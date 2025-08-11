Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180307
ИКТ 14018
Организации 10896
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26008
Персоны 77626
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 863

Катеев Арслан


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 «БАРС Груп» выпустила Alpha BI 5.8.1: автоматизированный ввод дат и времени, автосинхронизация представлений 1
25.06.2025 Alpha BI 5.8.0: «БАРС Груп» представила обновление аналитической платформы с расширенными возможностями визуализации и настройки производительности 1
16.04.2025 Alpha BI 5.7.0: новый релиз расширяет аналитические и интеграционные возможности платформы 1
10.04.2025 Платформа Alpha BI интегрирована с продуктами Arenadata 1
27.03.2025 Alpha BI запустила решение для обработки и анализа больших объемов данных Alpha OLAP 1
26.12.2024 Prof-IT Group и «Барс Груп» объявили о партнерстве 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Катеев Арслан и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 555 6
Broadcom - VMware - Greenplum 116 1
Microsoft Corporation 24994 1
Oracle Corporation 6791 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2218 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 302 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 62 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5030 6
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 436 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 538 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5744 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1323 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1960 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4274 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11958 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2711 1
Управляемость - Manageability 1833 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 374 1
Калькулятор - Calculator 357 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14155 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13111 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3616 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2330 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5958 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21408 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7058 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5530 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13101 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 414 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1888 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2296 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22221 1
БАРС.Alpha BI 45 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1285 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 182 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 141 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 33 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 18 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1405 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 184 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Oracle Java - язык программирования 3266 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 787 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1140 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1437 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
Apache OpenOffice 482 1
Близгарёв Антон 7 1
Киселев Олег 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3485 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9543 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще