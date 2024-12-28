ГПБ ГС-инвест Arenadata Backup Manager
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ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
|Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
|Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
|Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
|Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
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