Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

American Airlines

American Airlines

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.08.2008 Пассажиры American Airlines смогут выходить в Сеть во время полета

Авиакомпания American Airlines объявила о том, что запустит новый беспроводной сервис Gogo, с помощью которого пассажиры смогут пользоваться интернетом во время полета. Пассажиры, путешествующие с авиакомпа
20.08.2007 American Airlines подала иск на Google из-за контекстной рекламы

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines подала судебный иск против Google, обвиняя поискового гиганта в нарушении авторских прав на торговую марку, сообщает Reuters. Руководство American Airlines считает, что
10.08.2007 American Airlines запустит Wi-Fi на самолетах

Компания American Airlines в сотрудничестве с провайдером AirCell намерена запустить в начале следующего года услугу Wi-Fi на трансконтинентальных маршрутах. Это даст возможность путешествующим на борту
17.05.2007 Самолеты American Airlines оснастят плеерами Archos

Специализирующаяся на создании портативных плееров на основе жесткого диска французская компания Archos сообщила о заключении контракта с авиакомпанией American Airlines, согласно которому пассажирам первого и бизнес-класса будут бесплатно выдавать медиаплееры Archos 704. Медиаплеер Archos 704 в длину составляет чуть больше 18 см. Устройство о
07.02.2002 American Airlines демонтирует телефоны в салонах самолетов на внутренних рейсов в США

Компания American Airlines, крупнейший авиаперевозчик, приняла решение к 31 марта демонтировать телефоны-автоматы компании AT&T Wireless, установленные на 654 самолетах внутренних рейсов в США. Останутс
08.08.2001 American Airlines проведет в Сети однодневную распродажу

Yahoo! и Travelocity.com проведут сегодня совместную распродажу авиабилетов. Во вторник вечером компании объявили о заключении партнерства для проведения однодневной акции суперраспродаж авиабилетов. American Airlines предложит сегодня билеты в оба конца по цене от $70 до $314. Билеты можно будет приобрести на сайтах Travelocity и Yahoo Travel. В данном случае интересно партнерство Ameri
19.09.2000 American Airlines начала сотрудничать с онлайновой площадкой GetThere

GetThere, онлайновая площадка, специализирующаяся на продаже авиабилетов, объявила о том, что American Airlines присоединилась к группе авиаоператоров, (среди них United Airlines и British Airways) уже сотрудничающих с GetThere с целью заказа авиабилетов для корпоративного сектора. Это

10.04.2000 Dell получила контракт на поставку ПК для American Airlines

Компания Dell Computer заключила контракт с авиакомпанией American Airlines на поставку компьютеров с доступом в Интернет для 100 тыс. ее сотрудников. По условиям договора American будет тратить на эти цели не менее $15 млн. ежегодно в течение последу

