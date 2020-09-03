«Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, выпустила серию обновлений своей платформы бизнес-аналитики Alpha BI. В нее вошли релизы продукта, в которых был сделан упор на стабильность и оптимизацию работы платформы, а также на снижение трудозатрат команд внедрения при настройке системы. Разработчиками была проведена оптимизация OLAP - cервера. Благодаря этому показатели скорости и производительности по отдельным сценариям увеличились в три раза.

Изменения коснулись работы ETL в части автозаполнения структуры данных, работы табличных представлений (оптимизированы автоподбор ширины/высоты ячеек в OLAP и настройки итогов в форме, расширен набор условий форматирования OLAP и возможности форматирования текста в шаблонах регламентных отчетов). При работе с большими данными поддерживается возможность интеграции с широким ассортиментом источников – благодаря использованию ETL платформа Alpha BI может работать как со сторонними системами и базами данных (Oracle/ MS SQL Server/ PostgreSQL/ Firebird/ Informix/ MonetDB/ MySql/ Vertica и др.), так и с веб-сервисами и файлами различных форматов.

После релизных изменений, процесс синхронизации стал более прозрачным за счет понятного проведения ddl-команд при миграции таблиц. В системе появился ряд валидаторов, которые минимизируют риски совершения ошибочных действий операторами системы. Дополнительно были расширены возможности кросс-авторизации.

«Мы всегда стараемся оптимизировать и повышать скорость работы нашей платформы. В том числе, в части реагирования на действия, которые совершает пользователь. Например, в планах на ближайший релиз – оптимизация времени работы отдельных блоков ETL в связи с постоянным ростом объемов интегрируемых данных и сокращением интервалов их обновления, а также совершенствование работы платформы в кластерном режиме. При этом отдельно хочется подчеркнуть и то, что Alpha BI – это продукт, ориентированный на работу с большими данными, результатами анализа которых в реальных условиях пользуются сотни одновременно работающих пользователей, а в синтетических условиях по результатам нагрузочных тестов - и тысячи. На многих проектах нормой является построение аналитики и отчетности на хранилищах с ежедневным приростом данных в несколько миллионов записей, и это не предел», - скахал заместитель генерального директора Рустем Ибрагимов.

Alpha BI – динамично развивающаяся технологическая платформа класса business intelligence отечественной разработки. Платформа позволяет загружать и обрабатывать данные, используя собственный мощный инструмент ETL, гибко настраивать аналитические представления на основе многомерного хранилища данных (OLAP), формировать произвольные и регламентированные отчёты, а также интерактивные визуализации в высоконагруженных системах с большим количеством пользователей. Она обеспечивает оперативный доступ к самым актуальным показателям, снижение трудозатрат на сбор сводной отчетности и контроль ключевых индикаторов, необходимых для анализа текущей ситуации и принятия соответствующих управленческих решений.

Среди заказчиков такие организации как Министерство здравоохранения РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АО «Вертолеты России», ОАО «РЖД», ОЭЗ «Алабуга», АО «ТАТЭНЕРГО» и др.