Greengage: новый open source продукт на основе Greenplum

Компания Arenadata в условиях прекращения открытой поддержки Greenplum со стороны его владельца, компании Broadcom, предлагает полноценную open source альтернативу для российских и международных пользователей. Новый продукт получил название Greengage.

Greengage — это свободно распространяемая система управления базами данных (СУБД) под лицензией Apache License 2.0 (ASF 2.0), которая будет развиваться как самостоятельный открытый продукт в рамках выделенной компании. Тем не менее проект будет служить основой для разработки продуктов Arenadata, таких как Arenadata DB (ADB), Arenadata Backup Manager, Arenadata DB Control, обеспечивая гибкость и открытость в применении и адаптации СУБД под различные бизнес-задачи.

Greengage призван обеспечить плавный переход для компаний, использующих открытую версию Greenplum и сталкивающихся с вызовами после архивации исходного кода, а также поддержать их в дальнейшем развитии на основе проверенной годами технологии.

Arenadata создает не просто продукт, а экосистему, открытую для сообщества. Таким образом, компания будет активно поддерживать контрибьюторов, предлагая прозрачную модель перехода разработчиков в группу ревьюеров (специалистов, осуществляющих ревью кода. — Прим. ред.), что, в свою очередь, даст возможность влиять на будущее развитие продукта.

В рамках Greengage будет уделено особое внимание развитию новых функций и возможностей технологии, которые смогут удовлетворять как потребности сообщества, так и запросы корпоративных пользователей, на основе которого будут построены коммерческие решения.

Команда Greengage будет поддерживать и развивать сразу две ветки: Greengage 6 (ex-Greenplum 6.x) и Greengage 7 (ex-Greenplum 7.x.) Также будет обеспечена полная обратная совместимость Arenadata DB на базе Greengage с предыдущими версиями ADB на основе Greenplum (версий EE и CE).

Основные преимущества Greengage:

Полная независимость и поддержка. Greengage становится полноценным open source продуктом со всесторонней ресурсной поддержкой со стороны компании Arenadata.

Профессиональная команда. Опытные эксперты Greenplum сформировали команду, готовую к долгосрочной поддержке и развитию Greengage, и прозрачную дорожную карту, которая в ближайшее время станет доступна.

Фокус на проведении исследований с конкретными результатами. Усилия команды будут сконцентрированы в том числе на исследовательских задачах:

постепенный рефакторинг ядра Greenplum для улучшения интеграции с PostgreSQL, чтобы обеспечить гибкость и стабильность при обновлении мажорных версий PG начиная с 15-й версии;

усовершенствование мониторинга платформы с использованием современных форматов и pull-модели;

обновление коннекторов для внешних систем с добавлением поддержки новых форматов (Iceberg, Delta) и бинарных форматов в gpfdist.

Документация на двух языках. Вся документация по Greengage будет обновлена, дополнена и доступна как на русском, так и на английском языках.

«Мы осознаем, насколько критичны стабильность и предсказуемость для компаний, использующих Greenplum. Выпуск Greengage — это наш ответ на вызовы, с которыми столкнулись пользователи open source версии. Мы предлагаем надежное и гибкое решение для всех, кто интегрирует эту технологию в свои бизнес-процессы, и приглашаем всех, кто заинтересован в ее развитии, присоединиться к нашему комьюнити», — подчеркнул директор департамента архитектуры и разработки Arenadata Дмитрий Плужников.

Репозиторий Greengage DB будет доступен не позднее 1 февраля 2025 года. С дополнительной информацией и деталями проекта можно ознакомиться на официальном портале Greengage.