расходы ИТ-бюджета. Теперь уровень зрелости SAM в компании — рацио
|01.02.2012
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«Белтел» завершил реконструкцию сети проводной телефонии «Молдавской ГРЭС»
Системный интегратор «Белтел» объявил о завершении масштабного проекта реконструкции телекоммуникационной инфраструктуры крупнейшей в Европе тепловой электростанции «Молдавская ГРЭС», вошедшей в 2005 г. в состав Российского энергетического холдинга «Интер РАО ЕЭС». Новая сеть проводной телефонии общей емкостью более 1800 номеров построена на базе пяти УПАТС производст
|07.06.2010
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Череповецкая ГРЭС расширяет масштабы СЭД «Дело»
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что Череповецкая ГРЭС (филиал «ОГК-6») в рамках проекта по переходу к электронному документообороту приобрела дополнительные лицензии системы электронного документооборота «Дело». По информации ЭОС, система «Де
|12.03.2009
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Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС внедряют СЭД «Дело»
Компания Электронные Офисные Системы (ЭОС) сообщила о том, что Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС – филиалы ОАО «Генерирующая компания» (дочерняя структура холдинга «Татэнерго») расширяют масштабы использования системы электронного документооборота «Дело» в рамках пр
|22.05.2007
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На Новочеркасской ГРЭС будет реализована технология ЦКС
В ближайшие дни состоится церемония закладки первого камня энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭС. Энергоблок будет работать на передовой технологии ЦКС (циркулирующий кипящий слой). Мощность турбины энергоблока составит 330 МВт, энергоблок должен работать на местном угле, который буде
|06.02.2007
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На российских ГРЭС внедряется новая технология сжигания угля
На Черепецкой ГРЭС (Подмосковье) готовится реконструкция, в рамках которой началось проектирование двух энергоблоков по 225 МВт с котлами с ЦКС (циркулирующим кипящим слоем), сообщает агентство новостей Акад
|25.01.2007
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«ОГК-1» автоматизирует бухгалтерский и налоговый учет
В «Пермской ГРЭС», филиале «ОГК-1», создана автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета, интегрированная с действующей корпоративной системой управления. В настоящее время рассматриваются
|11.01.2007
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ОГК-2: тотальное внедрение SAP
Проект по внедрению АСУ финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) на Сургутской ГРЭС-1 реализован специалистами ОГК-2 и консалтинговой компанией OXS на базе программного обеспечения SAP. Это первый шаг к реализации ИТ-стратегии ОГК-2, которая направлена на комплексную авто
|06.12.2006
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Невинномысская ГРЭС ввела в промышленную эксплуатацию ССПИ АСТУ
Система сбора и передачи телемеханической информации на Невинномысской ГРЭС запущена в промышленную эксплуатацию. В установленный срок на Невинномысской ГРЭС (ОГК-5) запущена в промышленную эксплуатацию «Система сбора и передачи телемеханической информации»
|07.08.2006
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"ГВЦ Энергетики" поставит компьютеры для "Костромской ГРЭС"
«ГВЦ Энергетики» выиграл открытый конкурс на поставку компьютеров и оргтехники для нужд «Костромской ГРЭС» (филиал «Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии»). В соответствии с критериями и процедурами оценки предложение Центра отраслевых поставок «ГВЦ Энергетики» признана л
|29.05.2006
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Стратегия развития ИТ в электроэнергетике. Опыт ОГК-2
года было создано ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2). В настоящее время ОГК-2 объединяет акции пяти крупных федеральных тепловых электрических станций Псковской ГРЭС, Серовской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Троицкой ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1, совокупная мощность которых превышает 8,5 ГВт. Евгений Ровных: Развитие нового бизнеса
|07.12.2005
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Псковская ГРЭС автоматизировала учет электроэнергии
Компания "АйТи" вместе со своим партнером, фирмой «ЭнергоСервисПроект», завершила внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на Псковской ГРЭС, входящей в состав объединенной энергосистемы Северо-Запада. Внедрение АСКУЭ позволило Псковской ГРЭС выйти на оптовый рынок электроэнергии и вести точный учет объемов реализуемой э
|18.11.2005
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Axapta в энергетике
В связи с реорганизацией энергетического комплекса и выходом на нерегулируемый рынок от предприятий, в том числе и от “Березовской ГРЭС-1”, потребовалось организовать свою работу таким образом, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям рынка быстрее конкурентов и с наименьшими затратами. Предпосылки внедрения АСУП Сейча
|03.10.2005
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Невинномысская ГРЭС внедрит систему СПИ
Компания «Крок» победила в открытом конкурсе на внедрение системы сбора и передачи телемеханической информации (ССПИ) Невинномысской ГРЭС. Партнером «Крок» по реализации проекта будет новосибирская компания «Эма», разработчик информационно-управляющей системы энергетического комплекса на промышленных предприятиях и объектах
|08.06.2005
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Конаковская ГРЭС модернизировала учет электроэнергии
«Оптима-интеграция» объявляет о завершении проекта модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на Конаковской ГРЭС. Необходимость создания на Конаковской ГРЭС автоматизированной системы учета электроэнергии продиктована требованиями проводимой сегодня реформы энергетической отрасли. Среди них &#
|19.08.2004
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Невинномысская ГРЭС внедрила "1С:Предприятие"
Невинномысская ГРЭС внедрила платформу «1С:Предприятие». Проект проводился при участии компании «Прагма плюс». На начальном этапе были произведены поставка серверного оборудования, лицензирование и настройка
|23.04.2004
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OXS автоматизирует бизнес-процессы Березовской ГРЭС
Компания OXS заключила контракт на проведение проектных работ для Березовской ГРЭС. Право на разработку и внедрение АСУП на тепловой станции OXS получила, победив в тендере, результаты которого были объявлены в феврале 2004 года. На Березовской ГРЭС будет создана
|24.03.2004
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Oracle реализует проекты по построению КИС в крупнейших компаниях России
ОАО «Пермская ГРЭС», крупнейший поставщик электроэнергии в Уральском регионе, представительство Oracle СНГ и системный интегратор «Борлас» объявили о завершении первого этапа проекта построения КИС управлени
|29.10.2003
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IBS модернизирует ЛВС Костромской ГРЭС
Компания IBS заключила соглашение с Костромской ГРЭС о модернизации комплекса локально-вычислительных сетей. Заключение соглашения явилось результатом победы IBS в закрытом тендере, в котором принимал участие ряд российских ИТ-компаний. Осно
Гидроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:
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