Alpha BI 5.8.0: «БАРС Груп» представила обновление аналитической платформы с расширенными возможностями визуализации и настройки производительности

Компания «БАРС Груп» объявила о выходе новой версии Alpha BI 5.8.0 — платформы бизнес-аналитики, ориентированной на корпоративных заказчиков и задачи импортонезависимой цифровой трансформации. В обновлении основное внимание уделено повышению гибкости визуализации, управляемости данных и улучшению пользовательского интерфейса. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп».

Одним из ключевых новшеств релиза стал виджет «Индикатор» — элемент, предназначенный для визуального представления ключевых показателей. В одном таком виджете можно отобразить до четырех метрик с возможностью выбора одного из 23 вариантов размещения. Новый виджет упрощает работу BI-разработчиков: если раньше для создания KPI-индикаторов приходилось использовать сложные обходные схемы с HTML-кодом, диаграммами и настройками, то теперь разработчики получили готовый инструмент «из коробки», что сокращает трудозатраты.

Также в версии 5.8.0 реализованы: автоматическое ограничение количества видимых значений в диаграммах для повышения читаемости; настройка лимита по количеству строк, загружаемых в визуализацию; группировка мелких значений в виджетах типа круговой диаграммы, пирамиды и древовидной карты; переработанный механизм фильтрации и сортировки в реестрах; улучшенная работа с переменными в ETL-процессах.

«Система должна не только собирать данные, но и помогать видеть главное. В Alpha BI 5.8.0 мы сосредоточились на том, чтобы аналитики могли лучше управлять тем, что и как показывают дашборды — в условиях роста массивов данных это особенно важно», — отметил Арслан Катеев, руководитель отдела разработки Alpha BI.

Релизы Alpha BI выпускаются регулярно. Alpha BI входит в реестр российского ПО, совместима с отечественными операционными системами и СУБД, поддерживает работу в изолированных инфраструктурах и CI/CD-процессах. Платформа внедряется в госсекторе, промышленности и крупных холдингах.