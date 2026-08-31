Индексная книга (каталог) CNews*
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Голова Алла
СОБЫТИЯ
|31.08.2026
|Финансовые результаты группы Arenadata за шесть месяцев 2026 года 1
|10.06.2020
|«Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 1
|20.12.2019
|Глава «Ланита» купил «Код безопасности» 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Голова Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5788 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2147 1
|Федеральное казначейство России 1960 1
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
|Генс Филипп 54 2
|Ефимов Петр 39 2
|Голов Андрей 53 2
|Бокова Галина 2 2
|Генс Георгий 79 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Бокова Елена 2 1
|Ершов Дмитрий 5 1
|Соколов Юрий 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168851 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479520, в очереди разбора - 724487.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479520, в очереди разбора - 724487.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.