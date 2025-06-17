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Индексная книга (каталог) CNews*
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Татэнерго Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан

Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 37 дел, на cумму 18 251 806 859 ₽*

Судебные дела (37) на сумму 18 251 806 859 ₽*
в качестве истца (21) на сумму 10 557 890 674 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Alpha BI примет участие в CNews Forum Кейсы 2025 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
10.08.2022 Исследование CNews Analytics: российские компании меняют стратегию хранения данных 2
23.07.2021 ВТБ обеспечил централизацию казначейских функций для «Татэнерго» 2
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 2
09.04.2020 «Барс груп» представила новую версию платформы Alpha BI 1
01.11.2019 «Барс груп» выпустил новую версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
01.08.2019 «Барс груп» расширила функциональность Alpha BI 4.3 1
04.07.2019 «Татнефть» внедрила платформу Alpha BI 1
08.06.2018 «БАРС Груп» внедрила бизнес-аналитику Alpha BI 4.0 в «Татэнерго» 2
06.06.2018 «Барс груп» выпустила обновленную версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
24.05.2017 142 вакансии открыто на новом сайте группы компаний ICL 1
26.08.2013 Почему «Центргазпромстрой» выбрал СЭД «Дело» 1
30.01.2012 «Таттелеком» и Cisco открыли в Казани технологический центр для подготовки ИТ-специалистов 1
01.09.2011 «Сибирская Сервисная Компания» внедрила ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» 1
19.01.2011 ГЛОНАСС-интегратор АФК «Системы» вырос в 2 раза 1
09.10.2009 В Татарстане создают национального ИТ-чемпиона 1
12.03.2009 Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС внедряют СЭД «Дело» 1
03.12.2008 Казанская ТЭЦ-3 расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
31.07.2008 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2008 1
01.07.2008 ОТР внедряет IBM Maximo Enterprise Suite в «ТатАИСЭнерго» 1
26.02.2008 IBM заплатит за присутствие в Татарстане? 1
21.01.2008 В «Татэнерго» создана консолидированная база данных ИСУ «Парус» 3
19.11.2007 CNews Forum: прямая видеотрансляция завтра 1
09.11.2007 CNews Forum: ответь на главные вопросы будущего ИКТ 1
31.10.2007 В Москве прошла конференция «Осенний документооборот-2007» 1
19.10.2007 CNews Forum пройдет при поддержке Мининформсвязи 1
12.10.2007 ИТ-директора о CNews Forum 1
09.10.2007 «Татэнерго» переводит филиалы на «Дело»: закупка еще 83 АРМ 2
17.09.2007 CNews FORUM: 5 залов Radisson наполняются участниками 1
30.08.2007 «Татэнерго» внедряет «Дело» в филиалах 1
02.08.2007 «Татэнерго» расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
18.06.2007 «Татэнерго» оснащает филиалы СЭД: еще 48 АРМ «Дела» 1
21.05.2007 ICL-КПО ВС увеличила выручку на 149% 1
19.12.2006 ЦПП "Интертех" подвел итоги работы за 2006 г. 1
28.11.2006 11 декабря откроется конференция "Эффективный документооборот в управлении бизнесом" 1
08.08.2005 В Татарстане прошел семинар "Стратегии регионального развития инфраструктуры электронной цифровой подписи" 1
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами» 1
23.04.2004 "Оловянное" ERP или как автоматизировать монополиста 1
16.07.2003 АЭС: К экономике реального времени 1

