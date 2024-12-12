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Голов Андрей



12.12.2024 «Код Безопасности» присоединился к Консорциуму для исследований безопасности ИИ-технологий 1
04.09.2024 «Код Безопасности» и ГК «Инфотактика» объявляют о стратегическом партнерстве в сфере информационной безопасности 1
02.11.2023 «Код безопасности» открыл лабораторию в МТУСИ 1
Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы 1
27.10.2022 Пространство безопасности: защита цифрового суверенитета страны 1
13.10.2022 Диалог государства и бизнеса на конференции «Пространство безопасности» 1
09.03.2022 «Код безопасности» установит отечественный софт на иностранное оборудование 1
20.02.2021 Программный комплекс Secret Net LSP 1.10 компании «Код безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК 1
12.01.2021 Годовая выручка «Кода безопасности» превысила 5,6 млрд рублей 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 2
20.12.2019 Глава «Ланита» купил «Код безопасности» 2
17.12.2019 Андрей Голов, «Код безопасности» -

Чтобы бизнес начал заниматься безопасностью, нужно, чтобы случился инцидент

 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
30.11.2018 Андрей Голов -

Мир оказался в условиях цифровой колонизации

 1
29.10.2018 Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ 1
29.01.2018 «Код безопасности» и «Лаборатория Касперского» стали партнерами 1
01.12.2017 Андрей Голов - С помощью технологии «наложенной безопасности» мы обеспечиваем цифровой суверенитет 1
11.04.2017 «Код безопасности»: доля российских ИБ-решений в ключевых отраслях превысила 50% 1
27.02.2017 «Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений 1
01.02.2017 Stack Group: две трети запросов на размещение ИТ-инфраструктуры в облаке связаны с ИБ 1
01.02.2017 Бизнес «Кода безопасности» в 2016 году вырос на 34% 1
15.12.2016 «Код безопасности» выпустил Secret MDM для управления корпоративной мобильностью 1
09.12.2016 Андрей Голов - Разработчик должен создавать технологии будущего уже сегодня 1
08.12.2016 «Код безопасности» получит поддержку государства для расширения экспортного потенциала 1
27.09.2016 «ВТБ Специализированный депозитарий» внедрил Secret Net Studio для защиты корпоративной информации 1
22.03.2016 Минкомсвязи пустило в Реестр российского ПО софт без лицензий ФСТЭК 1
18.02.2016 Оборот «Кода безопасности» по итогам 2015 г. вырос на 48,5% 1
07.12.2015 Андрей Голов - Мы вышли на новый этап развития и готовы предложить рынку комплексные ИБ-решения, равные по функционалу, логике и удобству иностранным аналогам 1
02.12.2014 Андрей Голов - Мы сконцентрируемся на разработке интерфейсов, функциональности, удобстве использования и администрирования наших продуктов 1
03.04.2014 В 2013 г. госструктуры России потратили на ИБ менее 5% своих ИТ-бюджетов 1
19.12.2013 Интернет-магазин Softline начал продажу продуктов «Кода Безопасности» 1
06.12.2013 «АйТи» интегрирует продукты «Кода Безопасности» в систему управления ИБ Security Vision 1
02.12.2013 ФСТЭК России сертифицировала межсетевой экран «Континент» для защиты гостайны 1
14.11.2013 Семейство продуктов «Континент» пополнила сертифицированная система обнаружения вторжений 1
07.11.2013 В «Коде Безопасности» создан департамент сервиса 1
22.08.2013 Топ-менеджер Leta возглавил службу по развитию маркетинга «Кода Безопасности» 1
01.08.2013 «Код Безопасности» полностью обновит продуктовую линейку и выпустит ряд новых продуктов до конца 2013 г. 1
17.07.2013 Объем продаж «Кода Безопасности» за первое полугодие 2013 г. вырос более чем на 40% 1
14.05.2013 "Код Безопасности": Рынок держит ИБ-разработчиков в тонусе 1
20.03.2013 Топ-менеджер Check Point стал коммерческим директором «Кода Безопасности» 1

Публикаций - 48, упоминаний - 50

Голов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 616 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 9
Информзащита 756 9
Microsoft Corporation 24625 7
InfoWatch - Инфовотч 1014 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 6
Intel Corporation 12197 5
Ростелеком 9701 4
Broadcom - VMware 2359 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 4
Forcepoint - Websense 125 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 3
Cisco Systems 5114 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Fortinet 387 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 3
Check Point Software Technologies 760 3
Trend Micro 601 3
ДиалогНаука 251 3
Прикладная логистика НИЦ 17 3
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 3
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 45 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Google LLC 11775 2
Ростех - РТ-Инвест 56 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
NetApp - Network Appliance 636 1
8213 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Diasoft - Диасофт 870 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 1
NDC Technologies 41 1
Ramax - Рамакс 115 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
НСПК - Национальная система платежных карт 813 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 2
Visa International 1949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Альфа-Банк 1769 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
British Airways - British Midland International 126 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 1
Локотех - Локомотивные технологии 47 1
American Airlines 86 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Ингосстрах СПАО 421 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Внешфинбанк КБ 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 6
Федеральное казначейство России 1772 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 24
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 7
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 4
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 2
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 8 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 14
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 12
Код Безопасности - vGate 73 8
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 95 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Код безопасности - Secret MDM 4 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 3
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 2
Код Безопасности - Континент TLS VPN 12 2
Linux OS 9937 2
Microsoft Azure 1408 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
Kaspersky SafeStream 4 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Microsoft Skype 2067 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
GZIP - GNU Zip 29 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Касперская Наталья 291 7
Ефимов Петр 39 3
Касперский Евгений 323 3
Мамыкин Владимир 44 3
Осипов Юрий 42 3
Кондрашин Михаил 22 3
Гурин Олег 9 3
Никишин Андрей 17 3
Антимонов Сергей 11 3
Чачава Александр 101 3
Гостев Александр 82 3
Калгин Алексей 7 3
Косичкин Роман 3 3
Слуцкий Александр 14 3
Левашев Дмитрий 4 3
Шубняков Антон 3 3
Генс Филипп 41 2
Бокова Галина 2 2
Дбар Федор 35 2
Шарков Анатолий 5 2
Шпак Василий 223 2
Безруков Андрей 29 2
Шерстобитов Сергей 55 2
Голова Алла 2 2
Шойотов Александр 2 2
Зазнобин Антон 2 2
Баров Алексей 30 1
Прибочий Михаил 44 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Беров Иван 44 1
Рубанов Владимир 75 1
Генс Георгий 76 1
Земков Сергей 158 1
Сергиенко Дмитрий 23 1
Филиппов Максим 48 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Левашов Александр 90 1
Кадейшвили Алексей 15 1
Зотов Алексей 42 1
Волостнов Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 7
Ближний Восток 2943 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Канада 4881 3
Европа 21768 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Америка Латинская 1812 2
Казахстан - Республика 5526 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
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Молдавия - Республика Молдова 709 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
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