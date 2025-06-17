Получите все материалы CNews по ключевому слову
Татэнерго Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 37 дел, на cумму 18 251 806 859 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Татэнерго и организации, системы, технологии, персоны:
|Михайлов Алексей 82 4
|Фазылзянов Фарит 30 4
|Ковалевский Сергей 19 4
|Назипов Дмитрий 85 4
|Ибрагимов Рустем 21 3
|Ильин Николай 24 3
|Карпачев Александр 25 3
|Сенаторов Михаил 42 3
|Шалманов Сергей 201 2
|Иванов Сергей 390 2
|Дьячков Виктор 36 2
|Матюхин Владимир 61 2
|Казак Максим 162 2
|Смятских Алексей 48 2
|Запольская Ирина 1 1
|Якупов Ринат 2 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Ершов Андрей 50 1
|Бетсис Павел 100 1
|Шульгин Георгий 9 1
|Обаляева Юлия 8 1
|Шаймиев Минтимер 10 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Кузнецов Александр 132 1
|Беляев Алексей 33 1
|Боциев Александр 14 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
|Никора Евгений 1 1
|Алеева Лилия 1 1
|Афанасьев Георгий 11 1
|Димитров Илия 9 1
|Ибрагимов Олег 1 1
|Латыпов Рустам 1 1
|Терегулов Рустам 1 1
|Киселев Анатолий 1 1
|Шаронов Андрей 59 1
|Коломцев Юрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.