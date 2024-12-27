Получите все материалы CNews по ключевому слову
|27.12.2024
|
В ПО Apache найден третий критический «баг» за неделю
Нужны привилегии Apache Software Foundation выпустило обновления безопасности, устраняющие критическую уязвимо
|12.01.2023
|
Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache
Наточить топор войны Проекты Apache, за которыми стоит сообщество Apache Software Foundation, оказались под угрозой отлучения от своего привычного всем названи
|24.05.2012
|
IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice
и отдать код Lotus Symphony сообществу в июле 2011 г. после того, как OpenOffice.org перешёл в руки Apache Software Foundation. Окончательно решение о слиянии было принято в январе 2012 г. с вы
|11.04.2012
|
«Облачная» платформа Citrix CloudStack вступила в сообщество Apache Software Foundation
вой частью реализации данной стратегии стало вступление популярного решения CloudStack в сообщество Apache Software Foundation. Присвоение CloudStack статуса полномасштабного opensource-проекта
|15.06.2011
|
Проект OpenOffice.org официально принят в инкубатор Apache
ь Apache. Фонд свободного ПО не приветствует перелицензирование OpenOffice.org на условиях лицензии Apache License, поскольку это упростит включение исходных текстов офисного пакета в проприета
|02.06.2011
|
Oracle передала OpenOffice.org под контроль Apache
рхитектур Oracle. Примечательно, что все проекты Apache Software Foundation публикуются на условиях Apache License, которая допускает использование кода в проприетарных программах. Это будет су
|26.11.2010
|
Apache воскресит Google Wave
должает существовать в рамках проекта с открытым исходным кодом. В нем заинтересовалась организация Apache Software Foundation. Компания Google официально объявила о том, что прекращает работат
|27.03.2002
|
ASF: разработчики ПО с открытым кодом смогут использовать Java
Инициативная группа Apache Software Foundation (ASF), разрабатывающая и продвигающая на рынке один из самых попул
|28.01.2002
|
Увидела свет новая версия Apache 1.3.23
The Apache Software Foundation объявил о выходе новой версии популярного веб-сервера Apache 1.3.23. Отличительными особенностями новой версии стали многочисленные исправления системных ошибок, а та
|28.01.2002
|
Вышла новая версия Apache 1.3.23
ьные возможности. Но гораздо больше ожиданий от нового Apache 2.0, который скоро намерена выпустить Apache Software Foundation. В новую версию будут включены модули для обеспечения многозадачно
|02.06.2000
|
IBM бесплатно передала право на использование технологии SOAP фирме Apache Software Foundation
Компания IBM совершенно безвозмездно передала свою технологию Simple Object Access Protocol (SOAP) for Java некоммерческой организации Apache Software Foundation, которая занимается разработкой бесплатного ПО для Интернет. SOAP является рабочей версией коммуникационной технологии, основанной на использовании языка XML, которая
