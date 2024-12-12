Голов Андрей
Голов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 291 7
|Ефимов Петр 39 3
|Касперский Евгений 323 3
|Мамыкин Владимир 44 3
|Осипов Юрий 42 3
|Кондрашин Михаил 22 3
|Гурин Олег 9 3
|Никишин Андрей 17 3
|Антимонов Сергей 11 3
|Чачава Александр 101 3
|Гостев Александр 82 3
|Калгин Алексей 7 3
|Косичкин Роман 3 3
|Слуцкий Александр 14 3
|Левашев Дмитрий 4 3
|Шубняков Антон 3 3
|Генс Филипп 41 2
|Бокова Галина 2 2
|Дбар Федор 35 2
|Шарков Анатолий 5 2
|Шпак Василий 223 2
|Безруков Андрей 29 2
|Шерстобитов Сергей 55 2
|Голова Алла 2 2
|Шойотов Александр 2 2
|Зазнобин Антон 2 2
|Баров Алексей 30 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Беров Иван 44 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Генс Георгий 76 1
|Земков Сергей 158 1
|Сергиенко Дмитрий 23 1
|Филиппов Максим 48 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Левашов Александр 90 1
|Кадейшвили Алексей 15 1
|Зотов Алексей 42 1
|Волостнов Алексей 8 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
|Компьютерра - Компьюлента 9 3
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
|Forbes - Форбс 817 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|CRN 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.