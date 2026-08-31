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Индексная книга (каталог) CNews*
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Голова Алла

СОБЫТИЯ


31.08.2026 Финансовые результаты группы Arenadata за шесть месяцев 2026 года 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 1
20.12.2019 Глава «Ланита» купил «Код безопасности» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Голова Алла и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 2
Информзащита 949 2
Код Безопасности 825 2
Информзащита - НАЦ - Национальный аттестационный центр 54 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 1
Cisco Systems 5383 1
Microsoft Corporation 25887 1
InfoWatch - Инфовотч 1203 1
Check Point Software Technologies 839 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3212 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1852 1
Fortinet 458 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9583 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 498 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 438 1
Getmobit - Гетмобит 46 1
Imperva 41 1
Forcepoint - Websense 140 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
РЖД - Российские железные дороги 2110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9097 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
Ингосстрах СПАО 485 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5788 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2147 1
Федеральное казначейство России 1960 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 302 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1484 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13333 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3256 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28627 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1115 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8810 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10192 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 661 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34020 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2949 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6466 1
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2062 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 346 1
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 275 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12392 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2415 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Prosperity 24 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Hyperwave 16 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Orchestrator - ADO 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 214 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 273 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 78 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 61 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 131 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 237 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 43 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 54 1
Trino - PrestoSQL 48 1
Генс Филипп 54 2
Ефимов Петр 39 2
Голов Андрей 53 2
Бокова Галина 2 2
Генс Георгий 79 1
Ухлинов Леонид 61 1
Гайкович Владимир 40 1
Бокова Елена 2 1
Ершов Дмитрий 5 1
Соколов Юрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 168851 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58587 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2965 2
FinTech - Банковский вклад - Федеральный закон 140-ФЗ - О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 471 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7969 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 501 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8171 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1789 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3168 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1396 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 181 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6632 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1291 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54220 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18451 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6753 1
Forbes - Форбс 1022 1
TAdviser - Центр выбора технологий 492 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
Информзащита Учебный центр 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479520, в очереди разбора - 724487.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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