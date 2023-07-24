Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants

Автоматизирован новый энергоблок Кармановской ГРЭС Компания «КРУГ» участвует в техническом перевооружении питательных турбонасосных агрегатов (ПТНА) энергоблока СВПТ-340-1000 № 1 Кармановской ГРЭС – очередном этапе масштабной программы по замене устаревших питательных насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании. В рамках данной программы внедрена автоматизированная си

«Круг» участвует в техперевооружении энергоблоков Кармановской ГРЭС Компания «Круг» объявила о своем участии в техническом перевооружении питательных турбонасосных агрегатов (ПТНА) энергоблока №6 Кармановской ГРЭС – очередном этапе программы по замене устаревших питательных насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании. В рамках данной программы внедрена автоматизированная система управ

«Мегафон» развернул комплекс мобильной связи на Челябинской ГРЭС «Мегафон» объявил о развертывании дополнительной сети на базе мобильного комплекса в канун официального открытия Челябинской ГРЭС. Как рассказали CNews в компании, в период официального открытия Челябинской ГРЭС объем интернет-трафика в мобильной сети «Мегафона» с территории промышленных зон за 2 дня превысил

«МегаФон» организовал телекоммуникационную инфраструктуру на территории нового энергоблока Челябинской ГРЭС Компания «МегаФон» победила в тендере на предоставление услуг связи для расширяемой части Челябинской ГРЭС ОАО «Фортум» - крупнейшей энергетической компании Урала и Западной Сибири. Оператор организовал телекоммуникационную инфраструктуру на территории нового энергоблока №1 в Челябинске. На пер

МТС обеспечила связью строителей Сахалинской ГРЭС-2 Компания МТС объявила о реализации проекта по строительству телекоммуникационной инфраструктуры для будущей Сахалинской ГРЭС-2. В результате проведенных работ мобильная связь впервые стала доступна рабочим, возводящим новый объект на территории более 50 гектар. Оборудование МТС обеспечивает устойчивую голосовую

Softline внедрила Software Asset Management в «Нижневартовской ГРЭС» Компания Softline сообщила об успешном завершении проекта по внедрению технологии управления программным обеспечением — Software Asset Management (SAM) — для «Нижневартовской ГРЭС». Внедрение SAM позволило электростанции не только минимизировать юридические и деловые риски, но и сократить капитальные расходы ИТ-бюджета. Теперь уровень зрелости SAM в компании — рацио

«Белтел» завершил реконструкцию сети проводной телефонии «Молдавской ГРЭС» Системный интегратор «Белтел» объявил о завершении масштабного проекта реконструкции телекоммуникационной инфраструктуры крупнейшей в Европе тепловой электростанции «Молдавская ГРЭС», вошедшей в 2005 г. в состав Российского энергетического холдинга «Интер РАО ЕЭС». Новая сеть проводной телефонии общей емкостью более 1800 номеров построена на базе пяти УПАТС производст

Череповецкая ГРЭС расширяет масштабы СЭД «Дело» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что Череповецкая ГРЭС (филиал «ОГК-6») в рамках проекта по переходу к электронному документообороту приобрела дополнительные лицензии системы электронного документооборота «Дело». По информации ЭОС, система «Де

Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС внедряют СЭД «Дело» Компания Электронные Офисные Системы (ЭОС) сообщила о том, что Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС – филиалы ОАО «Генерирующая компания» (дочерняя структура холдинга «Татэнерго») расширяют масштабы использования системы электронного документооборота «Дело» в рамках пр

На Новочеркасской ГРЭС будет реализована технология ЦКС В ближайшие дни состоится церемония закладки первого камня энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭС. Энергоблок будет работать на передовой технологии ЦКС (циркулирующий кипящий слой). Мощность турбины энергоблока составит 330 МВт, энергоблок должен работать на местном угле, который буде

На российских ГРЭС внедряется новая технология сжигания угля На Черепецкой ГРЭС (Подмосковье) готовится реконструкция, в рамках которой началось проектирование двух энергоблоков по 225 МВт с котлами с ЦКС (циркулирующим кипящим слоем), сообщает агентство новостей Акад