Публикаций - 90, упоминаний - 93

American Airlines и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Google LLC 12690 7
Cisco Systems 5372 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Oracle Corporation 7074 5
AT&T Inc 1726 5
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 5
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 4
Intuit 82 4
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Apple Inc 13156 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 4
Honeywell 309 4
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 3
Dell EMC 5180 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Intel Corporation 12811 3
Vodafone Group 1412 3
Yahoo! 3726 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Verisign 362 3
CrowdStrike Holdings 62 3
HP 3Com 681 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 22 2
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 2
RealNetworks Products and Services 355 2
Oracle - BEA Systems 162 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 2
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
STMicroelectronics - Genesis Microchip 26 2
United Airlines - авиакомпания 95 24
Delta Air Lines - авиакомпания 90 20
Deutsche Lufthansa AG 121 12
Continental Airlines 30 10
British Airways - British Midland International 127 9
Expedia - Travelocity 60 8
eBay Inc 1640 8
Boeing 1031 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Delta Air Lines - Northwest Airlines - NWA 21 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Bank of America - Банк Америки 271 6
Expedia Group 136 6
Air France–KLM - Air France - KLM 81 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Expedia - Orbitz 28 4
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 3
Dell Ventures 30 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Merrill Lynch 454 2
Los Angeles International Airport - Международный аэропорт Лос-Анджелес - ICAO: KLAX, IATA: LAX 8 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 2
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 2
Finnair - Авиакомпания 34 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Prudential Financial 52 2
Southwest Airlines - авиакомпания 17 2
JetBlue Airways - авиакомпания 5 2
Awad Asset Management 8 2
William O'Neil & Co 7 2
Ryanair 8 2
Iberia - Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal - Иберия 14 2
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
American Express - Amex 338 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 4
Apache Software Foundation - ASF 231 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Бронирование - Booking 983 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 3
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 3
Application store - магазин приложений 1463 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 5
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 3
Apple iPhone 6 4861 3
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 10 1938 2
SAP Ariba 309 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Stafory - робот Вера 377 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Sabre Red 360 and GetThere 13 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 1
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 15 1
Intel Pentium III 782 1
Microsoft Exchange Online 113 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Sabre NDC - Sabre New Distribution Capability - Sabre Beyond NDC 3 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 1
Amazon Kindle 195 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Linux - Debian GNU 567 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
Apple Watch Digital Crown 14 1
AOL MapQuest 29 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
IFS Applications 39 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
Microsoft Money - MSN Money - MSN Money app - Microsoft MoneyCentral 26 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
Lewin Daniel - Левин Даниэл 6 3
Rosenzweig Phil - Розенцвейг Фил 3 3
Glazer Edmund - Глейзер Эдмунд 4 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Bush George - Буш Джордж 336 2
Гурова Вера 13 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
McManus Thomas - МакМанус Томас 8 2
Hall Stanley - Холл Стэнли 2 2
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 2
Mladenik Jeff - Младеник Джеф 2 2
Kovalcin David - Ковалчин Дэвид 2 2
Olson Barbara - Олсон Барбара 2 2
Jacoby Steven - Джейкоби Стивен 3 2
Awad James - Оуэд Джеймс 8 2
Bingham Mark - Бингхем Марк 4 2
Olson Theodore - Олсон Теодор 2 2
Hoglan Alice - Хоглан Элис 2 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Кадейшвили Алексей 16 1
Зотов Алексей 69 1
Голов Андрей 53 1
Литошенко Владимир 7 1
Qualantone Mike - Квалантон Майк 1 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Ермилова Анастасия 2 1
Евдокимов Игорь 61 1
Кулюкина Светлана 4 1
Грицай Георгий 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
Systrom Kevin - Систром Кевин 12 1
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Shirk Dave - Ширк Дейв 7 1
Taylor Alison - Тейлор Элисон 2 1
Воронцов Владимир 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 49
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
США - Нью-Йорк 3180 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 9
Европа 24964 8
Япония 13807 7
США - Колумбия - Вашингтон 1487 7
США - Массачусетс - Бостон 384 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Испания - Королевство 3840 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
США - Вермонт - Берлингтон 27 3
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Сингапур - Республика 1953 3
Индия - Bharat 5870 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Нидерланды 3746 3
США - Массачусетс 517 3
Доминикана - Доминиканская Республика 76 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 116 2
Ирак - Республика 709 2
США - Флорида - Майами 200 2
США - Колорадо - Денвер 122 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
США - Флорида - Орландо 129 1
США - Джорджия - Атланта 265 1
Индонезия - Джакарта 56 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 33
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 21
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 16
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 12
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
Экономический эффект 1342 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Аренда 2687 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
CNET Networks - CNET News 1643 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
Sky News - Телеканал 30 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
The Verge - Издание 619 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
NBC News 188 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Mercury Center 309 1
NPR - National Public Radio 9 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Reddit 398 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1100 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
DigiTimes - Издание 1331 1
The Washington Post 350 1
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Internet Stock Report 994 5
Gartner - Гартнер 3658 3
eMarketer 206 2
CIBC World Markets 41 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
S&P 500 565 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Aberdeen Group 53 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews Мисс ИТ России 12 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще