Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage

Greengage — это свободно распространяемая система управления базами данных (СУБД) под лицензией Apache License 2.0 (ASF 2.0), которая развивается как самостоятельный открытый продукт. Проект появился в 2024 году как альтернатива open source технологии Greenplum, после того как была прекращена поддержка её открытой версии со стороны компании Broadcom.
|31.01.2025
|
Андрей Телюков -
Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения и продукты могут исчезнуть в любой момент
«Нашей компанией выполнено одно из крупнейших внедрений GreenPlum в России — хранилище данных в компании «Ростелеком», а также ряд внедрений в других
|26.09.2024
|
Дмитрий Плужников, Arenadata: Мы создаем независимый open source-проект Greengage DB
CNews: Изменение статуса публичных GitHub-репозиториев Greenplum на архивный стало неожиданностью для сообщества разработчиков. Для Arenadata тоже?
|19.09.2024
|
Greengage: новый open source продукт на основе Greenplum
Компания Arenadata в условиях прекращения открытой поддержки Greenplum со стороны его владельца, компании Broadcom, предлагает полноценную open source аль
|31.05.2024
|
Ситуация с Greenplum не окажет негативного влияния на развитие Arenadata DB
Статус всех публичных репозиториев GPDB (международный проект с открытым исходным кодом Greenplum) на GitHub изменен на архивный. Это означает, что разработка Greenplum в рамках open source, скорее всего, будет приостановлена и дальнейшее развитие проекта силами нового прав
|16.02.2024
|
Yandex Cloud поможет клиентам научиться управлять данными с помощью Greenplum
Облачная платформа Yandex Cloud разработала бесплатную образовательную программу по работе с Greenplum – системой управления базами данных, которую бизнес использует для хранения и обработки больших объемов информации. Обучение будет полезно для Data-архитекторов, DevOps-инженеров, раз
|05.09.2023
|
Российская компания заняла первое место по вкладу в развитие Greenplum среди международного сообщества
ю принадлежность автора того или иного PR. Отметим, что Arenadata не впервые лидирует по числу PR в Greenplum: компания заняла первое место среди мировых контрибьютеров и в 2021 году, однако то
|22.07.2021
|
Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark
renadata выпустила инструмент для обмена данными между Arenadata DB (аналитической MPP-СУБД на базе Greenplum) и Apache Spark (фреймворком для распределенной обработки данных, входящим в экосис
|24.06.2021
|
Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum)
Компания Arenadata выпустила новую версию системы мониторинга запросов в Arenadata DB (аналитическая MPP-СУБД на базе Greenplum) — Arenadata Command Center (ADCC) 3.0. ADCC позволяет отслеживать процесс выполнения запросов в Arenadata DB, оценивать загруженность кластера, производить анализ планов запросов и в
|29.04.2020
|
Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum
Mail.ru Cloud Solutions (MCS) запустила в облаке Arenadata DB как сервис — аналитическую базу данных на основе распределенной СУБД с открытым исходным кодом Greenplum, предназначенную для хранения и обработки больших объемов данных и легко масштабируемую в рамках одного интерфейса без перезагрузки кластера. Сервис позволяет в несколько кликов разве
|02.10.2012
|
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» внедрил систему EMC Greenplum 4.2 для анализа больших данных в режиме реального времени
редитные Системы» завершил внедрение платформы хранения и аналитики сверхбольших объемов данных EMC Greenplum. Основными критериями, определившими выбор банка, стали: высокая скорость загрузки
|30.03.2012
|
EMC выводит «Большие Данные» в социальные сети и open source
азчикам необходимо создать команду исследователей данных и предоставить ей необходимые инструменты. Greenplum Chorus представляет собой инструментарий, созданный специально для команд исследова
|22.04.2011
|
Линейка EMC Greenplum пополнилась новыми решениями для аналитики и обработки данных
аботчик решений для информационных инфраструктур, объявила о пополнении своей линейки продуктов EMC Greenplum Data Computing Appliance (DCA) решениями High Capacity DCA, High Performance DCA и
|08.02.2011
|
EMC выпустила бесплатную версию Greenplum СУБД, библиотеки аналитических алгоритмов MADlib и инструментария Alpine Miner
орация EMC, разработчик решений для информационных инфраструктур, представила бесплатную версию EMC Greenplum Community Edition, включающую Greenplum Database CE СУБД с обработкой с масс