«ОГК-1» автоматизирует бухгалтерский и налоговый учет В «Пермской ГРЭС», филиале «ОГК-1», создана автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета, интегрированная с действующей корпоративной системой управления. В настоящее время рассматриваются

ОГК-2: тотальное внедрение SAP Проект по внедрению АСУ финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) на Сургутской ГРЭС-1 реализован специалистами ОГК-2 и консалтинговой компанией OXS на базе программного обеспечения SAP. Это первый шаг к реализации ИТ-стратегии ОГК-2, которая направлена на комплексную авто

Невинномысская ГРЭС ввела в промышленную эксплуатацию ССПИ АСТУ Система сбора и передачи телемеханической информации на Невинномысской ГРЭС запущена в промышленную эксплуатацию. В установленный срок на Невинномысской ГРЭС (ОГК-5) запущена в промышленную эксплуатацию «Система сбора и передачи телемеханической информации»

"ГВЦ Энергетики" поставит компьютеры для "Костромской ГРЭС" «ГВЦ Энергетики» выиграл открытый конкурс на поставку компьютеров и оргтехники для нужд «Костромской ГРЭС» (филиал «Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии»). В соответствии с критериями и процедурами оценки предложение Центра отраслевых поставок «ГВЦ Энергетики» признана л

Стратегия развития ИТ в электроэнергетике. Опыт ОГК-2 года было создано ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2). В настоящее время ОГК-2 объединяет акции пяти крупных федеральных тепловых электрических станций Псковской ГРЭС, Серовской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Троицкой ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1, совокупная мощность которых превышает 8,5 ГВт. Евгений Ровных: Развитие нового бизнеса

Псковская ГРЭС автоматизировала учет электроэнергии Компания "АйТи" вместе со своим партнером, фирмой «ЭнергоСервисПроект», завершила внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на Псковской ГРЭС, входящей в состав объединенной энергосистемы Северо-Запада. Внедрение АСКУЭ позволило Псковской ГРЭС выйти на оптовый рынок электроэнергии и вести точный учет объемов реализуемой э

Axapta в энергетике В связи с реорганизацией энергетического комплекса и выходом на нерегулируемый рынок от предприятий, в том числе и от “Березовской ГРЭС-1”, потребовалось организовать свою работу таким образом, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям рынка быстрее конкурентов и с наименьшими затратами. Предпосылки внедрения АСУП Сейча

Невинномысская ГРЭС внедрит систему СПИ Компания «Крок» победила в открытом конкурсе на внедрение системы сбора и передачи телемеханической информации (ССПИ) Невинномысской ГРЭС. Партнером «Крок» по реализации проекта будет новосибирская компания «Эма», разработчик информационно-управляющей системы энергетического комплекса на промышленных предприятиях и объектах

Конаковская ГРЭС модернизировала учет электроэнергии «Оптима-интеграция» объявляет о завершении проекта модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на Конаковской ГРЭС. Необходимость создания на Конаковской ГРЭС автоматизированной системы учета электроэнергии продиктована требованиями проводимой сегодня реформы энергетической отрасли. Среди них &#

Невинномысская ГРЭС внедрила "1С:Предприятие" Невинномысская ГРЭС внедрила платформу «1С:Предприятие». Проект проводился при участии компании «Прагма плюс». На начальном этапе были произведены поставка серверного оборудования, лицензирование и настройка

OXS автоматизирует бизнес-процессы Березовской ГРЭС Компания OXS заключила контракт на проведение проектных работ для Березовской ГРЭС. Право на разработку и внедрение АСУП на тепловой станции OXS получила, победив в тендере, результаты которого были объявлены в феврале 2004 года. На Березовской ГРЭС будет создана

Oracle реализует проекты по построению КИС в крупнейших компаниях России ОАО «Пермская ГРЭС», крупнейший поставщик электроэнергии в Уральском регионе, представительство Oracle СНГ и системный интегратор «Борлас» объявили о завершении первого этапа проекта построения КИС управлени