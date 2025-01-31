Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage

«Нашей компанией выполнено одно из крупнейших внедрений GreenPlum в России — хранилище данных в компании «Ростелеком», а также ряд внедрений в других

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения и продукты могут исчезнуть в любой момент

CNews: Изменение статуса публичных GitHub-репозиториев Greenplum на архивный стало неожиданностью для сообщества разработчиков. Для Arenadata тоже?

Статус всех публичных репозиториев GPDB (международный проект с открытым исходным кодом Greenplum ) на GitHub изменен на архивный. Это означает, что разработка Greenplum в рамках open source, скорее всего, будет приостановлена и дальнейшее развитие проекта силами нового прав

Облачная платформа Yandex Cloud разработала бесплатную образовательную программу по работе с Greenplum – системой управления базами данных, которую бизнес использует для хранения и обработки больших объемов информации. Обучение будет полезно для Data-архитекторов, DevOps-инженеров, раз