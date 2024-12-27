Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187223
ИКТ 14499
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26494
Персоны 80881
География 2987
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Apache Software Foundation ASF

Apache Software Foundation - ASF

СОБЫТИЯ


27.12.2024 В ПО Apache найден третий критический «баг» за неделю

Нужны привилегии Apache Software Foundation выпустило обновления безопасности, устраняющие критическую уязвимо
12.01.2023 Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache

Наточить топор войны Проекты Apache, за которыми стоит сообщество Apache Software Foundation, оказались под угрозой отлучения от своего привычного всем названи
24.05.2012 IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice

и отдать код Lotus Symphony сообществу в июле 2011 г. после того, как OpenOffice.org перешёл в руки Apache Software Foundation. Окончательно решение о слиянии было принято в январе 2012 г. с вы
11.04.2012 «Облачная» платформа Citrix CloudStack вступила в сообщество Apache Software Foundation

вой частью реализации данной стратегии стало вступление популярного решения CloudStack в сообщество Apache Software Foundation. Присвоение CloudStack статуса полномасштабного opensource-проекта
15.06.2011 Проект OpenOffice.org официально принят в инкубатор Apache

ь Apache. Фонд свободного ПО не приветствует перелицензирование OpenOffice.org на условиях лицензии Apache License, поскольку это упростит включение исходных текстов офисного пакета в проприета
02.06.2011 Oracle передала OpenOffice.org под контроль Apache

рхитектур Oracle. Примечательно, что все проекты Apache Software Foundation публикуются на условиях Apache License, которая допускает использование кода в проприетарных программах. Это будет су
26.11.2010 Apache воскресит Google Wave

должает существовать в рамках проекта с открытым исходным кодом. В нем заинтересовалась организация Apache Software Foundation. Компания Google официально объявила о том, что прекращает работат
27.03.2002 ASF: разработчики ПО с открытым кодом смогут использовать Java

Инициативная группа Apache Software Foundation (ASF), разрабатывающая и продвигающая на рынке один из самых попул
28.01.2002 Увидела свет новая версия Apache 1.3.23

The Apache Software Foundation объявил о выходе новой версии популярного веб-сервера Apache 1.3.23. Отличительными особенностями новой версии стали многочисленные исправления системных ошибок, а та
28.01.2002 Вышла новая версия Apache 1.3.23

ьные возможности. Но гораздо больше ожиданий от нового Apache 2.0, который скоро намерена выпустить Apache Software Foundation. В новую версию будут включены модули для обеспечения многозадачно
02.06.2000 IBM бесплатно передала право на использование технологии SOAP фирме Apache Software Foundation

Компания IBM совершенно безвозмездно передала свою технологию Simple Object Access Protocol (SOAP) for Java некоммерческой организации Apache Software Foundation, которая занимается разработкой бесплатного ПО для Интернет. SOAP является рабочей версией коммуникационной технологии, основанной на использовании языка XML, которая

