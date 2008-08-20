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American Airlines
СОБЫТИЯ
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|20.08.2008
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Пассажиры American Airlines смогут выходить в Сеть во время полета
Авиакомпания American Airlines объявила о том, что запустит новый беспроводной сервис Gogo, с помощью которого пассажиры смогут пользоваться интернетом во время полета. Пассажиры, путешествующие с авиакомпа
|20.08.2007
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American Airlines подала иск на Google из-за контекстной рекламы
Крупнейшая авиакомпания США American Airlines подала судебный иск против Google, обвиняя поискового гиганта в нарушении авторских прав на торговую марку, сообщает Reuters. Руководство American Airlines считает, что
|10.08.2007
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American Airlines запустит Wi-Fi на самолетах
Компания American Airlines в сотрудничестве с провайдером AirCell намерена запустить в начале следующего года услугу Wi-Fi на трансконтинентальных маршрутах. Это даст возможность путешествующим на борту
|17.05.2007
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Самолеты American Airlines оснастят плеерами Archos
Специализирующаяся на создании портативных плееров на основе жесткого диска французская компания Archos сообщила о заключении контракта с авиакомпанией American Airlines, согласно которому пассажирам первого и бизнес-класса будут бесплатно выдавать медиаплееры Archos 704. Медиаплеер Archos 704 в длину составляет чуть больше 18 см. Устройство о
|07.02.2002
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American Airlines демонтирует телефоны в салонах самолетов на внутренних рейсов в США
Компания American Airlines, крупнейший авиаперевозчик, приняла решение к 31 марта демонтировать телефоны-автоматы компании AT&T Wireless, установленные на 654 самолетах внутренних рейсов в США. Останутс
|08.08.2001
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American Airlines проведет в Сети однодневную распродажу
Yahoo! и Travelocity.com проведут сегодня совместную распродажу авиабилетов. Во вторник вечером компании объявили о заключении партнерства для проведения однодневной акции суперраспродаж авиабилетов. American Airlines предложит сегодня билеты в оба конца по цене от $70 до $314. Билеты можно будет приобрести на сайтах Travelocity и Yahoo Travel. В данном случае интересно партнерство Ameri
|19.09.2000
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American Airlines начала сотрудничать с онлайновой площадкой GetThere
GetThere, онлайновая площадка, специализирующаяся на продаже авиабилетов, объявила о том, что American Airlines присоединилась к группе авиаоператоров, (среди них United Airlines и British Airways) уже сотрудничающих с GetThere с целью заказа авиабилетов для корпоративного сектора. Это
|10.04.2000
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Dell получила контракт на поставку ПК для American Airlines
Компания Dell Computer заключила контракт с авиакомпанией American Airlines на поставку компьютеров с доступом в Интернет для 100 тыс. ее сотрудников. По условиям договора American будет тратить на эти цели не менее $15 млн. ежегодно в течение последу
American Airlines и организации, системы, технологии, персоны:
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