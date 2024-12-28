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БАРС.Alpha BI



28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
26.12.2024 Prof-IT Group и «Барс Груп» объявили о партнерстве 1
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
04.08.2022 Решение для анализа данных «БАРС груп» совместимо с «Ред ОС» 1
14.04.2022 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
09.04.2020 «Барс груп» представила новую версию платформы Alpha BI 1
28.02.2020 «Барс груп» расширила возможности платформы Alpha BI 1
21.01.2020 «Барс груп» представила крупное обновление платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
01.11.2019 «Барс груп» выпустил новую версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
11.09.2019 Вышла новая версия платформы для аналитики Alpha BI 1
06.09.2019 Решение «БАРС Груп» позволит провести анализ успеваемости учеников в школах 1
01.08.2019 «Барс груп» расширила функциональность Alpha BI 4.3 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
04.07.2019 «Татнефть» внедрила платформу Alpha BI 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
13.06.2019 «БАРС Груп» представила новую версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 4.3 1
24.05.2019 «Барс груп» расширила возможности платформы бизнес-аналитики Alpha BI 2
24.05.2019 Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» вложил $1 млн в компанию выходцев из «Прогноза» 1
17.08.2018 «Барс Груп» реализовала поддержку Big data в платформе Alpha BI 4 1
08.06.2018 «БАРС Груп» внедрила бизнес-аналитику Alpha BI 4.0 в «Татэнерго» 2
06.06.2018 «Барс груп» выпустила обновленную версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 2
16.11.2017 «Барс Груп» усовершенствовала технологическую платформу Alpha BI 1
12.10.2017 «БАРС Груп» разработала для ОЭЗ «Алабуга» систему класса Business Intelligence 1
06.10.2017 «Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики 1
08.09.2017 «Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики 1
24.05.2017 «Барс Груп» создала «Универсальный конструктор портала» 1
24.01.2017 «Барс Груп» разработала автоматизированную систему управления субсидированием воздушных перевозок 1
09.10.2016 Тимур Ахмеров -

Государственные информационные системы содержат интересные для бизнеса данные

 1
28.06.2016 Платформа бизнес-аналитики Alpha BI протестирована на совместимость с Debian 1
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 1
15.06.2016 Тимур Ахмеров -

Проект «Контингент» стал хорошим стимулом для развития рынка региональной информатизации

 1
01.06.2016 Управление здравоохранением в Чеченской Республике переведено в онлайн 1
26.05.2016 Платформа бизнес-аналитики Alpha BI совместима с Astra Linux 1
12.05.2016 Протестирована работа аналитической платформы «Барс Груп» Alpha BI на СУБД Tibero 1
03.02.2015 «Барс Груп» обновила программные платформы Alpha BI и «Web-Своды» 1
03.06.2014 В этом году «Барс Груп» намерен нарастить коммерческий сегмент в 3 раза 1
06.03.2014 «БАРС Груп» получил лицензию на осуществление геодезических и картографических работ 1
20.02.2014 Esri CIS и «БАРС Груп» предложат совместные решения для строительства, ЖКХ и энергетики 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

БАРС.Alpha BI и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 545 35
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 11
МегаФон 8805 4
Ростелеком 9701 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Oracle Corporation 6688 3
Softline - Polymatica - Полиматика 172 3
Google LLC 11775 3
Cisco Systems 5114 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Alibaba Group 422 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Microsoft Corporation 24625 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Apple Inc 12100 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
VisionLabs - ВижнЛабс 221 2
ИКС 318 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
ГЛОНАСС АО 187 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
ИКС - Форпост 72 2
Tencent 157 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 2
Qlik - QlikTech 160 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Radix Technologies 14 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 2
Прогноз 1650 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 2
Орбита 292 2
Visiology - Визиолоджи 71 2
Ростех - Вертолеты России 168 7
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 7
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Газпром ПАО 1342 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Татнефть 226 1
Водоканал МУП 12 1
LEGO 244 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Правительство Москвы - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 2 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 2
Фонд капитального ремонта 21 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Чеченской Республики 27 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 11
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 11
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 11
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 3
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 222 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 3
Субтехнологии 21 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 127 2
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 201 2
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 88 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 2
Linux OS 9937 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
NetApp ONTAP 66 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Apache Hadoop 427 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Baidu 283 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 2
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 52 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 2
Yandex Object Storage 14 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 2
TmaxSoft Tibero DBMS 44 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Барс.Стройкомплекс 4 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
БАРС.Эффективный регион 3 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft Office 3734 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Форсайт Prognoz Platform 83 1
Росплатформа Р-Хранилище 17 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 1
Apache Ignite 12 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 10 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Барс.Образование 33 1
Linux - Debian GNU 463 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
IBM Informix СУБД 134 1
Ибрагимов Рустем 21 9
Ахмеров Тимур 87 7
Якупов Ринат 2 1
Полухин Александр 7 1
Запольская Ирина 1 1
Милюков Денис 12 1
Мурашов Алексей 4 1
Леви Гавриил 23 1
Фаттахов Марат 3 1
Черненко Андрей 69 1
Ахмерова Галина 10 1
Мошков Артем 14 1
Исайкин Олег 10 1
Рудевский Антон 39 1
Куприяновский Василий 4 1
Рустамов Рустам 412 1
Хайруллин Айдар 1 1
Романова Валентина 1 1
Гурзова Елена 1 1
Киселев Олег 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Куба - Республика 362 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Образование в России 2191 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Энергетика - Energy - Energetically 5083 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Всероссийская перепись населения 174 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Мертвые души 40 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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