Публикаций - 222, упоминаний - 294

Apache Software Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25238 75
Google LLC 12261 47
GitHub 966 42
Oracle Corporation 6869 40
IBM - International Business Machines Corp 9551 38
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 25
Apple Inc 12632 18
Red Hat 1345 18
Intel Corporation 12543 16
Meta Platforms - Facebook 4532 14
Yandex - Яндекс 8443 12
Amazon Inc - Amazon.com 3133 10
HP Inc. 5762 10
Yahoo! 3707 10
SAP SE 5430 9
Dell EMC 5093 9
Broadcom - VMware 2493 9
Cisco Systems 5223 9
TDF - The Document Foundation 44 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 7
X Corp - Twitter 2907 6
OpenText - Micro Focus - Novell 873 6
Canonical 211 6
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 5
Cloudera - Hortonworks 27 5
VK - Mail.ru Group 3533 5
Teradata - Терадата 219 5
Samsung Electronics 10626 5
HP - Hewlett-Packard 3644 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 5
Citrix Systems 840 5
Adobe Systems 1571 5
AMD - Advanced Micro Devices 4470 5
Microsoft Open Technologies 9 4
Ростелеком 10313 4
Huawei 4222 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 4
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 4
Cloudera 60 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 6
eBay Inc 1631 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 504 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 3
Expedia - Travelocity 60 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1467 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 2
Bank of America - Банк Америки 268 2
American Airlines 88 2
Tesla Motors 428 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
ПСБ - Промсвязьбанк 902 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
Nikola Corporation 9 1
Index Ventures 49 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
Lockheed Martin 767 1
Градиент 95 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Благосостояние НПФ 52 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 153 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Barnes & Noble 170 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 82 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
China Post Group - Почта Китая 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 2
Федеральное казначейство России 1879 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 16 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 8
Linux Foundation 189 6
OSI - Open Source Initiative 76 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 3
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
OpenJDK Community 11 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Eclipse Foundation 25 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Russian Open Source Foundation 7 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 156
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 58
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 52
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 30
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 641 28
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4679 27
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2283 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 22
Repository - Репозиторий 1055 21
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 21
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7418 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 18
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 767 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2970 14
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 13
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2260 13
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 13
Java Community Process - JCP 37 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 11
OpenStack 533 11
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 11
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 119
Linux OS 10911 65
Oracle Java - язык программирования 3331 55
Microsoft Windows 16333 50
Google Android 14688 30
Apache Hadoop 447 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 20
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 18
Apple macOS 2251 17
Apache OpenOffice 484 17
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 261 14
Microsoft Office 3954 13
Microsoft Azure 1460 12
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 12
JavaScript - JS - язык программирования 1332 12
C/C++ - Язык программирования 841 12
Apple iOS 8245 11
Mozilla Firefox - браузер 1918 11
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 224 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 615 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 10
OpenJDK - Open Java Development Kit 119 10
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 9
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 9
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 8
Intel x86 - архитектура процессора 1984 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 8
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 320 8
Microsoft Visual Studio 420 8
Microsoft Windows 2000 8662 7
Apache Harmony 10 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 7
Google Chrome - браузер 1649 7
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 117 7
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 7
Ruby - Язык программирования 157 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 6
Microsoft Windows XP 2419 6
Oracle Java Development Kit - JDK 195 6
Jagielski Jim - Ягельский Джим 6 5
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 4
Мельникова Анастасия 431 4
Moglen Eben - Моглен Ибен 20 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 216 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 3
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Башкеев Алексей 17 2
Соломонов Михаил 6 2
Степанов Антон 71 2
Плужников Дмитрий 6 2
Mickos Marten - Микос Мартен 23 2
Sutor Bob - Сьютор Боб 9 2
Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 6 2
Green Rich - Грин Рич 13 2
Brill Ed - Брилл Эд 2 2
Magnusson Geir - Магнуссон Геир 3 2
Халяпин Сергей 88 2
Комиссаров Дмитрий 238 2
Иванников Виктор 23 2
Лукацкий Алексей 131 2
Brin Sergey - Сергей Брин 191 2
Гольдштейн Константин 8 2
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
Тумусов Федот 9 1
Nolet Tim - Нолет Тим 1 1
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 1
Коннов Георгий 25 1
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 1
Ямщиков Иван 6 1
Сорокин Даниил 33 1
Triplett Josh - Триплетт Джош 2 1
Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 1
Каримов Руслан 42 1
Troia Vinny - Троя Винни 2 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 1
Wethington John - Уэтингтон Джон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 16
Германия - Федеративная Республика 12939 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1433 8
Франция - Французская Республика 7979 6
Европа 24639 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 5
Канада 4985 5
Нидерланды 3633 5
Индия - Bharat 5700 4
Германия - Бавария - Мюнхен 478 4
Япония 13551 4
Бразилия - Федеративная Республика 2451 3
Америка Латинская 1883 3
Германия - Гамбург 184 2
Парагвай 55 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 2
США - Калифорния 4775 2
Казахстан - Республика 5798 2
Земля - планета Солнечной системы 10659 2
Россия - СЗФО - Псковская область 671 2
Нидерланды - Амстердам 619 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1050 2
Куба - Республика 395 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2657 2
Португалия - Португальская Республика 938 2
Южная Корея - Республика 6861 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 2
Чехия - Прага 207 2
США - Массачусетс - Бостон 381 2
США - Орегон 253 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 902 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7604 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 9
Английский язык 6878 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4943 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 5
Copyleft - Копилефт - авторское лево 10 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 4
Металлы - Платина - Platinum 480 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5288 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5712 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 3
НКО - Некоммерческая организация 591 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
ZDnet 662 4
Wikipedia - Википедия 585 3
Ars Technica 435 3
NYT - The New York Times 1086 3
PCWorld - PC World 46 2
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Engadget - Блог о технологиях 424 2
The Register - The Register Hardware 1697 2
Bloomberg 1418 2
9to5Google 57 2
Phoronix 49 2
Neowin 177 1
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 1
cnTechPost 7 1
9to5Mac 70 1
heise online - heise security 122 1
Vnunet 224 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Computer Weekly 376 1
VNUNet.com 214 1
NewsFactor 127 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Техноблог 62 1
Groklaw 20 1
TheServerSide 2 1
ExtremeTech 40 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6019 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
VentureBeat 90 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
Ведомости 1239 1
The Verge - Издание 592 1
Forbes - Форбс 912 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 1
TorrentFreak (TF) 148 1
Gartner - Гартнер 3609 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 4
IDC - International Data Corporation 4943 4
Microsoft Research 141 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 79 3
W3Techs 13 2
Fortune Global 100 142 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Net Applications 127 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Forrester Research 828 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Strategy Analytics 284 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 3
РАН - Российская академия наук 2014 3
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
MIT CSAIL - Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory - Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта - научно-исследовательский институт при Массачусетском технологическом институте 4 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 18 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 19 1
University of Otago - Университет Отаго - Отагский университет в Данидине 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
TED Talks 35 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
CNews AWARDS - награда 549 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Free Software Awards 3 1
Google Highly Open Participation Contest - Гран-При конкурса юных программистов 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще