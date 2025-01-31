Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage

Разделы

Greengage — это свободно распространяемая система управления базами данных (СУБД) под лицензией Apache License 2.0 (ASF 2.0), которая развивается как самостоятельный открытый продукт. Проект появился в 2024 году как альтернатива open source технологии Greenplum, после того как была прекращена поддержка её открытой версии со стороны компании Broadcom.

31.01.2025 Андрей Телюков -

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения и продукты могут исчезнуть в любой момент

«Нашей компанией выполнено одно из крупнейших внедрений GreenPlum в России — хранилище данных в компании «Ростелеком», а также ряд внедрений в других
26.09.2024 Дмитрий Плужников, Arenadata: Мы создаем независимый open source-проект Greengage DB

CNews: Изменение статуса публичных GitHub-репозиториев Greenplum на архивный стало неожиданностью для сообщества разработчиков. Для Arenadata тоже?

19.09.2024 Greengage: новый open source продукт на основе Greenplum

Компания Arenadata в условиях прекращения открытой поддержки Greenplum со стороны его владельца, компании Broadcom, предлагает полноценную open source аль
31.05.2024 Ситуация с Greenplum не окажет негативного влияния на развитие Arenadata DB

Статус всех публичных репозиториев GPDB (международный проект с открытым исходным кодом Greenplum) на GitHub изменен на архивный. Это означает, что разработка Greenplum в рамках open source, скорее всего, будет приостановлена и дальнейшее развитие проекта силами нового прав
16.02.2024 Yandex Cloud поможет клиентам научиться управлять данными с помощью Greenplum

Облачная платформа Yandex Cloud разработала бесплатную образовательную программу по работе с Greenplum – системой управления базами данных, которую бизнес использует для хранения и обработки больших объемов информации. Обучение будет полезно для Data-архитекторов, DevOps-инженеров, раз
05.09.2023 Российская компания заняла первое место по вкладу в развитие Greenplum среди международного сообщества

ю принадлежность автора того или иного PR. Отметим, что Arenadata не впервые лидирует по числу PR в Greenplum: компания заняла первое место среди мировых контрибьютеров и в 2021 году, однако то
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark

renadata выпустила инструмент для обмена данными между Arenadata DB (аналитической MPP-СУБД на базе Greenplum) и Apache Spark (фреймворком для распределенной обработки данных, входящим в экосис
24.06.2021 Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum)

Компания Arenadata выпустила новую версию системы мониторинга запросов в Arenadata DB (аналитическая MPP-СУБД на базе Greenplum) — Arenadata Command Center (ADCC) 3.0. ADCC позволяет отслеживать процесс выполнения запросов в Arenadata DB, оценивать загруженность кластера, производить анализ планов запросов и в
29.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum

Mail.ru Cloud Solutions (MCS) запустила в облаке Arenadata DB как сервис — аналитическую базу данных на основе распределенной СУБД с открытым исходным кодом Greenplum, предназначенную для хранения и обработки больших объемов данных и легко масштабируемую в рамках одного интерфейса без перезагрузки кластера. Сервис позволяет в несколько кликов разве
02.10.2012 Банк «Тинькофф Кредитные Системы» внедрил систему EMC Greenplum 4.2 для анализа больших данных в режиме реального времени

редитные Системы» завершил внедрение платформы хранения и аналитики сверхбольших объемов данных EMC Greenplum. Основными критериями, определившими выбор банка, стали: высокая скорость загрузки

30.03.2012 EMC выводит «Большие Данные» в социальные сети и open source

азчикам необходимо создать команду исследователей данных и предоставить ей необходимые инструменты. Greenplum Chorus представляет собой инструментарий, созданный специально для команд исследова
22.04.2011 Линейка EMC Greenplum пополнилась новыми решениями для аналитики и обработки данных

аботчик решений для информационных инфраструктур, объявила о пополнении своей линейки продуктов EMC Greenplum Data Computing Appliance (DCA) решениями High Capacity DCA, High Performance DCA и

08.02.2011 EMC выпустила бесплатную версию Greenplum СУБД, библиотеки аналитических алгоритмов MADlib и инструментария Alpine Miner

орация EMC, разработчик решений для информационных инфраструктур, представила бесплатную версию EMC Greenplum Community Edition, включающую Greenplum Database CE СУБД с обработкой с масс

