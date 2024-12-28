БАРС.Alpha BI
БАРС.Alpha BI и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Ибрагимов Рустем 21 9
|Ахмеров Тимур 87 7
|Якупов Ринат 2 1
|Полухин Александр 7 1
|Запольская Ирина 1 1
|Милюков Денис 12 1
|Мурашов Алексей 4 1
|Леви Гавриил 23 1
|Фаттахов Марат 3 1
|Черненко Андрей 69 1
|Ахмерова Галина 10 1
|Мошков Артем 14 1
|Исайкин Олег 10 1
|Рудевский Антон 39 1
|Куприяновский Василий 4 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Хайруллин Айдар 1 1
|Романова Валентина 1 1
|Гурзова Елена 1 1
|Киселев Олег 28 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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