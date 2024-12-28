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ГПБ ГС-инвест Arenadata Backup Manager



28.12.2024 Как заместить импортные объектные хранилища 1
19.09.2024 Greengage: новый open source продукт на основе Greenplum 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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