Публикаций - 44, упоминаний - 54

Татэнерго и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1183 10
Татэнерго - ТатАИСэнерго - Татарстан Автоматизация и Связь Энерго 12 10
БАРС Груп 551 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 6
Oracle Corporation 6763 4
Парус Корпорация 199 4
8516 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 3
ICL ГК 412 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 3
М2М телематика - НИС М2М 232 2
SAP SE 5340 2
IBM - International Business Machines Corp 9476 2
Fujitsu 2047 2
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5049 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Cisco Systems 5160 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13304 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 1
Xerox 1144 1
Canon 1403 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Ланит - Норбит - Norbit 384 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 66 1
Pirit - Пирит 84 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
СофтЭксперт 48 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 90 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 193 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
Такснет - Taxnet 9 1
Eastman Kodak - Кодак 496 1
СИНХ - Таттелеком 210 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
Татнефть 230 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2896 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 8
Ростех - Вертолеты России 169 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 7
Северсталь ПАО - Severstal 509 7
Роснефть НК - нефтяная компания 519 7
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 6
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 53 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 435 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 5
X5 Group - Перекрёсток 579 5
Газстройинжиниринг 6 5
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 5
Татэнерго - Казанская ТЭЦ 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 3
Мосэнерго ПАО 129 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 3
Татэнерго - Нижнекамская ГЭС 6 3
РЖД - Российские железные дороги 1944 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
ГПБ - Газпромбанк 1110 2
Газпром ПАО 1371 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 278 2
Силовые машины 124 2
Сетевая компания - Казанские электрические сети 6 2
Татэнерго - Казанская теплосетевая компания (КТК) 2 2
Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 6 2
Разгуляй 40 2
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 2
Татэнерго - Елабужская ТЭЦ 2 2
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12116 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 424 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 5
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 13 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3433 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2758 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6098 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 3
Правительство Москвы - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 2 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2594 2
Мосгордума - Московская городская Дума 144 2
Федеральное казначейство России 1821 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 56 2
Фонд капитального ремонта 21 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 2
Администрация Краснодарского края 61 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 150 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68571 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32078 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12892 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11924 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53282 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4915 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3986 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20964 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10725 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5622 6
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 976 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29251 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6897 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12947 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11788 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 412 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 876 3
Стандартизация - Standardization 2182 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4196 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1258 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 898 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 795 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 419 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2548 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 321 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11448 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24960 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21928 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6922 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 377 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13871 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4402 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4110 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 787 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2493 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 531 2
Электронный документ - Electronic document 1485 2
БАРС.Alpha BI 43 7
Microsoft Windows 2000 8663 6
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 116 6
ЭОС Дело СЭД 216 4
ЭОС Дело-web 209 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2804 2
IBM Maximo Asset Management 53 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1347 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1240 1
ВТБ Бизнес 48 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2120 1
IBM DB2 372 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1016 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 1
IBM Informix СУБД 135 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 605 1
Apple Локатор 81 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 1
1С:ERP Управление предприятием 626 1
1С:Контрагент 7 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 268 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2334 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 182 1
1С:Корпорация 49 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Аналитика 21 1
Михайлов Алексей 82 4
Фазылзянов Фарит 30 4
Ковалевский Сергей 19 4
Назипов Дмитрий 85 4
Ибрагимов Рустем 21 3
Ильин Николай 24 3
Карпачев Александр 25 3
Сенаторов Михаил 42 3
Шалманов Сергей 201 2
Иванов Сергей 390 2
Дьячков Виктор 36 2
Матюхин Владимир 61 2
Казак Максим 162 2
Смятских Алексей 48 2
Запольская Ирина 1 1
Якупов Ринат 2 1
Алкснис Виктор 70 1
Никифоров Николай 1136 1
Ершов Андрей 50 1
Бетсис Павел 100 1
Шульгин Георгий 9 1
Обаляева Юлия 8 1
Шаймиев Минтимер 10 1
Баласанян Владимир 45 1
Кузнецов Александр 132 1
Беляев Алексей 33 1
Боциев Александр 14 1
Ершова Элеонора 67 1
Валяева Елизавета 72 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Никора Евгений 1 1
Алеева Лилия 1 1
Афанасьев Георгий 11 1
Димитров Илия 9 1
Ибрагимов Олег 1 1
Латыпов Рустам 1 1
Терегулов Рустам 1 1
Киселев Анатолий 1 1
Шаронов Андрей 59 1
Коломцев Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149743 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3033 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3107 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7763 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17906 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1559 3
Европа 24410 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 419 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2758 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1890 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 2
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